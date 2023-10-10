Война в Израиле: известных звезд захейтили из-за поддержки страны – подробности

После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года, которое, по последним данным, привело к 900 погибшим и 2500 раненым, многие голливудские звезды и известные спортсмены поддержали Израиль. Однако есть и такие, кто умалчивает о убийствах гражданских.

Кто из мировых звезд поддержал палестинских боевиков, и какую позицию заняли известные украинцы – в эксклюзивном сюжете TSN.UA журналиста Артема Зябкина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мадонна, Галь Гадот и футболист Зинченко: известных звезд захейтили из-за поддержки Израиля!"

Пользователи Сети захейтили известного украинского футболиста клуба "Арсенал" Александра Зинченко! От сообщения "I stand with Israel" до временного закрытия аккаунта футболиста прошли считанные часы.

Александр Зинченко почти сразу отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль. В своем Instagramе стороз он перепостил публикацию "I stand with Israel". Пользователи обвиняли Александра в гневных комментариях: лозунгах "Свободу Палестине", а также российскими и палестинскими флагами. Многие даже обвинили его в лицемерии.

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Так, один из пользователей даже решился выставить жесткий пост. На нем слева – фото трагедии в Харькове, где погиб 10-летний мальчик, а справа – пост в поддержку Израиля.

"Омерзительное лицемерие от Зинченко", — подписал пользователь свой пост.

"Я слышал, что Палестина напала первой? Израиль же противодействует им? Ага, и мы теперь собираемся игнорировать то, что Израиль годами убивал палестинцев и срезал границы, чтобы они не имели транспорта для еды?", — написал еще один пользователь.

Александр Зинченко, похоже, решил, что пост не стоит хейта и удалил его.

Другая украинская звезда футбола Михаил Мудрик также поддержал Израиль, а хейта не побоялся. Один из пользователей порекомендовал ему не лезть в какие вопросы, ему не понятны.

Другой встал на его защиту: "Израиль разрушил иранские заводы по производству дронов, которыми убивали украинцев! Дурак, почему он должен поддерживать арабов? По факту!!!".

Украинская певица KOLA вообще оказалась под обстрелами. Когда началось нападение ХАМАС, она находилась в Израиле. KOLA запостил сторож из бомбоубежища и поддержал Израиль.

"Я с одной войны приехала в другую войну", – прокомментировала она.

Разделились мнения и на Западе. Например, в Голливуде вообще не отказываются обсуждать политику: кинозвезды часто участвуют в политических кампаниях и поддерживают общественных активистов.

Так, одной из первых о своей поддержке Израиля высказалась "суперженщина" и экс-мисс Израиля Галь Гадот. Актриса получила огромную порцию хейта и десятки тысяч гневных комментариев. Однако от своей позиции и не отказалась и не откажется – потому что она израильтянка.

На стороне Израиля и Мадонны.

"Мое сердце с Израилем. Семьям и домам, которые были разрушены. Детям, которые потерялись. За невинных жертв, убитых. Всем, кто страдает или кто пострадает от этого конфликта. Я молюсь о Тебе. Я знаю, что это работа ХАМАС, и в Палестине во многом ни в чем не повинных людей, не поддерживающих эту террористическую организацию. Это трагическое нападение только принесет всем больше страданий", — написала известная певица.

Израиль также поддержали постами актрисы Натали Портман, Зои Дойч, Нина Добрев, Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Галлар, а также телеведущая Крис Дженнер.

А вот неустойчивой оказалась модель и миллиардерша Кайли Дженнер. На ее странице пост пробыл всего несколько часов, а затем исчез. Пользователи объясняют это тем, что ее подруга и модель Белла Хадид – палестинка. Она постоянно поддерживала свою родину, но на этот раз молчит. И за это ее тоже хейтят.

В Европе сотни людей вышли на улицу в поддержку Израиля. Так, в центре Парижа подсветили звездой Давида Эйфелеву башню. Неожиданно на протесты также вышла иранская оппозиция, которая с персидскими флагами также выступила против ХАМАС.

В израильских звездах в целом большинство европейских столиц: Париж, Берлин, Рим и так далее. Не остался в стороне и Киев. Подобных бордов с флагами в столице было 350.

Однако в европейских странах на митинги выходили сотни палестинцев. С файерами как на футбольный матч они собрались перед резиденцией британского премьера Риши Сунака, потому что тот публично поддержал Израиль.

Разъяренных позицией Британии палестинцев даже пришлось унимать полиции.

В поддержку права на оборону Израиля выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Но не все с этим согласны. Так, представитель конгресса мусульман Украины призвал поддерживать именно палестинцев, в частности, сравнивая их борьбу с российско-украинской войной.

Тем временем в Израиле и Секторе Газы война только набирает обороты. Хотя ХАМАС уже высказался о готовности вести переговоры. Израиль на это пока никак не реагировал, потому что раньше пообещал уничтожить террористов раз и навсегда.

В СМИ также сообщали, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет наземную операцию в Газе.

Эксперты предупреждают, что это точно не будет легкой прогулкой, потому что палестинский анклав очень густо заселен. Такую атаку очень тяжело совершить без потерь личного состава и жертв среди гражданских. Последнее может вызвать пылкую реакцию исламских стран, в том числе и военную.

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