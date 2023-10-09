Война в Израиле: кто открыто поддержал ХАМАС и как Россия воспользуется конфликтом

Украина призывает наказать всех террористов мира.
Мир по разному отреагировал на войну в Израиле. Если Украина и Евросоюз выражают Израилю соболезнования, а США обещают поддержку, Иран открыто поддерживает нападающих, а Россия отвечает очередной порцией пропаганды.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.
Война в Израиле: позиция Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал Израиль. Он подчеркнул, что террористы должны получить наказание.
"Тысячи ракет в небе Израиля, убитые люди прямо на улицах, разбиты пулями машины с мирными жителями. Унижение заложников. Все это террор принес, к сожалению, и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке мира каждый, кто несет ужас и смерть, должен быть привлечен к ответственности", – сказал Зеленский.
Европа осуждает нападение ХАМАСа и называет его "ужасным". МИД Австрии в знак солидарности размещает у себя израильский флаг. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призывает немедленно освободить заложников и подчеркивает, что подобные действия являются нарушением международного права.
Обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны обещает Пентагон. Вашингтон – гарант безопасности этой страны. Как напоминает президент Байден – США стали первым государством, признавшим суверенитет Израиля.
"Израиль имеет право защищать себя и свой народ. Террористическим атакам никогда не бывает оправдание. И поддержка безопасности Израиля со стороны моей администрации тверда и непоколебима", — сказал Джо Байден.
Что говорят исламские государства
Тем временем исламские страны делают другие заявления. Саудовская Аравия и Турция призывают стороны конфликта к воздержанию. А вот Иран вообще приветствует палестинский боевиков с началом нападения на Израиль. В поддержку палестинцев выступают Катар и Сирия.
Движение "Талибан", захватившее в свое время власть в Афганистане и представителей которого с радостью принимают в Москве, вообще хочет приобщиться к конфликту на стороне, конечно же, нападающих. По сообщениям, просит Иран, Иорданию и Ирак пропустить его боевиков на израильскую территорию — чтобы помочь палестинцам.
Позиция России
Официальная Москва призывает к воздержанию на уровне МИД. Впрочем, неофициально – в стране-агрессоре используют ситуацию для антизападной пропаганды.
Бывший президент Медведев видит в нападении боевиков ХАМАСа на Израиль — вину Соединенных Штатов, а многочисленные пропагандисты в своих телеграмм-каналах выражают поддержку палестинским боевикам и радуются, что россиян, которые с начала полномасштабного вторжения выехали в Израиль, могут мобилизовать.
Как Кремль воспользуется нападением на Израиль
Как именно Кремль воспользуется нападением на Израиль, свой прогноз уже дали эксперты Института изучения войны. Они проанализировали многочисленные сообщения из страны-агрессора и подчеркивают: после нападения ХАМАСа Москва активизировала несколько информационных кампаний, цель которых убедить западных избирателей в том, что их лидеры поддерживали Украину и пренебрегали конфликтами на Ближнем Востоке.
Деморализовать попробуют и украинцев – запугиваниями, что мы потеряем международную поддержку. Впрочем, если об этих планах известно, появляется шанс их сорвать.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего онлайн-выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене 9 октября призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив тактику ХАМАС в Израиле с тактикой России в Украине.
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