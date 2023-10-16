Война в Израиле: почему России это выгодно и как в Кремле этим воспользуются против Украины

Наступление России на Авдеевку Донецкой области фактически совпало с нападением ХАМАСа на Израиль. Это свидетельствует о том, что России выгодна война на Ближнем Востоке, поскольку по их замыслу Запад может уменьшить поддержку Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Орляка.

Россия знала о нападении ХАМАСа на Израиль: почему это выгодно Кремлю

По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль.

"России хватает сил, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. Это случается в Сахеле, это происходит в Израиле, на Ближнем Востоке", — заявлял на заседании "Рамштайна" президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

На Ближнем Востоке есть два влиятельных и богатых государства — Израиль и Саудовская Аравия. Накануне в последней заявляли, что Иран планирует на них напасть, однако конфликта удалось избежать. Также "саудиты" начали сближаться с Израилем, что было выгодно США. Но нападение ХАМАСа на Израиль может разрушить этот мир, а Россия таким образом навредить США.

Израиль. / Фото: Associated Press

Также конфликт между Палестиной и Израилем уже ударил по Евросоюзу. Массовые протесты сторонников Палестины в Британии или Германии – только начало. Теперь Европу ожидает новый наплыв беженцев.

В ЕС совсем не единодушно относятся к блокаде Израилем сектора Газа. Недоразумения начались и из-за денег. После атаки ХАМАС на Израиль Европейская комиссия почти сразу решает заблокировать финансовую помощь Палестине. И почти сразу отказывается от этой затеи. В этом случае международный преступник Путин предлагает себя в качестве международного миротворца. И ХАМАС его очень хорошо услышал и даже поблагодарил.

"Влиятельная западная пресса пишет о России как прокладкеу, через которую к боевикам в Газу попадали миллионы долларов. Также, что ХАМАсовцы, с разрешения Москвы, изготовляли автоматы и другое вооружение. Хотя пока нет ни одного официального подтверждения, что Кремль прямо причастен к раздуванию новой войны. Как и нет опровержений. Впрочем, понятно, что ее он использует по полной в войне против Украины", — анализирует ситуацию корреспондент ТСН Андрей Орляк.

Сразу после нападения террористов ХАМАС на Израиль россияне начали распространять ложь, что к боевикам оружие попало из Украины. Тогда украинская разведка сделала заявление, что "российское Главное разведывательное управление передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза".

Эксперты считают, что Россия "кинет" ХАМАС, получив максимальную выгоду. В Кремле, вероятно, считают, что чем дольше будет продолжаться война на Ближнем Востоке, тем меньше военной помощи может получить Украина.

Где еще могут вспыхнуть войны

Аналитики также отмечают, что с начала нападения России на Украину Израиль сохранял нейтралитет, чтобы не слить Москву, и это сыграло с ними злую шутку. Кроме того, конфликты могут начаться и в других государствах.

"И речь идет не только о Ближнем Востоке и граничащих с Израилем странах. На днях Южная Корея сообщила, что может отменить буферную зону с Северной Кореей и следить за ее войсками. Потому что боится, чтобы КНДР не повторила нападение по сценарию ХАМАСА", — отмечает Андрей Орляк.

Также в США предупредили, что Азербайджан может напасть на Армению.

Будет ли оружие для Украины

В Киеве опасаются, что из-за еще одной войны может сместиться фокус Запада из Украины. Однако западные партнеры обещают и дальше поддерживать наше государство и уже объявили о новых пакетах военной помощи.

"Наша поддержка Силам свободы Украины будет быстрой в любую погоду, при любых штормах", — заявил глава Пентрагона Ллойд Остин.

Как Россия воспользуется войной в Израиле: объяснение Андрея Цаплиенко

Военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко тоже считает, что Россия могла знать о нападении боевиков ХАМАС на Израиль.

"Здесь действительно чувствуется определенная связь. Мы не можем, пока, говорить однозначно: причастна ли и к этому вторжению Россия. Но она, очевидно, воспользовалась этой ситуацией. Надеясь на то, что наш главный союзник — Соединенные Штаты будет занят помощью Израилю и ему будет не до нас", — отметил Андрей Цаплиенко.

Израильские бронетранспортеры направляются к границе с Ливаном, 10 октября 2023 года / Фото: Associated Press

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Напомним, президент Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и Израиль в их военных конфликтах и подчеркнул, что эти конфликты также касаются и безопасности американского народа.

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