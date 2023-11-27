Война в Израиле: российский политолог назвал две главные цели ЦАХАЛа

Израиль в войне, начатой боевиками ХАМАСа, имеет две цели: освобождение заложников и уничтожение террористической группировки.

Такое мнение высказал находящийся в Израиле российский политолог Аббасом Галлямов в интервью ТСН.ua.

"Продолжается спор, какая задача сейчас стоит перед нами ( Израилем – ред. ) – освободить заложников или уничтожить ХАМАС. Нельзя сказать, что эти две задачи не противоречат друг другу, но все же – это не одно и то же. Если ты хочешь уничтожить ХАМАС, тебе не нужны переговоры. Если хочешь вернуть заложников, то тогда, когда ты бамбардируешь, есть качество ограничения. Нетаньяху признался, что это две равнозначные задачи, которые должны решаться одновременно", — считает он.

По его мнению, Израиль достаточно хорошо выполняет поставленные цели. Первое – освобождение заложников уже началось, второе – активно продолжается уничтожение боевиков.

"Уничтожение ХАМАС идет довольно неплохо. Эти две задачи Израиль настроен выполнять. После того, как он осуществит их, тогда надо будет думать, что делать с Сектором Газы", — подчеркнул российский политолог.

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Напомним, 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. По состоянию на 26 ноября ХАМАС освободил третью группу заложников.

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