Война в кредит или аналог ленд-лиза: когда и как именно Украина может получить американское оружие

Когда Украина, наконец, получит вооруженную помощь со стороны США и ЕС? На прошлой неделе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал в Киеве (это впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл высший военный руководитель НАТО – ред.), что "пессимисты не выиграют войны". Но без оружия на одном лишь оптимизме значительного прорыва достичь невозможно. Роб Бауэр также призвал страны Альянса ускорить и увеличить помощь Украине, напомнив слова президента Зеленского: "Не спрашивайте Украину, когда закончится война, спросите себя, почему Путин может ее продолжать".

Но Вашингтон и Брюссель не слишком торопятся. В Конгрессе США всерьез обсуждают предоставление Украине вооруженной помощи в кредит на фоне блокирования республиканцами во главе с Дональдом Трампом пакета помощи Украине на $60 млрд уже ровно полгода. А в ЕС никак не могут финализировать пакет военной поддержки Киева на 5 млрд. евро, как и использование доходов от смороженных российских активов для закупки оружия. Хорошо, что Чехия взяла на себя инициативу найти, купить и передать Украине критически необходимые артиллерийские боеприпасы. Первые 300 тыс. снарядов мы уже получили. Но американская военная помощь все же остается решающей. По крайней мере, пока ЕС не увеличил возможности собственного ОПК. Ну, и не зря же по данным недавнего соцопроса YouGov, вторым после Британии (67%) вероятным союзником США в Третьей мировой американцы считают именно украинцев (58%).

Потому в этом тексте ТСН.ua расскажет, как, несмотря на обострение предвыборных баталий в США, Украина стала еще на шаг ближе к получению американского оружия.

Трамп и помощь Украине: одолеет ли Байден сопротивление Конгрессу

Еще год назад было бы трудно поверить в то, что уже второй за полгода спикер Палаты представителей Конгресса США может уйти со своего поста. Отставка республиканца Кевина Маккарти осенью прошлого года с подачи трампистов и голосами демократов состоялась впервые в истории. Теперь, не оправдав ожиданий самых ярых последователей Трампа из группы MAGA (сокращенно от слогана Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова большой" – ред.), в шаге от отставки оказался и Майк Джонсон.

В пятницу, 22 марта, представитель республиканцев из группы MAGA в Палате представителей Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отставке Майка Джонсона. Причиной послужило принятие нижней палатой Конгресса федерального бюджета США на $1,2 трлн, который уже в субботу, 23 марта, подписал Джо Байден. Напомним, что с сентября 2023 года, чтобы предотвратить "шатдаун" – остановку работы всех американских учреждений, включая армию из-за отсутствия финансирования – Конгресс постоянно принимал временные бюджетные резолюции. Трамписты же были просты в голосовании за полноценный бюджет, потому что хотели уменьшить "потолок" госдолга и, по сути, закрыть границу с Мексикой, существенно усилив условия для искателей убежища вплоть до выдворения.

"Работа еще не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании", – заявил Байден, имея в виду принятый Сенатом еще в середине февраля пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, где $60 млрд предусмотрено для Украины. Однако Майк Джонсон еще блокирует вынесение на голосование этого законопроекта в Палате представителей. Хотя публично на словах он всячески поддерживает Украину и называет Путина безумным, Джонсон не может против против группы MAGA. Марджори Тейлор Грин и так уже подала ходатайство о его отставке.

"В целом это предупреждение, нам пора пройти этот процесс, не спешить и найти нового спикера Палаты представителей, который будет поддерживать республиканцев, а не демократов (претензия группы MAGA к Джонсону в том, что федеральный бюджет в Палате представителей был проголосован большинством голосов демократов) – ред.). Я не говорю, что это не произойдет через две недели, месяц, кто знает, однако отсчет часов начался", — заявила Грин.

Но чтобы отправить Джонсона в отставку, нужны голоса демократов, которые, по информации The Hill и The New York Times, могут сохранить ему должность в обмен на голосование помощи Украине, Израилю и Тайваню. Источники CNN сообщают, если бы Джонсон объявил, что вынесет проголосованный Сенатом пакет помощи на $95 млрд, демократы не дали бы голосов за его отставку. Однако есть еще как минимум три варианта.

Во-первых, собственные запасы Пентагона уже менее чем на $4 млрд, еще позволяют, хоть и не долго, оказывать Украине военную помощь. Хотя это временное, и не то чтобы решение проблемы. Однако по такой схеме несколько недель назад Украина уже получила первый за три месяца пакет помощи на $300 млн.

Во-вторых, собрать 218 подписей в Палате представителей, чтобы вынести на голосование уже принятый Сенатом пакет помощи Украины, Израиля и Тайваня на $95 млрд, минуя Майка Джонсона.

В-третьих, подождать, пока хрупкое большинство республиканцев в Палате представителей посыплется. А это вполне может произойти, потому что в апреле свое место в Палате представителей оставит еще один их законодатель, и тогда преимущество республиканцев над демократами будет только 217 на 213, когда вполне вероятен сценарий (после довыборов в апреле), что временным спикером нижней палаты Конгресса может стать демократ.

Однако, если бы все было так просто. Дело в том, что левое крыло демократов, как и изоляционистов из группы MAGA среди республиканцев, не хочет голосовать за уже принятый Сенатом пакет помощи на $95 млрд, но из-за Израиля, поскольку считают, что его действия против ХАМАСа в Газе зашли слишком далеко. Поэтому спикер Джонсон предлагает компромиссный вариант – оказание помощи Украине в кредит – уже поддерживаемые демократами. В Конгрессе понимают: маловероятно, что Украина когда-нибудь вернет эти деньги, но это может обеспечить определенное политическое прикрытие для республиканцев.

Не все $60 млрд для Украины планируют "записать" в кредит: $48 млрд предлагается вложить непосредственно в американский ОПК, а остальные $12 млрд как раз и выделить в виде кредитов как гуманитарную помощь. Пока это предложение не оформлено в отдельный законопроект. Да и в Белом доме к этому относятся скептически, а Конгресс на пасхальных каникулах и возобновит работу с 8 апреля.

Бить или не бить по российским НПЗ: ответ очевиден

На прошлой неделе во время визита в Киев сенатор-республиканец Линдси Грэм тоже не стал исключать идею о предоставлении Украине определенной части американской помощи в кредит. В конце концов, так поступил и Евросоюз, приняв долгосрочную макрофинансовую помощь Украине на 50 млрд евро, из которых 33 млрд евро – это кредиты и ссуды под очень маленький процент. Однако вместе с тем очень странно было слышать от Линдси Грэма призывы как можно быстрее провести мобилизацию в Украине.

"Что бы мы (США – ред.) ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", – передает слова Линдси Грэма газета The Washington Post.

То же говорил и глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр на прошлой неделе в Киеве. Однако, как продолжать воевать без оружия, они почему-то не сказали. The New York Times писала, что сейчас Россия наступает по всей линии фронта, используя превосходство в боеприпасах (выпуская в среднем в семь раз больше артиллерийских снарядов), живой силе и авиации. "Столкнувшись с нехваткой войск и боеприпасов, Украина пытается сдерживать российские атаки на востоке и юге. Украинские официальные лица пообещали начать контрнаступление в этом году, но эксперты говорят, что военные еще не получили те виды оружия, которые позволили бы им возобновить инициативу на поле боя, потому что американская помощь заблокирована в Конгрессе. Однако для значительного прорыва Кремлю все же нужно в разы увеличить мобилизацию", — отмечает NYT.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, к лету этого года ЕС совместно подготовит 60 тыс. украинских солдат и передаст Украине 500 тыс. артиллерийских боеприпасов, а к концу года — более 1 млн. А чешская инициатива по поставке Украине дополнительных снарядов (вне) границ Евросоюза) является хорошим дополнением. Однако этого недостаточно. В ближайшие несколько лет ЕС не сможет заменить США по количеству и скорости предоставленного Украине вооружения. Вашингтон предложил G7 создать механизм для привлечения $50 млрд на оружие для Украины. Деньги предлагают привлечь под облигации, которые будут обеспечены прибылями от замороженных российских суверенных активов. Однако в ЕС пока нет единства даже в направлении самих этих доходов на оружие для Украины.

Пока же в США и ЕС не могут договориться, в пятницу утром, 22 марта, впервые за долгое время Россия ударила большим количеством ракет и дронов по украинской энергетической инфраструктуре. Удары не прекращаются до сих пор. Харьков и Сумскую область враг погрузил в полный блекаут. В Одессе и области тоже значительные перебои со светом. Более того, впервые с 6 июня 2023 года, когда россияне взорвали оккупированную ими Каховскую ГЭС, повлекши масштабную катастрофу, последствия которой можно сравнить только со взрывом на ЧАЭС, они прицельно атаковали ДнепроГЭС.

Это был самый большой удар по украинской энергетической инфраструктуре за все более двух лет полномасштабной войны. Однако на Западе распространилось мнение, что Россия возобновила свои массированные ракетные и дроновые атаки, потому что мстит за украинские атаки на свои НПЗ, что уже привело к росту цен на бензин в самой России. В частности, такое мнение в эфире CNN высказывала бывшая чиновница Минобороны США и руководитель Института Маккейна Эвелин Фаркас, вместе с этим добавляя, что украинцы должны иметь чем ответить – дальнобойные возможности – потому что Киеву хорошо известно, где Россия производит и откуда запускает свои ракеты по Украине (на месяц (Россия может в среднем производить где-то по 115 ракет – ред.).

Однако, одновременно с ударом России по ДнепроГЭС, британская газета Financial Times вышла со статьей, что США неофициально призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ, ибо это вроде бы может повлечь за собой повышение мировых цен на нефть и месть со стороны Кремля.

"Хотя, когда мы обсуждали этот вопрос с экспертами, они сказали, что цены (на нефть – ред.) не обязательно вырастут из-за атак на НПЗ. Надо смотреть, какие заводы работают на внутренний рынок, но влияние на экспорт предположительно будет. Однако мы знаем, что правительство США не было очень рад, когда украинцы начали расчищать черноморский коридор, используя их оружие, чтобы выгнать оттуда корабли российского флота., потому что это путь к закрытию потока денег в российский бюджет", — сказала Эвелин Фаркас.

Бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес также считает, что надо игнорировать призывы к прекращению ударов по российским НПЗ, потому что они оказывают значительное влияние: в России становится меньше денег, чтобы оплачивать эту войну и лишает ее (войска – ред.) необходимого горючего для продолжения боевых действий. К тому же, наивно считать, что в реалиях отсутствия вооруженной и финансовой помощи со стороны США, Вашингтон действительно может диктовать условия Киеву относительно того, как нужно воевать против России, когда на поле боя умирают украинцы, а не американцы.