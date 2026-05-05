Война в Москве: почему Путин боится за парад 9 мая и что может произойти

Военный эксперт рассказал, почему сейчас самое время для атак по Москве

В российской столице наконец-то почувствовали, что такое война. Ударный беспилотник долетел до Москвы и повредил многоэтажку в центре — всего в трех километрах от здания Минобороны РФ и в шести километрах от Кремля. Аналитики говорят, что это знаковое событие на фоне подготовки Путина к проведению парада 9 мая.

Вместе с тем эксперты подчеркивают: чтобы понять, что происходит вокруг подготовки парада и вообще празднование этой даты, нужно оценить, какое значение это имеет для России.

«Как раз россияне придают празднованию 9 мая очень большое, даже маниакальное значение. На это указывает тот факт, что Путин, такой большой и могучий, обращался к Трампу с просьбой договориться с Украиной, чтобы обеспечить спокойное проведение парада. Такие обращения проходят уже не в первый раз. Ранее была просьба к президенту США Байдену о проведении морского парада в родном для Путина Санкт-Петербурге. Тогда США давили на Украину, чтобы мы отказались от нанесения ударов во время мероприятия. И таких просьб от Путина было несколько за годы войны», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Война в Украине: «крючок» для Трампа и изменение стратегии

Эксперт напоминает, как российский диктатор методом пропаганды усиливал давление в 2022 и 2023 годах, обещая применить ядерное оружие, что побудило США всячески давить на Украину, чтобы та не наносила удары по РФ.

«Тогда это срабатывало. А сейчас у нас совсем другие расклады. Трамп демонстрирует к Украине свое пренебрежительное отношение — мол, это не его проблемы, и он, как настоящий нарцисс, не желает спускаться до такого уровня. Но если Путин на него нажмет, а соответствующий крючок на Трампа у него есть, то вероятно, что США будут что-то делать в этом направлении. Конечно, не открыто, но Трамп будет как-то тайно влиять, чтобы мы не наносили удары по Москве. Поэтому задача нашего военно-политического руководства — определяться. Но судя по тому, что уже в ходе подготовки к параду мы пытаемся найти пути для нанесения ударов по Москве, думаю, обдумываем и то, что будем делать на 9 мая. Главное, что уже сейчас находим возможности для того, чтобы за несколько дней до парада в Москве было неспокойно», — подчеркивает Игорь Романенко.

К этому он добавляет, что на пятый год войны, начатой Россией, их две столицы — Москва и Санкт-Петербург — чувствовали себя более или менее в комфортных условиях.

«Удар беспилотником посреди Москвы взорвал этот комфорт, и он превратился в страх, который теперь распространяется по другим городам на всю РФ. Это демонстрирует миру, что величие Москвы вовсе не величие, о чем свидетельствуют антидроновые сетки на Красной площади. Путин за это очень переживает, поэтому и обратился за помощью к Трампу», — отмечает военный эксперт.

Путин, Трамп и «парадная» ловушка: чего ждать 9 мая

По словам Игоря Романенко, все происходящее — это правила игры, которые выстроили Путин с Трампом для этого «спектакля».

«Думаю, что внутри Трамп будет пытаться угодить Путину. Он считает себя мастером по заключению сделок, поэтому вполне возможно, что будет торговаться с нами предложением по предоставлению противоракет для Patriot. Но все это будет происходить тайно, подковерно. Нам нужно понимать: раз это спектакль, который играют Путин с Трампом, то нужно участвовать в нем, но четко идти к достижению своих интересов. Учитывая важность Дня примирения для всего мира, мы должны не наносить удары 8 мая. А вот 9 мая, когда мир все отпразднует, — нанести удар всеми возможными у нас средствами. Это как один из возможных вариантов», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что до 9 мая еще есть время, чтобы еще больше усилить давление на Россию.

«Здесь надо смотреть, какой ресурс и возможности у нас есть. Пока удары существенно наносятся только ударными боевыми дронами, без привлечения ракет с более мощной боевой частью. В Москву пока долетел только один дрон и разрушил несколько квартир в многоэтажке», — подчеркивает генерал-лейтенант.

Чем Украина может «побеспокоить» врага?

Эксперт напоминает, что три года назад наши дроны атаковали две башни Кремля, и россияне надолго это запомнили.

«Поэтому было бы хорошо использовать для удара именно крылатые ракеты — они могут менять профиль полета, то есть маневрировать, и наносить удар по Москве с востока или с юго-востока. Для этого нужно подробно понимать размещение мощной ПВО вокруг Москвы. Россияне стянули дополнительные средства с большинства объектов на Москву и Санкт-Петербург, где, вероятно, пройдет морской парад», — говорит специалист.

Игорь Романенко добавляет, что нужно максимально использовать имеющееся время.

«Такие операции должны быть комплексными, и их нам нужно продумывать и реализовывать. Россияне должны почувствовать, что уже не 2022 год. Путин уже был вынужден оправдываться перед „глубинным народом“ за Туапсе. Следовательно, таких оправданий должно становиться больше, а россияне должны отвыкать от сказок, которые слышат по местному телевидению», — объясняет эксперт.

Где в России «тонко» и почему стоит всомнить о Керченском мосте

Поскольку сейчас оккупанты стянули средства ПВО и ПРО в Москву и Санкт-Петербург, в других местах защиты стало меньше.

«Нам стоит воспользоваться моментом, оценить собственные возможности и в очередной раз „побеспокоить“ Керченский мост, например. Здесь разведка должна доложить, откуда именно россияне сняли дополнительные средства ПВО, выбрать момент и нанести удары. Их эффективность должна быть такой, как при атаках на Усть-Лугу, Приморск, Туапсе. Как говорится, если не в бровь, то в глаза, но делать это, не оставлять без влияния», — отмечает Игорь Романенко.

Именно так, по мнению военного эксперта, работает важный принцип ведения войны — постоянное влияние на противника.

«А наш противник любит проводить операции и выполнять разные действия до своих сакральных дат. Если они так любят это, то им стоит это „подарить“, только со знаком минус — чтобы они наконец-то поняли, что сильно вляпались, и у них возникало все большее желание остановить ведение боевых действий», — подчеркивает генерал-лейтенант.

Ожидание ответных ударов и влияние на ход войны в Украине

Эксперт добавляет, что такие действия могут быть весомым фактором для пересмотра планов противником, хотя и соглашается, что следует ожидать реакции от РФ.

«Путин мстительный, поэтому в любом случае стоит ожидать ответных ударов. Могут даже нанести еще один удар „Орешником“. Это — война. Нужно быть готовым к такому, но в Кремле должны видеть наш устойчивый подход к этому вопросу и нашу последовательность. Путин пытается разыграть ситуацию, что он односторонне вводит мораторий на воздушные удары, а мы этот мораторий не поддержим, потому что имеем на это право, учитывая, сколько раз РФ нарушала подобные договоренности. Соответственно, 8 мая — тихо, а 9 — наносить удары, чтобы жители российских столиц сильно поволновались, а также нанести поражение по оставшимся без ПВО местам, чтобы для россиян это было действительно больно», — замечает эксперт.

Страх в Москве: как ударные дроны могут изменить ход войны

По словам Романенко, на самом деле в РФ испытывают растущий кризис от войны. Это было заметно и во время переговоров в ОАЭ, где военные обеих сторон согласовывали вопросы прекращения боевых действий на море, в воздухе и на суше.

«Но проблема состоит в том, что Путин не хочет принимать по этому вопросу окончательное политическое решение. И пока мы с нашими союзниками не заставим его сделать это силой, он не пойдет на такой шаг. У него есть планы по ведению боевых действий в текущем и следующем годах. Все остальное — только спектакль», — объясняет эксперт.

В заключение Игорь Романенко отмечает: частые удары по Москве и Санкт-Петербургу будут побуждать россиян к выводам и желанию выезжать из этих городов.

«Это у нас на пятый год войны люди уже привыкли к жизни под атаками, мы во многом адаптировались к таким бесчеловечным условиям. Я убежден: если для россиян организовать такого же рода влияние, то „идеальную Россию“ можно будет увидеть только на их телевидении. А реально они начнут уезжать, вывозить семьи, состояние и прочее. И это будет признак того, что лед тронулся, господа присяжные заседатели», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 14:28, 04.05.26

