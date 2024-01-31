Война в Серебрянском лесу: разведчики рассказали о бое с российской ДРГ (фото, видео)

В Серебрянском лесу во время выполнения очередного боевого задания группа разведчиков "Хартии" 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии натолкнулась на враждебный секрет — ДРГ оккупантов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Разведчики рассказали о своей работе

Серебрянское лесничество - один из самых тяжелых, ныне, участков фронта, здесь также воюют и воины "Хартии", в том числе и группа разведчиков - "Диксон", "Шуба" и "Де Ниро". Одной из их задач является отыскать безопасные тропы для контратаки.

Даже среди белого дня, их работа - должна быть максимально тихой и незаметной.

"Наше дело тихонько подкрасться и рассмотреть больше", - говорит разведчик 13 БрОП "Хартия" НГУ "Шустрый".

Специфика боя в Серебрянском лесу

Лес одновременно дает возможность замаскироваться, но с другой стороны - серьезно усложняет здесь войну. Потому что фактически определить, откуда раздается выстрел, вплоть до момента разрыва - почти невозможно. Еще - менее предсказуемо, когда над кронами растерзанных деревьев, появляются беспилотники.

Определить на глаз - свой это дрон, или вражеский, практически невозможно. Зато одиночный автоматный выстрел, раздающийся с направления продвижения разведгруппы, безошибочно указывает, где притаился враг.

Бойцы "Хартии"

Понять, сколько впереди врагов, засада это или скрытый вражеский наблюдательный пункт — просто невозможно. Зато вся группа, словно слаженные часы, продвигаясь вперед, короткими очередями работают на подавление встречного огня.

Воины НГУ рассказали о бое с враждебной ДРГ

"Сейчас, во время патрулирования, и наткнулись на вражескую ДРГ. Это, как правило профессионалы. Они хорошо вооружены. Им не интересно вступать в такой бой, потому что они знают, что группа их встретила — хорошо обучены, хорошо вооружены. И в этому нет резона. Им лучше зайти там, где подкрасться к пехоте — ночью. Занять какой-то блиндажик", — говорит разведчик 13 БрОП "Хартия" НГУ "Штурман".

Боец "Хартии"

Вражеские диверсанты, утверждает Штурман, сегодня будут возвращаться на свою базу не в полном составе. Украинские же защитники – вышли из боя целыми.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Наткнулись на вражеский СЕКРЕТ в Серебрянском лесу! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН по охоте на российскую ДРГ

Напомним, медик, прошедшая российский плен, обратилась к украинцам.

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