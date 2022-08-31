Война в соцсетях: как работают ботофермы на миллион аккаунтов и какое влияние имеют

Хабы для сим-карт, или как их называют сим-банки в ботофермах – оборудование за 100 тысяч гривен, которое обычно покупают для колл-центров, когда необходимо объединить много телефонных линий, с помощью специальной программы можно превратить в фабрику комментариев, говорится в ТСН.

«Боты могут комментировать. Отзывы как негативные для своих конкурентов, так и положительные для своего бизнеса. Это, конечно, политика. Человек может автоматически воспринимать, что большинство думают так. На самом деле это большинство может быть полностью механизировано, безжизненными людьми», — объясняют эксперты отрасли.

Ботофермы появились почти одновременно с появлением соцсетей, когда заметили влияние комментариев на мнение общества. Привлечь живых людей на массированные атаки – и дорого, и долго. Управлять миллионами аккаунтов может программа и команда участников, координирующая этот процесс, чтобы бот-страниц не блокировали. В августе СБУ заявила, что ликвидировала миллионную ботоферму, в ходе обысков изъяли технику и 5 тысяч сим-карт.

Также читайте Оккупанты пытаются штурмовать Авдеевку и Пески: жизнь местных превратилась в квест по выживанию

ТСН из собственных источников получила видео показов ІТишника, разработавшего программное обеспечение и распространявшего его. «Это программа для автоматизации действий, чтобы браузер написал программу и начал ее... Жить надо – я ее продавал. Она может приглашать друзей. Просто нажимайте кнопки в браузере. Она может, если задать тексты, в текстовый файл, брать строчку, вставлять ее и публиковать», — рассказывает подозреваемый Виктор Майстренко.

Программист, задержанный СБУ, восемь лет назад еще был гражданином России, но в 2014 переехал в Украину. В архиве ТСН нашелся сюжет о россиянине, который одним из первых после аннексии Крыма и захвата части Донбасса не хотел мириться с диктаторским режимом и попросил украинское гражданство - это был Виктор Майстренко. В тот момент в Украине действовал запрет на въезд мужчин призывного возраста из России, но оказаться в Украине Майстренко помог нардеп из партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Когда Служба безопасности задержала россиянина и раскрыла схему с ботофермами, там заявили – к этому причастна одна из украинских политсил, которая пользовалась этой сетью и через нее проводила "информационно-подрывную деятельность".

По совпадению – квартира, в которой проходил обыск и где нашли оборудование для ботофермы и где жил программист Майстренко, принадлежала бывшей супруге нардепа. ТСН в течение недели пытались получить комментарий от Артура Герасимова, но его телефон не отвечал.

Майстренко же 300 раз продал свою программу как лицензию на использование своего продукта и заработал около ста тысяч долларов. Всех клиентов еще ищут, а вот в каких пабликах и на каких направлениях они работали, СБУ уже установила – в основном это боты в группах против президента и руководства страны.

«Мы просто взяли резонансную новость, которая имела признаки корректировки общественного мнения. И нашли один из первых постов по тегам сразу "Залужный Зеленский". Что мы видим в комментариях – то есть один из первых комментариев и это уже антиукраинский комментарий, где пишут, что украинцы готовы сами себя обокрасть, им ничего в этой жизни не нужно, еще с 43 года это было понятно. Открываем аккаунт лица, которое это написало – видим, что это просто пустой, однако направленный в сторону против Украины аккаунт», — показывает специалист.

Также читайте Харьковчане приходят в себя после масштабного обстрела города: квартиры людей выгорели дотла

Психологи эти процессы называют ИПСО – информационно-психологические операции. Работают они в несколько этапов — сначала влияют на настроения в группах общества, далее распространяются, формируют общественное мнение, которое должно оказывать давление на принятие решений и действия. «Подрыв нации. Это тот фундамент, который раскачивается. Это точечно делается: на одного человека этот человек почувствовал что-то такое, он поделился с соседями, позвонил подруге. Кажется, это небольшое количество подписчиков, но это так точечно и делается эта атака. И это на самом деле эта атака, эта война, более опасна, чем настоящая атака. Она может влиять на психологическое состояние, а это депрессия, алколизация, наркомания, суициды и все эти настроения», – объясняет психолог София Бышовец.

Аватарки всех страниц ботов похожи. Специалист рассказывает ТСН, как отличить комментарий реального человека и бота. «Низка аккаунтов с условно документальными фотографиями, будто это люди не для себя снимают, а так, чтобы «Фейсбук» лучше ориентировался, что там точно лицо. Если комментариев очень много, похожи и самое главное – содержат один и тот же нарратив. Скорее всего, этот один нарратив распространится механически», — объясняет он.

Организатору создания программного обеспечения объявлено подозрение по статье несанкционированное вмешательство в работу информационных и электронных коммуникационных систем. Ему грозит до трех лет заключения. «СБУ продолжает расследовать это дело. И совершает все необходимые следственно-оперативные действия. Наша задача проста – идентифицировать и привлечь к ответственности всех организаторов ботофермы. Отдельно СБУ изучает вопрос о причастности российских спецслужб к созданию ботоферм Украины, в том числе и этой», — говорит спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Психологи же напоминают, что относиться к выбору информации следует тщательно, особенно во время войны. Главные правила – анализировать, кто пишет, кто комментирует, какие паблики это распространяют и зачем. И не забывать, что ботов используют в частности политсилы в своих интересах, даже когда это несет вред стране.

Читайте также:

В Москве решили научить украинцев "классическому украинскому языку": уже готовят учебник

У Зеленского объяснили, почему наградили орденами Пикалова, Кошевого и других звезд

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Запорожье: гендиректор организации рассказал о деталях миссии на ЗАЭС