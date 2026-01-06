Война в Украине 11 января пересекает ужасный предел: эксперт рассказал, что будет дальше

Военный аналитик Александр Коваленко назвал вероятный сценарий войны-2026 / © ТСН

Война в Украине, ее полномасштабная фаза, несмотря на прогнозы о том, что может закончиться через «2-3 недели», по своей продолжительности на днях превысит срок войны Адольфа Гитлера против СССР. Война, устроенная Гитлером, длилась 1418 дней. Война, устроенная главой Кремля Владимиром Путиным, на выходных, 11 января, также достигнет именно такой отметки.

Сколько она может продолжаться еще и действительно ли именно в этом году в России будет ощущаться дефицит отдельных ресурсов для этой войны — об этом в комментарии ТСН.ua выразил свое видение ситуации военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Война России против Украины будет продолжаться», — считает аналитик, учитывая текущую военно-политическую ситуацию.

При этом Коваленко добавляет, что эти две войны не совсем корректно сравнивать между собой — совсем другие масштабы, другие армии, другое количественное соотношение по многим параметрам.

«Но если все же их сравнивать, то пропорции (количество войск) со стороны России и Украины с пропорциями Германии и Советского союза во время прошедшей войны, пропорции протяженности линии боестолкновения и потерь, то можно сделать вывод, что Россия воюет гораздо хуже, чем в свое время Советский союз. Россия имеет пропорционально большие потери, чем имел Советский союз. Маршалом-мясником называли Жукова, но если сравнивать с потерями, которые сейчас несет российская армия, то настоящие мясники — это бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При правильном пропорциональном, не прямом подсчете соотношение несоизмермое», — говорит Коваленко.

Война в 2026 году: перспективы и угрозы для Украины

На этот вопрос военный обозреватель ответил так: «Если не весь год, то большую его часть мы будем находиться в обороне. Я не исключаю контратакующих действий, но преимущественно это будет оборона».

При этом Коваленко отмечает, что сейчас самая опасная ситуация в Запорожской области.

«Высок риск того, что при худшем сценарии россияне смогут выйти до конца года до Запорожья. К областному центру. Это самый плохой сценарий. Надеюсь, что он не реализуется, но запорожское направление сейчас самое опасное. Есть стагнирующие действия в Донецкой области. Не исключаю того, что россияне в этом году, в ближайшее время, в первом квартале попытаются полностью оккупировать Лиман и будут там концентрировать большое количество сил и средств. Мы будем продолжать делать упор на истощении врага. Это наша главная задача. Если это удастся, то россияне лишатся потенциала для продвижения, а иногда даже для обороны во второй половине 2026 года», — уточняет эксперт.

Ракетные удары по Украине

«У россиян с производством ракет и дронов все стабильно. По состоянию на сегодняшний день у врага есть сложности с масштабированием производства именно дронов. Что касается ракет, особенно баллистических, у России есть даже возможность увеличения производства в 2026 году. Если говорить о производстве дронов, то в первом квартале кардинальных изменений не произойдет. Человеческий ресурс они будут пытаться мобилизовывать по максимуму. Как раз сейчас они над этим и работают. При этом сохраняется высокий дефицит танков, боевых бронированных машин, артиллерии», — резюмирует Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что война в Украине длится дольше борьбы СССР против нацистов. Но несмотря на огромные потери, президент России Владимир Путин пытается убедить мир в неизбежности своей победы, используя дипломатические игры с администрацией президента США Дональда Трампа.