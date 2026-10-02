Война в Украине: бойцы ВСУ рассказали об уникальном оружии на фронте

Война в Украине / © ТСН

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Тактика внезапных ударов и небольшие маневренные установки — вместо традиционных крупных. Военные 110-й отдельной механизированной бригады всё чаще уничтожают россиян с помощью «Партизана» — уменьшенной реактивной системы залпового огня. Это своего рода мини-«Град», установленный на обычном пикапе.

У бойцов в арсенале есть и более крупные установки, однако из-за большого количества вражеских дронов крупные машины выезжают редко. Как работают «Партизаны» и почему эту установку называют именно так — рассказывает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

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Почему крупные РСЗО выезжают редко

Разрушенные села, сгоревшие машины на обочине и искореженные антидроновые сетки — путь к позициям артиллеристов пролегает через опасные участки. Выходить приходится ещё на рассвете, чтобы не стать мишенью для российских БПЛА.

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В капонире у ребят спрятана крупная установка РСЗО — чешский «Вампир». Именно с его помощью бойцы не один год уничтожали оккупантов в окрестностях Авдеевки.

«У Авдеевки мы могли позволить себе подъехать на расстояние одного километра от фронта, отработать 40 штук и спокойно уехать. Мой экипаж отрабатывал за один день 4 пакета. Нормально! И это был такой маленький рекорд для нас», — вспоминает командир расчёта «Партизана» по позывному «Воевода».

Но сейчас, из-за большого количества дронов, запускать крупную машину слишком рискованно — она мгновенно становится мишенью для врага. Поэтому «Вампир» задействуют исключительно во время массированных атак россиян.

«Когда движутся колонны, проводятся механизированные штурмы, когда возникают вопросы, например, скопления пехоты, есть данные, что в квадрате находится КСП, склады БК или скопления дронщиков, которые приезжают толпами, а потом расходятся», — объясняет командир реактивно-артиллерийской батареи 110-й ОМБр по позывной «Тур».

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Мобильный «Партизан»: работа по вражеским антеннам и блиндажам

Зато для повседневной работы всё чаще используют «Партизан» — он же «Бандеромобиль», он же «Тризуб», как его называют сами бойцы.

«Ну, это банально, потому что три трубы — „Тризуб“. Кстати, это патриотично и довольно благозвучно для этой машины», — делятся артиллеристы.

Установка в разы меньше стандартной системы залпового огня. Она также не выезжает на открытую местность, как раньше, а, укрывшись, стреляет непосредственно из лесополосы. Ребята работают на «Партизане» чуть больше полугода и довольны его боевыми возможностями.

«Это обнаружение экипажей БПЛА, где мы ведём поиск по антеннам, блиндажам, ну и каким-то небольшим автомобилям, которые где-то там спрятаны в зарослях», — рассказывает «Воевода».

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Каждая ракета весит более 60 килограммов. Несмотря на такой вес, «Партизан» заряжается за считанные минуты.

«Данный реактивный снаряд весит примерно 62 кг. Ничего, пот артиллериста — это жизнь нашей пехоты», — добавляет командир расчёта.

Прикрытие пехоты и эвакуация во время ротации

Наводчик «Леший» — в прошлом пехотинец. Он не понаслышке знает все трудности передовой, поэтому понимает, как даже три точных выстрела способны кардинально изменить ситуацию на «нуле».

«Когда ты сидишь, тебя постоянно обстреливают, и система работает круглосуточно, независимо от того, что происходит — артиллерийский обстрел, даже когда С-60 работала — тогда они затихали. Это очень древняя зенитная система», — делится «Леший».

Задача «Партизана» в это утро — не просто уничтожить цель, а прикрыть сослуживцев. Он обстреливает позиции вражеских операторов дронов, чтобы в это время на передовой украинские бойцы смогли безопасно провести ротацию.

«Наши ребята выезжают на позиции, а мы отрабатываем точки взлёта FPV-дронов», — отмечает командир батареи «Тур».

После уточнения координат и корректировки «карандаши» (именно так защитники называют ракеты от «Партизана») летят по оккупантам. Через несколько минут аэроразведка сообщает: три выстрела попали в район цели, а это значит, что точка взлета и оборудование россиян повреждены. Пока захватчики сидели в укрытии, украинские воины успешно прорвались на позиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Коллапс в столице! Россияне нанесли удар КАБами по Харькову | ТСН 17:00 2 октября

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