Война в Украине: чего ожидать 2026 года и есть ли надежда на мир — Жданов дал прогноз

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

После Нового года не стоит ожидать резких изменений на фронте и завершения войны в Украине. Одной из ключевых внутренних задач Украины остается реформа Вооруженных сил.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«О чем сейчас начали снова говорить? Что вспомнили, точнее, когда раздался у нас „Миндич гейт“? Вспомнили о том, что реформу Вооруженных сил так и не сделали. Обещания, которые давал Сырский, когда его назначали на эту должность — они где-то канули в лету. Поэтому надо начинать с высших руководителей. Управление. Продвигать новых командиров, внедрять новые методики. Ведь у нас там огромная проблема», — говорит Олег Жданов.

Реклама

Он также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа по поводу необходимости проведения президентских выборов в Украине. По словам Жданова, Трамп делает акцент на выборах, потому что сам процесс заставляет страну временно прекратить огонь, отвечающий интересам России:

«Это очередная хитрость со стороны Трампа, чтобы остановить боевые действия и особенно ограничить нас. Плюс — это же прихоть Путина. Путин сказал, что Зеленский может согласовывать все, что угодно, но подписывать должны новые украинские власти».

Эксперт отметил, что позиция украинского президента по этому вопросу была четкой. Владимир Зеленский заявил, что выборы возможны, но только при гарантированной безопасности, которую он определил как отдельный закон, ратифицированный Конгрессом США.

«Он сказал — да нет вопросов, давайте выборы, но выборы должны проводиться в условиях гарантированной безопасности. Гарантированную безопасность Зеленский очертил, как отдельный закон, который будет ратифицирован Конгрессом Соединенных Штатов. Чтобы не было так, что или Трамп, или следующий президент скажет — да зачем, сегодня хочу выполнять, завтра не хочу выполнять. А когда это будет ратифицировано Конгрессом США, это будет обязательно к исполнению любым президентом США», — объясняет Олег Жданов.

Реклама

В то же время, по словам Жданова, Трамп не способен обеспечить такие гарантии и «никогда не пойдет» на то, чтобы Конгресс взял ответственность за безопасность во время предвыборной кампании в Украине. Именно поэтому он расценивает заявления американского лидера как одну из манипуляций Трампа с целью давления на нашу страну, где виновником ситуации пытаются сделать украинского президента.

«Трамп этого не может гарантировать. И он никогда не пойдет на такие гарантии, чтобы Конгресс проголосовал за то, что США ручаются за безопасность во время предвыборной кампании. Так что это опять же одна из манипуляций Трампа с целью давления на нашу страну. Кто виноват? Виноват Зеленский», — говорит Олег Жданов.

Ранее военный эксперт дал прогноз, когда может закончиться война в Украине.