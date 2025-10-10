Война в Украине: чем грозит наем в армию РФ кубинцев и какая угроза для Днепра

Сейчас в российской армии находится до 5 тысяч кубинских наемников

Реклама

Россия, по информации американской разведки, планирует привлечь для ведения боевых действий в Украине наемников из Кубы. Речь идет о 25 тысячах человек, которые могут существенно усилить вражеские подразделения, а общие планы Кремля могут достигать 100 тысяч кубинцев.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.), это вполне вероятно, учитывая, что РФ постоянно вербует наемников в беднейших странах мира.

По разным оценкам, уже сейчас в российской армии находится до 5 тысяч кубинских наемников. Это подтверждает и довольно частое попадание в плен граждан Кубы, воюющих на стороне агрессора.

Реклама

Вербовка кубинцев и опыт военных из Северной Кореи

Игорь Романенко подтверждает реальность массового привлечения кубинцев, а также отмечает опыт других иностранных военных.

«Привлечение кубинцев — это абсолютная реальность. Россияне давно занимаются их вербовкой. За счет имеющихся средств им удается поддерживать высокий уровень укомплектованности войск. За месяц им удается набирать по 50 и более тысяч человек в армию среди своих граждан. Правда, в последнее время это количество несколько уменьшилось», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что Россия постоянно ищет наемников по всему миру, имея достаточно финансового ресурса. Среди прочих официально были привлечены военные из Северной Кореи.

«Корейские военные, попавшие на российско-украинскую войну, смогли быстро адаптироваться, набрались опыта в условиях войны дронов. Это довольно выносливые и идеологически стойкие солдаты, они доставили нам немало хлопот во время боевых действий на Курщине. Используя корейцев как „пушечное мясо“, россиянам удалось добиться успехов. И это нужно иметь в виду», — подчеркивает генерал-лейтенант.

Реклама

Почему Куба: $2000 против $20 зарплаты

Романенко объясняет, почему Путину выгодно использовать на войне наемников именно из самых бедных стран.

«По сравнению с российскими военными — это обойдется Путину значительно дешевле. Особенно использование кубинцев — молодых, здоровых и сильных. Ведь средняя зарплата на Кубе — 20 долларов. А наемникам обещают платить по 2 тысячи в месяц. Другое дело, что россияне обманывают кубинцев, потому что их нанимают якобы на строительство или охрану военных объектов, а уже по прибытии в Россию ставят перед фактом, что те должны идти на „мясные штурмы“. Выбора у них нет — и они пойдут», — подчеркивает Игорь Романенко.

По его словам, россиянам удалось развернуть целую сеть найма солдат, а правительство Кубы лишь делает вид, что не принимает в этом процессе участия.

«Но это откровенная ложь, потому что россияне сверхмощно активизировали этот процесс и стремятся привлечь до 100 тысяч кубинцев. Вдумайтесь в эту цифру! А в ближайшее время уже формируют группировку из кубинцев на 25 тысяч, чтобы перебросить их на фронт. Все это вызывает серьезную обеспокоенность, особенно на фоне того, что в Украине не решается вопрос с мобилизацией, что только обостряет ситуацию. Между тем, мы свою молодежь выпускаем за границу и не привлекаем ни на боевом, ни на трудовом фронтах», — отмечает военный эксперт.

Реклама

Использование внутренних резервов: «два разных казачества»

Романенко констатирует, что кроме наемников, Путину, к сожалению, удается использовать и имеющиеся внутренние резервы благодаря пропаганде и псевдопатриотизму.

«Как ни странно — это казачество. Российское казачество Путин активизировал, финансировал и задействовал более 5-10 лет назад. Да, это идеологически зомбированные люди, но российский диктатор умело их использовал на войне в Украине и продолжает это делать. Мы же имеем вековые традиции украинского казачества, есть определенные резервы по людям, которых критически не хватает в армии, но правительство вместо того, чтобы упорядочить эти процессы в рамках государства, наоборот, отменяет свое предыдущее решение относительно казачества. Почему так происходит — мне непонятно», — рассуждает Игорь Романенко.

Из тюрьмы в штурмовики: опыт осужденных

Эксперт обращает внимание на то, как Путин использует на войне осужденных. Именно из них формировалась ЧВК «Вагнер», которую мировые военные эксперты признавали наиболее подготовленной и крепкой штурмовой пехотой.

«Нашим военным удалось выстоять перед штурмами „вагнеровцев“ и фактически уничтожить эту сильнейшую в мире штурмовую пехоту. Но что нам мешает создать свои штурмовые подразделения из бывших осужденных? У нас уже есть полки, проявляющие себя достаточно эффективно. Например, 225 полк, сформированный преимущественно из бывших осужденных. Этот полк выполнял боевые задания на Сумщине и Курщине, затем прошел Покровск, и совместно с бригадой отразил у россиян четыре населенных пункта на Днепропетровщине. Вот вам и важность личного состава и подготовки, бывшие осужденные отчаяно воюют.

Реклама

Логично, что по решению Верховного главнокомандующего недавно начато формирование Штурмовой пехоты, как рода войск ВСУ и бывшие осужденные стали штурмовиками. И я считаю, что это правильный шаг, хотя были и недовольны этим решением, особенно среди представителей десантно-штурмовых войск, которые говорили, что наличие бывших осужденных подрывает их подходы. Но если такие полки эффективны в боях, почему бы их не масштабировать, ведь ресурс для этого есть?», — подчеркивает Романенко.

И добавляет, что сейчас мы должны применять все, что работает на безопасность и потенциал Сил обороны Украины. И при этом не забывать о домашних задачах: полная и справедливая мобилизация, перевод экономики на военные рельсы, обновление законодательства до уровня «война» — усиление ответственности граждан за защиту страны.

Блокировка F-16: эксперт предлагает нанимать пилотов

«Мы должны также привлекать наемников со всего мира, как это делает Россия. К примеру, сейчас нам не хватает пилотов на F-16, которые поставляют партнеры. Американцы сознательно заблокировали подготовку наших пилотов и тормозят этот процесс. В таком случае, нам нужно искать выход — нанимать пилотов, которые смогут это делать за деньги», — говорит Игорь Романенко.

Путин нацелился на Днепр и обещание о Tomahawk

Генерал-лейтенант подчеркивает, что усиление армии РФ кубинцами свидетельствует о том, что Путин не намерен прекращать войну. Эксперт также критикует действия западных партнеров по поставке дальнобойного оружия.

Реклама

«Президент США продолжает играть в заявления о передаче Украине ракет Tomahawk, а Путин фактически покупает его этой ситуацией. Он якобы говорит: „Не давайте Украине Tomahawk, а мы подпишем договор по ядерному оружию (СНВ)“. Это дает повод Трампу не вводить жесткие санкции против России, а обещания о дальнобойных Tomahawk остаются лишь обещаниями. Все, что нам давали американцы, это ракеты малой дальности на 200-300 километров, но в США их помпезно называют „дальнобойным оружием“. Все это позволяет Путину только одно — безнаказанно продолжать войну», — подчеркивает Романенко.

Эксперт также указывает на новые стратегические цели противника.

«Боевые действия продолжаются в четырех областях Украины, которые Путин записал в свою конституцию. Но ведь его войска уже зашли и в Днепропетровскую область. Сейчас Кремль перебрасывает туда дополнительные силы и резервы, потому что там хорошо идет. За сентябрь с территории Украины, которую оккупировали россияне, 50% приходится именно на Днепропетровщину. Все это указывает на то, что Путин стратегически нацелился на Днепр. И это нужно останавливать», — говорит Игорь Романенко.

Почему наемники выгодны Кремлю

Эксперт добавляет, что россиянам выгодно бросать в бой наемников, в том числе кубинских, на самых горячих участках фронта.

Реклама

«Россиянам это выгодно — не они будут гибнуть. Если погибнет иностранец, то не нужно заниматься его семьей, не нужно бояться роста социальной напряженности. Погиб кубинец или кореец — ну и погиб, такова его горькая судьба. Потому они мощно продолжают поиск таких лиц. Россиян не особо беспокоит и момент с адаптацией кубинцев к нашему климату. Если ты хочешь выжить, ты усвоишь все, чтобы выжить. И это правило работает. В противном случае — погибнешь. И они гибнут. А некоторые выживают, становятся опытными и воюют», — объясняет Романенко.

Экспорт боевого опыта и фронт для госслужащих

Эксперт соглашается, что у нас тоже есть интернациональные подразделения (белорусы, грузины, чеченцы), но это лишь десятки бойцов, в то время как россияне пытаются нанять десятки тысяч наемников.

«Здесь важный момент. Все, кто помогает в этой войне нам и россиянам, тщательно изучают условия ведения современной войны. Любые учения в современных армиях мира не сравнятся с боевым опытом. Все это знают, потому хотят иметь данные по нему и обучать этому свои войска. Потому и корейцы, и кубинцы, и китайцы будут использовать эту возможность на ротационной основе. Кстати, в Украине тоже давно нужно поставить на более жесткий контроль все наши силовые структуры и госслужащих — все они должны пройти через фронт», — заключает Игорь Романенко.