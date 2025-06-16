Война в Украине: что на самом деле происходит в Константиновке, на которую суют российские оккупанты

Война в Украине / © ТСН

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Из города Константиновка Донецкой области происходит эвакуация местных жителей. Люди из-за постоянных обстрелов армии РФ вынуждены покидать свой дом.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Бывший участковый из Константиновки теперь вывозит гражданских из охваченных войной города. Евгений с напарником Романом едут на очередную эвакуацию. Хотя и в бронированном авто, обшитом металлической сеткой от дронов и оснащенном РЭБом, все равно Евгений не сбавляет скорости. Потому что именно так можно хотя бы попытаться убежать от дронов, которые постоянно кружат над городом в поиске очередной жертвы. Те машины в которых попали, так и стоят сожженными на дороге.

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«Въезжаем на одну из главных дорог города. За окном нашего бронеавто какая-то как бы иллюзия привычной жизни: до 15.00 пока здесь не начался комендантский час на дорогах полно машин. Даже ездят маршрутки. Кое-где даже работают небольшие магазины», — отмечает корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Константиновка на самом деле очень разная. Между тем, что россияне все разрушают, выжигают, и повсякас убивают здесь людей здесь еще можно найти какие-то неэлитные оазисы жизни. И даже съесть хот-дог, где гриль работает от генератора. Потому что в городе нет света. И недалеко от магазина черный дым — пожар от свежего прилета.



«Под бесконечное жужжание анализаторов дронов в машине полицейских мы въезжаем в квартал, ближе к Часовому Яру. Здесь лучше видно, что фронт рядом. И здесь, в частном секторе полицейских уже ждут», — отмечает корреспондент ТСН.

Госпоже Раисе почти 80 лет. Она два месяца назад похоронила мужа. И лишь после того решилась на эвакуацию. А сегодня утром, умерла еще и ее собака, которую бы хозяйка не смогла взять с собой — говорит сосед Владимир. Он пришел провести женщину.

Миссис Раиса. / © ТСН

«Замоталась за этот столб, как чувствовала. Повесилась. Вон труп лежит. Я выбросил в эту яму», — говорит Владимир.

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Жизнь Раисы поместилась в три чемодана Их заносят в авто полицейские и соседи. Госпожа Раиса дает напоследок им кусок бумаги с номером телефона эвакуационной миссии. Потому что Владимир и соседка Алла никак не решатся выехать из Константиновки.

Куда отвезут полицейские госпожу Раису, она совсем не знает. Но оставаться дома, где без конца слышны выстрелы ей совсем уже не возможно.

«Мне страшно одной. Вот и все. Я привыкла с мужем. Все время вместе. Я никогда решений никаких не принимала. Он сам. А потом инсульт и через 8 дней нет. Плачет. а я одна. Я боялась по ночам спать», — говорит женщина.

В соседней Дружковке Раису уже ждут волонтеры. Перегружают ее вещи в легковое авто. И продумывают маршрут. Потому что даже на тыловых дорогах Донетчины тоже уже подстерегает опасность.

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«За два за полтора месяца. 20 км уже опасно. И еще же одна опасность, что они запускают по несколько дронов. Один обездвиживает машину. Второй бьет, чтобы люди были ранены. И третий-четвертый баражируют и ждут медэвак, чтобы кто-то приехал спасать и их ужаснуть», — говорит Евгений Ткачев, волонтер гуманитарной миссии «Пролиска».



Сначала Раису отвезут в Павлоград, чтобы оформить выплаты для переселенцев. А потом найдут для нее временное убежище. На Киевщине или в Одесской области — говорят волонтеры. Она одна из 5 только за сегодня, которые согласились выехать из Константиновки. И хотя фронт все ближе к этому городу, там до сих пор остается 8 тысяч мирных жителей.

Напомним, почти 8 тысяч мирных жителей остаются в прифронтовой Константиновке. Город ежесуточно обстреливают КАБами, а дроны врага без устали охотятся как за военными, так и за гражданскими авто.

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