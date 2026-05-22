Война в Украине: что сейчас происходит на Кинбурнской косе, которая оккупирована с 2022 года (видео)

Украинский флаг на Кинбурнской косе

В самом южном секторе фронта, на Николаевщине, украинские воины круглосуточно прилагают усилия, чтобы прогнать московитов с Кинбурнской косы и всего тамошнего полуострова. Больше всего работы в секторе сейчас у наших экипажей БПЛА и артиллеристов.

Чтобы увидеть собственными глазами Кинбурнскую косу и как работает туда, в сторону врага, расчет тяжелой гаубицы «Мста-Б», съемочная группа ТСН отправилась к самому побережью, на позиции артиллеристов 123-й отдельной бригады территориальной обороны.

Россияне оккупировали уникальный заповедник

После обильных майских дождей путь к позициям артиллеристов 123-й бригады территориальной обороны у побережья Черного моря на Николаевщине больше напоминает скоростной заплыв. И ехать приходится с постоянной мыслью о вражеских дронах.

Восемь с половиной километров в длину и около четырех в ширину. Чисто физически Кинбурнская коса, как и раньше, отделяет Днепровско-Бугский лиман от Черного моря на траверзе Очакова. Но вместо живописных пейзажей Черноморского биосферного заповедника там теперь передовые позиции российских оккупантов.

Ту же Кинбурнскую косу и материковую часть Николаевщины со всеми тамошними прибрежными городами и селами, где до сих пор полно гражданских, разделяют не более полудесятка километров воды. Без всякой видимой преграды. Сейчас та смешанная вода двух рек — Южного Буга с Днепром — и Черного моря и является линией фронта. Враг оттуда не прекращает терроризировать гражданское население.

До войны «Волк» работал докером в порту Очакова и к военному делу, признается, не имел никакого отношения. Теперь вместе с побратимами они методично выбивают оккупантов с косы.

Командир расчета 152-миллиметровой украинской гаубицы «Эндрю» вспоминает, что в первые годы полномасштабки московиты стреляли из минометов и ствольной артиллерии прямо с косы. С тех пор вражескую арту наши воины отогнали восточнее, в глубину полуострова. Но она все равно не молчит.

«Эндрю», командир артросчета гаубицы МСТА-Б 123-й ОБрТрО: «Иногда это обстрел ствольной артиллерии. Контрбатарейная борьба, на подавление, на запрет работы — бросить. Или кто-то находит цель какую-то, живую силу, например, несколько там людей что-то там делает».

Пункт управления: под прицелом тайники пилотов РФ

Тогда, пока артиллеристы готовят свои тяжелые гаубицы и снаряды к бою, на передовом командном пункте оперативно-тактической группировки «Одесса» работа уже кипит. В этот день вместе с очередной сменой боем руководил лично командующий ОТУ полковник Носиков.

Чаще всего на Кинбурнской косе украинские воздушные разведчики сейчас обнаруживают именно тайники и укрытия вражеских пилотов БПЛА. Этот день исключением не стал. Среди лесной части полуострова беспилотники 123-й заметили движение московитов.

После получения координат на позициях раздается команда: «К бою! Прицел 521!» Ствол тяжелой пушки стремительно поднимается вверх.

С тех пор как «Эндрю» с побратимами замаскировали свою «Мсту» на этом участке у побережья, они отправили в сторону оккупантов не одну сотню тяжелых артиллерийских снарядов.

Когда артиллеристы стреляют, они точно не видят собственными глазами, насколько точно ложатся их снаряды. И отсутствие корректировок перед следующим выстрелом означает одно: расчет отработал на отлично.

На передовом командном пункте ОТГ «Одесса» командующий полковник Носиков эту уверенность артиллеристов 123-й бригады ТрО лишь подтвердил, подытожив боевую смену: «Всем спасибо! Валентинич! Плюс! Плюс!».

