Война в Украине до 2030 года: демограф рассказал, сколько останется украинцев

Демограф Александр Гладун рассказал о новом демографическом прогнозе для Украины

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Ученые разработали новый демографический прогноз для Украины, включающий два сценария: оптимистический, предусматривающий окончание войны в 2027 году и пессимистический — в 2030 году.

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, в разговоре с ТСН.ua рассказал об особенностях этих исследований, влиянии продолжительности войны на численность населения, возвращении беженцев и возможных путях преодоления демографического кризиса в стране.

Демографический прогноз по-новому

– Известно, что ваш институт подготовил два варианта демографического прогноза. По оптимистическому сценарию война закончится в 2027 году, а по пессимистическому в 2030 году. В чем особенность этих исследований?

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— В апреле этого года мы разрабатывали очередной пересмотр демографического прогноза для Украины. Такие прогнозы мы готовили в 2023 и 2024 годах. Но особенностью прогноза этого года является то, что мы его разработали исключительно по подконтрольной территории.

— А почему учитывается только подконтрольная территория?

— Потому, что сейчас оценить численность населения на неподконтрольной Украине территории практически невозможно. При подготовке прогноза мы использовали актуальные карты, изучали ситуацию на линии разграничения на 1 января 2025 года. И в соответствии с этим делали свои оценки, с учетом имеющейся информации, которая имеется в отношении численности населения Украины по подконтрольной территории.

Еще одна причина, почему мы сделали такой прогноз по подконтрольной территории, потому что очень часто к нам обращаются разные министерства, ведомства, даже Верховная Рада с просьбой предоставить информацию о демографической ситуации. Сейчас украинские власти не могут влиять на неподконтрольную территорию и для принятия решений ей нужна информация по той территории, на которую они могут влиять и где осуществляют свою деятельность.

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Эти два фактора обусловили то, что мы перешли к прогнозам только по подконтрольной территории. И вероятно, что до полномасштабного освобождения страны от окупантов, так и будем делать дальнейшие прогнозы.

Демографический кризис в Украине

Как считать завезенных «русских»

— То есть, нет смысла оценивать численность населения в границах 1991 года?

— При других условиях возникает слишком много методологических проблем. К примеру, известно, что на неподконтрольную территорию россияне завозят свое население. Сугубо теоретически, если мы исследуем ситуацию в границах 1991 года, то ввезенных россиян нужно включать в существующее население, потому что они там живут. Но ведь мы понимаем, что это временное явление. К тому же нам неизвестно точное количество завезенных лиц. Есть только отдельные сообщения с неподконтрольных территорий.

Но подчеркиваю, что точных данных ни у кого нет. Поэтому, если делать прогноз по всей территории Украины, это будет значительно ухудшать качество прогноза и не будет отвечать практическим потребностям. Потому мы и перешли к прогнозам исключительно по подконтрольной территории.

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Очень важно выбрать год окончания войны

— В прогнозе две даты 2027 и 2030 года. Почему они избраны возможным годом окончания войны?

— Обычно прогнозы разрабатываются многовариантными — оптимистичными, пессимистичными и средними. Но в современных условиях, когда нет точной информации, нет смысла разрабатывать слишком много вариантов. Следует сконцентрироваться на более реалистичном варианте с точки зрения экспертов и специалистов, задействованных в разработке такого прогноза.

Варианты прогноза мы тоже разрабатываем, но используем за основу не только демографические показатели, например высокая или низкая рождаемость, или смертность высокая или низкая, а выбираем год окончания войны.

Это важно, потому что год окончания войны очень сильно влияет на демографическую ситуацию. Демографические процессы до войны, во время войны, 2-3 года после ее завершения и 4-5 лет далее существенно отличаются по своему характеру. И это влияет на общий демографический прогноз.

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Прогноз под обещания Трампа

— Кстати, некоторые военные не исключают, что война может затянуться до 2030 года.

— У военных по этому поводу, конечно, больше информации, но нам она не известна. В этот раз мы выбрали два варианта прогноза, что война закончится в 2027 или 2030 году. Условно можем считать, что 2030 год — это пессимистический прогноз. Впрочем, будет ли реалистичен прогноз на 2027 год — я тоже не знаю, жизнь покажет.

Кстати, мы разрабатывали прогноз, когда Дональд Трамп постоянно заявлял, что война вот-вот закончится. Но, простите, Трампу мы не поверили. Поэтому между 2026 и 2027 годами выбрали второй вариант. Подчеркиваю, что это исключительно наша экспертная оценка. Если реальная ситуация окажется лучше, и война закончится в 2026 году, то при очередном пересмотре прогноза заложим другие параметры демографического развития страны.

Сейчас мы работаем в ситуации значительной информационной неопределенности, поэтому избрали такой год окончания войны.

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– Всем хочется, чтобы война закончилась скорее.

— Нам тоже очень хочется скорейшего окончания войны, но то, как все происходит, и как ведет себя Россия, ставит это под сомнение. Если мы с союзниками сможем их дожать в этом году — будет отлично для всех и, в частности, для демографической ситуации в Украине. Но этого может и не произойти.

Когда закончится война — демографический прогноз для Украины

Три «лишних» года войны

— Какой будет численность населения Украины, если война закончится в 2027 году и какой, если в 2030 году?

— Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.

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- То есть в зависимости от даты окончания войны украинцев станет меньше на 1,7 миллиона человек?

– Да, потому что война закончится на три года позже. В этот период рождаемость не будет повышаться, смертность будет на высшем уровне, плюс миграция — меньше вернется людей из-за границы после 2030 года. Существует общая закономерность, что чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается из-за границы в свою страну. Эти три фактора значительно повлияют на то, что по этому варианту прогноза численность населения будет меньше.

Опыт югославских беженцев

— По вашим оценкам, какое количество украинцев вернется из-за границы, если война закончится в 2027 или в 2030 году?

— Я думаю, что здесь стоит вспомнить опыт прошлых войн. Особенно интересен опыт войны в бывшей Югославии, который мы тщательно исследуем. А он свидетельствует о том, что чем дольше идет война, тем меньше беженцев возвращается домой, и так происходит почти всегда. Во время войны происходит понижение рождаемости — это естественная реакция людей на войну. Повышение смертности — это тоже понятно — боевые действия приводят к повышенной смертности на фронте, а в наших условиях от воздушных атак никто не застрахован в любом уголке Украины.

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Во время войны на Балканах в бывшей Югославии многие люди уезжали в другие европейские страны, затем их некоторые страны хотели вернуть в те республики, откуда они уехали. Но значительная часть этих людей адаптировалась в новых странах и нашла возможность остаться там. А некоторые страны, напротив, не возвращали этих людей домой, проводя политику активной адаптации в свое общество.

К примеру, Германия пыталась вернуть домой всех военных беженцев, а Австрия, напротив, оставляла этих людей у себя и не проводила политики возвращения. Каждая страна решала этот вопрос отдельно, и, скорее всего, с нашими беженцами будет такая же ситуация.

Но стоит учитывать, что сейчас демографическая ситуация в Европе гораздо хуже, чем была в период Балканских войн, и многие страны заинтересованы, чтобы наши граждане там остались, поэтому и проводят соответствующую политику адаптации. Как будет после окончания войны, трудно сказать. Но, скорее всего, по разным оценкам и опросам, в 2027 году домой вернется только половина тех украинцев, кто сейчас находится за границей.

Сколько человек вернется в Украину после 2030 года?

Если война закончится в 2030 году, то количество возвращений будет еще меньше — большинство людей адаптируется к заграничной жизни. Особенно те, у кого есть дети, которые пойдут в школу или поступят в высшее учебное заведение, а их родители устроятся на работу и будут иметь жилье.

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А если это люди из восточных или южных регионов Украины, где большинство жилья разрушены россиянами, то они, вероятно, могут остаться за границей, если будут иметь перспективу на работу и жилье. Конечно, каждое решение будет индивидуальным, но как свидетельствует опыт предыдущих военных конфликтов, то обычно так и происходит — чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается.

Есть надежда на повышение рождаемости

— Каким будет соотношение рождаемости и смертности, если война закончится в 2027 или 2030 годах?

— В целом, мы считаем, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться по обеим сценариям, а смертность будет уменьшаться. Причем уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.

Но и не исключено, что ситуация со смертностью может быть несколько лучше. Все зависит от условий, в которых будут жить люди. Мы прогнозируем, что и продолжительность жизни украинцев в этот период будет немного повышаться по сравнению со снижением этого показателя во время войны.

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Под давлением страхов войны

К тому же во время войны происходит процессы, когда в наиболее уязвимой категории населения повышается уровень смертности. Это не только те, кто на фронте, но и те, кто в тылу. Многие имеют определенные хронические заболевания, а на фоне войны происходят обострение болезней, поэтому вполне возможно такое явление, как преждевременная смертность.

И не обязательно это связано с обстрелами. Украинцы живут под постоянным психологическим влиянием на психику. Сейчас мы волнуемся о себе, о своих родственниках, находимся в состоянии постоянного стресса — кто большего, а кто меньшего.

После окончания войны, много этих факторов исчезнет, но все равно последствия полученных стрессов останутся в нашем организме и избавиться от них будет очень тяжело.

Если сравнить количество умерших и родившихся, то у нас все равно смертность будет превышать рождаемость в любом случае.

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Вряд ли мы выйдем в 2040 году на уровень простого воспроизводства населения. В 2024 году, если брать по подконтрольной территории, то, по данным Минюста, на 100 родившихся приходилось 280 умерших. Это очень плохое соотношение. По нашему прогнозу, к 2040 году этот показатель несколько улучшится. По предварительным оценкам на 100 родившихся будет 200 или чуть меньше смертей.

Желание скорого окончания войны

— По вашему мнению, какой из этих двух прогнозов более реалистичен?

— Было бы хорошо, если бы мы ошиблись, и война закончилась в 2026 году, а еще лучше в 2025 году. Пока мы считаем, что 2027 год — один из наиболее вероятных сценариев. Но это наше мнение по состоянию на апрель 2025 года. Если война закончится в этом году, то мы пересмотрим свой прогноз. Но тогда прогнозные параметры будут зависеть от того, на каких условиях и как закончится война. Возможно, военные или представители разведки могут выдвинуть более актуальные гипотезы о дате завершения войны, но нам их никто не сообщает, поэтому нам самим приходится решать, какую дату брать за основу. Поэтому все это достаточно условные предположения.

Направления выхода из демографического кризиса

— Каковы возможные направления выхода из демографического кризиса?

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— Нам нужно проводить определенную демографическую политику по всем трем составляющим демографического процесса, но в первую очередь способствовать повышению рождаемости, которая является главным фактором.

В Украине нужно создавать условия для повышения рождаемости. Кстати, с этой проблемой сталкиваются в большинстве стран мира, но например Франция и Скандинавские страны имеют успешный опыт в этом вопросе. У них тоже рождаемость не обеспечивает простое воспроизводство населения, но, тем не менее, там уровень рождаемости значительно выше, чем был в Украине до полномасштабного вторжения.

Второе направление по смертности — это увеличение продолжительности жизни. И здесь у нас есть большие резервы, потому что мы проигрываем европейским странам в этом лет 10, если сравнивать еще с довоенных времен. Мы можем увеличить продолжительность жизни, резервы для этого есть, но должны действовать специальные государственные программы. Если поддержка рождаемости во многом зависит от государства и местных органов власти, то по отношению к смертности многое зависит от поведения самих людей.

У украинцев должно быть соответствующее поведение, здоровый образ жизни, уменьшение курения, употребление алкоголя, занятие физической культурой. От государства здесь зависит создание качественной экологии, стимулирование создания разных спортивных заведений. Этим может заниматься государство или местная власть.

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Возвращение людей из-за границы

— А как нам вернуть тех, кто из-за войны войны уехал за границу?

— Что касается миграции, то я считаю, что все зависит от того, какой будет экономическая политика и перспективы экономического развития государства.

В мирное время большинство миграционных процессов обусловлены экономическими факторами, то есть люди едут туда, где больше зарплаты и где они смогут самореализоваться. Поэтому от направлений экономического развития и ситуации, которая будет в стране, зависит интенсивность миграционных процессов.

Нам нужно принимать меры, чтобы выехавшие вернулись. Что касается привлечения, например, диаспоры для возвращения, иногда звучащей в разговорах наших чиновников, то я в это не верю, потому что люди, которые там живут, уже давно адаптировались.

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Помогут ли иностранцы и трудовые мигранты

— Некоторые считают, что нам поможет привлечение иностранцев. Типа появятся рабочие руки и демография улучшится?

— Что касается привлечения иностранцев, то это не решит демографических проблем, по моему мнению, потому что демографическое поведение во всем мире идет к уменьшению уровня рождаемости, превышению смертности над рождаемостью, это явление уже стало актуальным для большинства стран мира. Если к нам приедут люди из других стран, вряд ли они будут способствовать повышению численности населения.

Что касается привлечения их на рынок труда, то здесь тоже следует подходить осторожно. Вероятнее всего, чтопосле войны нам понадобятся дополнительные рабочие руки для восстановления страны, поэтому мигрантов можно привлекать в рамках определенных контрактов на определенный период времени.

После окончания войны определенная часть людей все же вернется из-за границы, будет демобилизация и может сложиться очень опасная ситуация, если все рабочие места будут заняты иностранцами. Это может привести к тому, что начнется новая волна миграции, но уже трудовая.

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Поэтому на первых порах, пока не закончится война и не стабилизируется экономическая, демографическая, социальная ситуация, мигрантов из других стран можно привлекать на отдельные виды работ, но на определенные сроки и по контракту. И на первых порах без перспектив для предоставления гражданства.

Сокращение численности населения — мировая тенденция

— Удастся ли Украине остановить сокращение численности населения после войны?

— По прогнозу ООН, где-то в 80-х годах этого столетия, численность населения мира начнет сокращаться, то есть, если мы рассматриваем ситуацию с точки зрения рынка труда, то во всех странах будет проблема с привлечением людей.

Отдельные демографы говорят, что это может произойти даже в 60 или 70 годах, потому что очень часто прогнозы ООН более оптимистичны.

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Я помню, что в свое время прогнозировалось, что на планете Земля будет 12 миллиардов жителей, потом 11, сейчас говорят о 10 миллиардах. А некоторые считают, что и столько не будет, поэтому происходит постоянное изменение демографической ситуации. Поэтому нам нужно в смысле экономического развития больше разрабатывать программы и стратегии развития за счет собственных ресурсов.

Эффективность управления государством

— Говорят, что подобные проблемы возникают из-за неэффективности функционирования государства. Есть ли у нас такие трудности?

— Понимаете в начале независимости у Украины были лучшие перспективы для дальнейшего развития. У нас была лучшая ситуация среди республик бывшего Союза и большинства стран соцлагеря.

Возникает вопрос: почему мы сейчас очутились на задних позициях в Европе. По-моему, это неэффективность управления государством. Нам нужно просто разобраться, почему такая ситуация, какие факторы влияют, что мы не так делаем.

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В Европе и в других частях мира есть много стран с меньшей численностью населения, чем у нас, но живут они гораздо лучше. К примеру, те же страны Балтии. Сейчас, если смотреть по разным показателям, то и в Молдове не хуже, чем у нас, а говорят, что и лучше. Нас тормозят внутренние причины, и здесь трудовые мигранты нам не помогут, потому что сама государственная система функционирует неэффективно.

Дата публикации 21:55, 02.02.24 Количество просмотров 126 Что будет с Украиной через 15 лет: низкая рождаемость, высокая смертность и беженцы в Европе...