Война в Украине: эксперт предупредил о возможном прорыве россиян на фронте

Война в Украине / © ТСН.ua

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Российские оккупанты могут существенно продвинуться на фронте, если им поможет с оружием Китай.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Эксперт отметил, что Путин все еще верит в то, что может победить Украину на поле боя.

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"Враг продвигается, но по моему субъективному мнению линия фронта до конца года будет в тех пределах, где есть сейчас. Плюс-минус. Существенно не изменится. Предпосылок для того, чтобы противник смог осуществить какой-то резкий прорыв - нет", - сказал Иван Тимочко.

По словам эксперта, единственная проблема в том, если у России появится союзник, который в промышленных масштабах сможет обеспечить ее оружием, армией.

"Это уже мой отсыл к Китаю", - говорит Тимочко.

По словам Тимочко, механизированный кризис, о котором в последнее время много говорят, у врага уже есть.

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