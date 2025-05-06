Война в Украине: эксперт Романенко рассказал о "датах Х" и угрозах России уничтожить Киев 10 мая

Военный эксперт Игорь Романенко подробно проанализировал ключевой период войны с 7 по 10 мая.

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Дальнейшее течение войны в Украине будет напрямую зависеть от того, как развернутся события в критический период с 7 по 10 мая. На повестке дня два противоположных сценария: краткосрочное трехдневное «перемирие», предложенное Путиным, и инициатива украинской стороны по прекращению боевых действий на 30 дней.

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает чрезвычайную важность этого этапа. По его словам, будущее войны полностью зависит от развития событий до и после 9 мая.

«Чтобы спрогнозировать дальнейшее течение войны, нам необходимо пройти этот непростой период с 7 по 10 мая. События, которые будут проходить в эти даты, а также подготовка к ним и разработка различных алгоритмов действий обеими сторонами, будут иметь серьезные последствия в будущем. Только пройдя этот период, можно будет строить какие-то дальнейшие сценарии развития событий в этой войне», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

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Три дня тишины против тридцати

Эксперт подчеркивает, что Путин, руководствуясь собственным имперским видением, вновь заявляет о кратковременном трехсуточном «перемирии», аналогично пасхальному, одновременно продолжая наступательные операции на фронте и воздушные атаки украинских городов. Это единоличное предложение российского диктатора имеет единственную цель — обеспечить спокойное проведение парада в Москве.

«Украина на это не соглашается, поскольку мы уже видели последствия предыдущего 30-часового перемирия на Пасху, которое трудно назвать настоящим. Интересно, что такое «перемирие» не устраивает не только Украину, но и США, которые еще 11 марта предложили Путину остановить боевые действия. Это предложение поддержали все заинтересованные стороны, кроме Путина. Так что сейчас есть все основания влиять на Путина и его единоличные предложения», — отмечает Игорь Романенко.

Шантаж и ядерные угрозы как инструмент давления

Генерал-лейтенант положительно оценивает решительный ответ украинского президента, предложившего российской стороне перейти к прекращению огня не на три, а на 30 суток, что полностью соответствует позиции и намерениям Соединенных Штатов.

«Россияне делают вид, будто не замечают этого предложения, и акцентируют внимание лишь на том, что якобы мы не поддерживаем предложенное Путиным трехдневное перемирие. Об этом свидетельствует шквал уже звучащего с российской стороны негатива. В ход пошли откровенные угрозы и оскорбления. Захарова прибегла к банальному поливанию грязью, Медведев подключился к старым ядерным угрозам, мол, 10 мая Киева может и не быть, а спикер российского диктатора Песков заявил, что они «ожидают уточняющую позицию». Все это свидетельствует о том, что россияне озадачены заявлением Украины, но конкретного ответа у них пока нет», — отмечает Игорь Романенко.

Сценарии развития ситуации: от игнорирования до асимметричного ответа

Генерал-лейтенант прогнозирует, что даже в случае, если Украина будет соблюдать 30-дневное прекращение боевых действий, например, с 7 мая, российская сторона, вероятно, проигнорирует эту инициативу сразу после завершения парада в Москве. Эксперт напоминает, что российские войска не прекращали боевых действий на Курщине, Белгородщине и других участках фронта даже во время Пасхального перемирия, продолжая обстрелы украинских городов с воздуха.

«Это дает нам возможность уже с 7 мая отвечать на такие действия противника. И совсем не обязательно ракетным ударом по Москве, хотя военная техника и живая сила во время парада – это законная военная цель по правилам ведения войны. Можно устроить так, что вокруг российских аэродромов в эти дни будут просто кружить «неизвестные дроны». Этого будет достаточно, чтобы российские аэропорты прекратили работу, а это важно, поскольку в Москву должны прибыть на парад немногочисленные гости из других стран. Такими действиями мы дадим понять, что россияне не соблюдают предложений от американцев и собственных обещаний. Кстати, позиция Украины не соглашаться на трехсуточное перемирие, а предлагать 30-дневное прекращение боевых действий, согласованное с США и европейскими партнерами», — подчеркивает эксперт.

Чего стоят угрозы Кремля?

Главным инструментом влияния России остаются угрозы. Кремлевские пропагандисты активно распространяют заявления о якобы планах уничтожения Киева.

«Но эти угрозы мы слышим не в первый раз. Обычными средствами воздушного нападения уничтожить Киев невозможно, как и ядерным оружием тактического уровня. То есть у нас со стороны России откровенный шантаж. К чему это приведет, трудно сказать, но до 7 мая еще есть время, чтобы продвинуться в подходах к этому вопросу, чтобы стороны проанализировали ситуацию и наработали возможные варианты дальнейших действий. Именно поэтому сейчас рано говорить о дальнейшем ходе войны, потому что нужно пройти эту непростую дату», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 14:24, 03.05.25 Количество просмотров 58 Сейчас! Зеленский назвал встречу с Трампом лучшей, разнес перемирие Путина и намекнул на кое-что!