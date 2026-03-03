Война в Украине: гендиректор МККК прокомментировал возможную эскалацию конфликта

Пьер Кренбюль и Наталья Нагорная / © ТСН

Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кренбюль прокомментировал ситуацию с войной в Украине и то, может ли она распространяться дальше. Он отметил, что мир должен серьезнее относиться к предотвращению войн, видя истинную цену конфликта в глазах раненых.

Об этом он сказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Война в Украине: ужасные последствия

Делясь впечатлениями от визита в Украину, Пьер Кренбюль отметил, что для людей, которые живут далеко от боевых действий, война часто выглядит как статистика. Однако реальность значительно страшнее.

«На что мы смотрим? Да, на человеческие потери. Когда я вчера был в отделении ожогов в Киеве и видел как гражданских лиц, так и военнослужащих с действительно катастрофическими ожогами, которые навсегда изменят их жизнь. Это сразу напоминает мне о том, что делают вооруженные конфликты», — рассказал гендиректор МККК.

Война в Украине: что делает Красный Крест

Кренбюль подчеркнул: если завтра или через полгода состоятся переговоры о прекращении огня или паузе в конфликте, работа Красного Креста не прекратится. Наоборот, наступит критически важный этап.

Приоритетные задачи организации:

Возвращение военнопленных: продолжение переговоров и сопровождение семей.

Поиск пропавших без вести: масштабная работа по идентификации лиц.

Работа с телами погибших: идентификация и репатриация.

«Эта работа, которую мы будем продолжать выполнять с украинскими учреждениями, будет очень важной также и сразу после этого», — добавил он.

Готовится ли Европа к «большой войне»

Отвечая на вопрос о возможной эскалации и расширении конфликта в Европе, Пьер Кренбюль отметил, что МККК избегает политических спекуляций, однако проводит консультации с лидерами стран.

«Большинство стран думает об этом с точки зрения национальной безопасности, обороны и перевооружения. Мы параллельно говорим, что нужно уделять больше внимания международному гуманитарному праву, защите гражданского населения, идентификации тел. К большим конфликтам невозможно подготовиться за один день», — пояснил глава организации.

Он также добавил, что МККК сотрудничает с Обществом Красного Креста Украины и другими нацсообществами, чтобы обсудить реакцию на возможное изменение динамики войны.

Сейчас комитет работает в 130 конфликтах во всем мире, что, по словам Кренбюля, является «более чем достаточно».

«Мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы предотвратить дальнейшую динамику конфликта. Мы должны положить конец некоторым из этих трагедий», — подытожил он.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке