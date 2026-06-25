Война в Украине: генерал-лейтенант предупредил о планах Путина

Игорь Романенко

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Угрозы Кремля применить тактическое ядерное оружие в ответ на ультиматум президента Украины по поводу ситуации в Беларуси на данный момент являются очередным блефом. Однако Украине следует действовать взвешенно и решать вопрос с вражескими ретрансляторами на белорусской территории в закрытом режиме или через военно--дипломатические каналы, чтобы не дать России повода для начала новой волны мобилизации и масштабного наступления с севера.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант сомневается, что в данном случае Путин может применить тактическое ядерное оружие, хотя после ультиматума украинского президента такие угрозы стали раздаваться из Кремля. Мол, в случае решительных действий Киева Россия выполнит свои обязательства перед союзным государством по его защите.

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Эксперт отмечает, что прямое военное столкновение на северной границе может привести к активизации скрытых мобилизационных ресурсов Российской Федерации.

«Скорее всего, это очередной блеф со стороны РФ, но в то же время такая опасность для нас существует. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужно использовать именно военно-дипломатические рычаги, чтобы решить вопрос с ретрансляторами, или же сделать это, как в прошлый раз, „в закрытом режиме“, а не провоцировать эскалацию и возможное открытие северного фронта, ведь это может использовать в своих интересах Путин. Сейчас российских войск на территории Беларуси нет. Но это может стать поводом для РФ провести частичную или полную мобилизацию, собрать ресурсы и использовать территорию Беларуси для наступления с севера. Для нас это не лучший вариант», — сказал Игорь Романенко.

Подробнее читайте в материале: Мобилизация в Беларуси: рискнет ли Путин открыть второй фронт

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