Война в Украине «гонит» украинцев к ворожкам и гадалкам: эксперты предупредили об опасности

После того, как в судебном заседании с участием бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака сторона обвинения заявила о его общении и возможной связи с гадалкой Вероникой Аникиевич, многие украинцы начали обсуждать ее возможное влияние на назначение должностных лиц.

Как оказалось, в последние годы в Украине десятки гадалок настолько повлияли на отдельных граждан, что те отдавали им сотни тысяч гривен, после чего пришли в себя и начали обращаться за помощью к правоохранителям. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений, где непосредственно приведены следующие примеры влияния и передачи денег и ценностей за услуги гадания.

Как отмечено в госреестре судебных решений, например, за последние два года было вынесено более десятка решений касательно тех, кто «ворожил». С точки зрения уголовного кодекса такой обман классифицируется по статье «Мошенничество». Как оказалось, иногда клиенты ворожек совершали самосуд.

Одно из недавних постановлений вынесено в начале апреля 2026 года Черновицким райсудом. В документе говорится о рекордной сумме, которую заработала гадалка и, соответственно, ее «услуги» не принесли никакого результата.

В решении суда отмечается, что гадалка рекламировала свои способности в соцсети, после чего к ней обратилась женщина, желавшая вернуть своего возлюбленного.

«Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение, не зная о корыстном мотиве гадалки, которая пообещала вернуть ее парня, в период времени с 11.02.2025 по 18.04.2025 на принадлежащую последней банковскую карту перечислила ей денежные средства в сумме 283 174 грн. Однако гадания результатов не принесли и она перестала выходить на связь», — отмечается в постановлении суда.

Кроме того, согласно документу, правоохранители открыли и сейчас расследуют уголовное производство по статье «Мошенничество», а сама гадалка была отправлена судом под домашний арест до 2 июня 2026 года.

Согласно приговору Харьковского апелляционного суда от 7 мая 2024 года к 34 тыс. штрафа и двум годам заключения была осуждена гадалка, которая в течение февраля 2023 года трижды заходила в пивной магазин в поселке Песочин Харьковской области и каждый раз, 17, 18 и 19 февраля, предлагала продавцу «притянуть к ней счастливые события», после чего последняя каждый раз соглашалась и платила от 1400 до 2900 гривен за такие услуги из кассы магазина.

В мае 2024 года гадалка была осуждена, но суд решил наказать ее условно — два года заключения с испытательным сроком.

В начале этого года Корсунь-Шевченковский райсуд Черкасской области наказал штрафом в 85 тыс. гривен женщину, которая называла себя гадалкой и путем обмана завладела золотыми украшениями нескольких женщин. Согласно приговору, у одной из них гадалка выманила золотые серьги стоимостью 29 тыс. 660 гривен в помещении Степанковского сельского совета. В тот же день гадалка путем обмана, под предлогом гадания, выманила также золотые серьги у женщины, которая находилась в одном из городских центров первичной медико-санитарной помощи. Также на счету этой гадалки факт выманивания у одной из женщин 10 тыс.грн., 100 долларов США и золотого кольца.

Полиция открыла уголовное производство, обвинительный акт был направлен в суд и в суде гадалка признала себя виновной и извинилась перед потерпевшими. Согласно материалам дела, она возместила потерпевшим ущерб. Суд назначил ворожке наказание в размере 85 тыс. грн. штрафа, она, в свою очередь, пообещала больше не совершать таких противоправных действий.

В свою очередь, 23 июня 2025 года Павлоградский горрайонный суд вынес приговор местной жительнице, которая позиционировала себя как ясновидящая и, по версии следствия, во время общения со своими клиентами отрицала вооруженную агрессию России против Украины. Как сказано в приговоре, одному из свидетелей женщина нагадала, что ему «нет смысла мобилизоваться, а лучше где-то спрятаться».

Суд признал женщину виновной в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины и приговорил к пробационному надзору сроком на 2 года (система мер, не связанная с лишением свободы).

Кроме того, в госреестре судебных решений содержится приговор Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области от 20 марта 2026 года, в котором указано, что клиент одной из гадалок задушил последнюю подушкой после того, как подумал, что женщина «имеет особые способности» и может нанести вред ему и его семье. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет тюрьмы.

Война в Украине помогает гадалкам: эксперты назвали причины

Опрошенные ТСН.ua эксперты высказали мнение о том, что немалое количество обращений граждан к тем, кто называет себя гадалками или ясновидящими, может быть обусловлено нестабильной ситуацией в стране.

«Деятельность тех, кто называет себя гадалками — это манипуляция, которая передается из поколения в поколение. Во времена неопределенности люди склонны больше доверять иррациональным решениям, формам предсказания, чем рациональным. Некоторые люди понимают, что рациональность не дает ответа на вопрос, что будет завтра. Во время войны, во времена экономических кризисов и неопределенности некоторые люди часто обращаются к любому иррациональному объяснению. В 90-е годы существенно увеличилось количество случаев, когда люди говорили, что видели НЛО. Поэтому в неопределенные времена больше людей начинают обращаться к тем, к которым бы ни обратились в других случаях», — говорит социально-политический психолог Валентин Ким.

В свою очередь, религиовед Александр Саган в комментарии для ТСН.ua отмечает, что такое явление как обращение некоторых украинцев к гадалкам является волнообразным процессом.

«Рост популярности ворожек, прорицателей, ведьм — это волнообразный процесс. Во времена общественной нестабильности люди пытаются найти какую-либо опору. Считают, что кто-то, обладая сверхъестественной силой, вмешается и решит их проблемы. Такое было очень популярно в начале 90-х, когда в прессе печатались объявления с рекламой гадалок», — говорит Александр Саган.

И добавляет, что новая волна началась в начале войны в 2014 году.

«Сейчас, после 2022 года — новая волна. Это психологически понятный и циклический процесс. Людям всегда хочется чуда», — резюмирует он.

