Война в Украине имеет почти точную конечную дату: ИИ ошеломил главным прогнозом

Искусственный интеллект составил прогноз касательно завершения войны в Украине / © ТСН

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Ряд военных аналитиков, в том числе и военное руководство, в последнее время констатируют отсутствие у России намерений касательно завершения войны против Украины как минимум до начала следующего, 2027 года.

Однако верхняя граница продолжительности войны России против Украины существует — это утверждает искусственный интеллект и даже называет сроки.

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«Аналитические центры, разведывательные сообщества и прогнозные платформы выделяют несколько временных рамок и определяют верхний предел максимальной продолжительности высокой интенсивности боев. Большинство международных аналитиков считают период в конце 2027 года наиболее вероятным «окном» для истощения ресурсов и прекращения масштабных горячих боев», — прогнозирует ИИ, отвечая на вопрос от ТСН.ua о том, какой может быть максимальная продолжительность войны России против Украины.

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Кроме того, со ссылкой на выводы военных экспертов, ИИ утверждает, что есть срок, после которого война большой интенсивности продолжаться якобы не сможет.

«Война нынешней интенсивности с массированными штурмами и высоким уровнем использования техники физически не сможет продолжаться дольше 2028-2030 годов», — предполагает ИИ и объясняет, что этот вывод базируется на том, что у России и Украины по состоянию на те годы может быть низкий уровень критических ресурсов.

Вместе с тем именно 2027 год ИИ называет как решающий.

Аргументы этому, по его данным, следующие:

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Ни у одной из сторон не будет в то время достаточно ресурсов для глубоких стратегических наступательных операций По предположениям ИИ, на 40%-50% существует вероятность, что в 2027 году конфликт может быть заморожен. 25%-35 искусственный интеллект оставляет для варианта принятия соглашения о прекращении огня с проведением затяжных переговоров.

И 15%-20% ИИ оставляет для варианта продолжения войны на истощение после 2027 года.

Война в Украине: может ли она закончиться неожиданно для обеих сторон

Несмотря на такие прогнозы, искусственный интеллект отмечает, что вместе со всем этим возможно внезапное, неожиданное завершение войны России против Украины и приводит этому аргументы.

«Да, это вполне возможно. Большинство масштабных войн заканчивается не по четко расписанному графику, а вследствие системных сдвигов или подобно эффекту «черного лебедя» (непрогнозируемого события с огромными последствиями)», — предполагает ИИ.

В качестве вывода искусственный интеллект отмечает, что в геополитике существует понятие «нелинейности событий»: накопление мелких проблем долго не дает визуального эффекта, но в определенный момент переходит критическую границу («точку кипения»), после чего система разрушается мгновенно.

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По выводам искусственного интеллекта, например, сентябрь-2026 может стать месяцем очередной эскалации и начала высокой осенне-зимней фазы воздушного террора.

При этом ИИ предполагает, что Россия будет делать ставку на свою баллистику, производство которой уже увеличено.

Также ИИ отмечает, что основные украинские города, которые Россия будет выбирать в качестве своих целей в сентябре — ними могут стать Днепр, Полтава, Одесса, Киев, Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Краматорск, Славянск. Искусственный интеллект называет их как находящиеся в зоне наибольшего риска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломат назвал роковую ошибку Запада в отношении Украины. По его словам, Мероприятие косвенно способствовало российской агрессии против Украины, поскольку отказ принять Украину в НАТО мог дать Путину основания считать ее своей зоной влияния.







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