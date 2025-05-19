Война в Украине: как 25-летняя "Афина" командует расчетом артиллеристов на фронте

Военная "Афина" / © ТСН

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25-летняя девушка командует расчетом тяжелой пушки на Запорожье. А в подчинении мужчины, в возрасте 40. Впрочем, несмотря на возраст, этот расчет умело уничтожает противника и работает ежесуточно в полях на Запорожском направлении.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

На Запорожье воюет старенькая советская пушка и очень молодой командир расчета. Это — Мария на позывной «Афина».

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«Афине» 25 лет, а мужчинам, которыми командует, за 40 лет Однако разница в возрасте не мешает.

Мария родом из Славянска. Ребенком увидела что такое «русский мир» и оккупация. Она не сломалась.

«Когда там спрашивают: почему решила, какая причина — страна твоя мать в беде, что должен делать ребенок — защитить не было другого мнения», — говорит она.

«Афина» / © ТСН

5-тонная пушка выверена по координатам и готова к работе. Где-то на направлении вражеская пехота снова сует и останавливать ее нужно уже и чем-то тяжелым вроде 152 калибра. «Иосик» приводится в цель. Бывший строитель из Киевщины теперь наводчик. Военного опыта не имел и пушкарем до войны никогда не был.

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Афина командует к бою и мужской муравейник уже в работе. Кто-то несет снаряд, другой забивает в ствол, а третий дергает за шнур.

«Хочу дожить до победы, увидеть результат своего вложенного времени и прожитой жизни», — говорит «Афина».

«Кабаны» — так называют большой калибр, летят в поля. Старенькая пушка в руках мужчин под женским командованием послушна и метка. Сетки натягивают над пушкой. Быстро маскируют и готовят на всякие новые патроны. Расчет скрывается потому что противник в ответ начинает хлопать перепахивая посадки и ища девушку артиллеристку «Афину» и ее воинов. Пусть уже пожилых, но искусных.

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