Война в Украине: как ЕС давит на Россию и готов ли Путин к миру

ЕС ввел новый пакет санкций против РФ / © ТСН.ua

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Во вторник Европейский Союз принял новый уже 17-й пакет санкций против России. Ограничения касаются, в частности, судов так называемого «теневого флота», российских военных, компаний-посредников. А персональные санкции коснулись в частности Виктора Медведчука и его окружения.

О большом санкционном пакете также объявила Великобритания.

Между тем, в ЕС уже готовят следующий — 18-й пакет санкций. Об этом по телефону говорили Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

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Вдвое снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель — такие санкции против России предлагает европейцам Украина. Позицию озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе. В тот же день перед этим в Брюсселе собирались министры обороны ЕС.

Если европейцы действительно хотят ударить по российской экономике, надо снижать потолок цен на нефть и вводить ограничения против банковской системы РФ, заявляют в украинском правительстве.

«Ценовой потолок на нефть, с нашей точки зрения, должен составлять 30 долларов за баррель. Мы также настаиваем на санкциях против банковской инфраструктуры России, включая центральный банк», — сказал Андрей Сибига.

Перед этим Европа объявила про новый, уже 17-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет на поставки высокотехнологичного оборудования, персональные санкции, ограничения на компании, которые позволяли России обходить санкции, ограничения против почти двух сотен судов так называемого «теневого флота» РФ, которыми она обходит нефтяное эмбарго.

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Европейцы не скрывают разочарования разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, где за два часа Трамп не добился от РФ никаких уступок. В Брюсселе отмечают: Россия до сих пор не демонстрирует реальной готовности к миру.

«Путин не готов идти на уступки. Он говорит о прекращении огня, но только на своих условиях: отказ от членства в НАТО, признание оккупированных территорий и прочее. Это старая стратегия тянуть время и выигрывать паузу.

Даже если Россия готова говорить о каком-то меморандуме, прекращения огня до сих пор не видно. Нет четких сроков, нет конструктива. И я должен сказать: Путин не выглядит как человек, который действительно заинтересован в мире», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Отдельно о новом пакете санкций во вторник объявила и Великобритания. Ограничения нацелены на ключевые секторы российской экономики, в частности, военный, энергетический и финансовый. Правительство Британии также заявило о намерении тесно сотрудничать с партнерами для снижения ценового потолка на нефть.

Следующий пакет европейцы уже готовят. Об этом по телефону поговорили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Следующие европейские санкции могут включать снижение ценового потолка на нефть, а также санкции против банков третьих стран, которые помогают российской армии. Правда для этого нужно сотрудничество с США. Еврокомиссия будет обращаться к Вашингтону, чтобы снова попытаться убедить администрацию Дональда Трампа сотрудничать.

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