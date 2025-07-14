Война в Украине: медики рассказали, какие травмы у военных случаются чаще всего

Покровское направление фронта / © ТСН.ua

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Больше всего беды на фронте украинским военным наносят именно управляемые дроны. На Покровском направлении медики спасают жизни собратьев. Экипажи дежурят круглосуточно, чтобы забрать раненого стабилизировать его и доставить в стабпункт. Большинство раненых средней тяжести, есть и тяжелые с ампутациями.

Вывозить собратьев приходится и под огнем артиллерии и под ударами вражеских FPV. Помочь боевым медикам можно присоединившись к сбору на «Мавики» для бригады НГУ «Спартан».

Сбор для военных медиков / © ТСН

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Побратимы называют его «Никополем». Мужчина — бывший фельдшер скорой. Родом из Никополя. Теперь спасает ребят, которых доставляют с передовой.

«Это были огнестрельные ранения, или осколочные ранения грудной клетки, а также травматические ампутации. То есть люди не имеют времени или скорости самой эвакуации, ребят привозят через некоторое время и они крайне тяжелые», — говорит «Никополь».

От его знаний и умений зависит жизнь собратьев. Здесь очень быстро надо принимать решения и нет права на ошибку.

«Кубик» еще совсем молодой. Но уже опытный и боец и водитель. Прошел бои на Харьковщине, на Бахмуте и на Роботино.

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«Я на войне уже 4 года. Пошел воевать с 18 лет», — говорит он.

Он — водитель в экипаже. Везти раненого в стабпункт приходится и под дронами и под обстрелами.

Алексей осматривает, все ли собрано перед выездом. Он старший в группе. В прошлой жизни — стоматолог. С ребятами с начала войны.

От пулевых ранений в 2022 году до осколочных от дронов в 2025 году. 90 процентов раненых именно от этих адских птичек. Тяжелее всего с ампутациями.

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Самое трудное в работе экипажа — это ожидание. Ждать вызова собратьев, которых вывозят с «нуля». Далее — напряженная работа по медицинскому протоколу и отключение эмоций. А еще надо говорить с раненым, чтобы контролировать его состояние. Потому что самое ценное это жизнь, которую они должны спасти.

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