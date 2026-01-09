Война в Украине меняется: когда Россия может ударить следующим «Орешником»

Военный аналитик Александр Коваленко рассказал о вероятности применения оккупантами очередного «Орешника» / © ТСН

После атаки по Львову в ночь на 10 января ракетой, которую армия оккупантов называет «Орешником», в Украине одной из обсуждаемых тем стало то, сколько такого оружия есть в России и сколько аналогичных ударов она может нанести по нашей стране. Как известно, несколько недель назад был ряд новостей о том, что РФ якобы разместила или планирует разместить «Орешник» в Беларуси.

Вероятность угроз в комментарии для ТСН.ua проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его мнению, еще одной, новой такой ракеты по состоянию на данный момент у армии захватчиков нет.

«Я думаю, что нет. Сейчас речь идет либо исключительно о производстве новой продукции, и мы видим, что темпы невелики. Приблизительно одна такая ракета в год. В прошлом году мы не увидели ни одного использования такой ракеты (удар по Днепру, который считают атакой „Орешником“, произошел в конце 2024 года — Ред.)», — говорит Коваленко.

И продолжает: «Если говорить о доукомплектации заготовки, то для этого тоже может потребоваться около года. О том, что у РФ есть заготовка и готова ли она к использованию — данных об этом нет. Это говорит о том, что нужно внимательно относиться к сигналам воздушных тревог. Кроме того, минувшей ночью россияне не использовали авиационную компоненту. Это может указывать на то, что авиационные ракеты они могли приберечь для другого массированного удара, который может быть усилен сотнями дронами-камиадзе. То есть потенциал есть, поэтому нужно быть внимательными к воздушным тревогам».

При этом эксперт подвергает сомнению, что якобы еще одна ракета «Орешник» могла быть размещена в Беларуси.

«Там для пафоса были размещены командные пункты. Пусковых установок там не размещали. Благодаря спутникам и не только нам это известно», — говорит Коваленко.

Ракета «Орешник»: что известно

По данным Александра Коваленко, ракета РС-26 «Рубеж», она же «Орешник», которая в конвенционном виде представляет собой носитель 36 «болванок», каждая из которых при падении выделяет энергию удельной мощностью, эквивалентной 20-25 кг тротила.

«Другими словами, эффект «Орешника» сравнивается с ударом 700-750 кг тротила или полторы баллистические ракеты 9М723 ОТРК «Искандер», или 7 авиационных бомб ФАБ-250», — отмечает Коваленко.

Из открытых источников известно, что «Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, которая, вероятно, может развивать скорость до 13 тысяч км/ч. Она является частью экспериментального мобильного грунтового ракетного комплекса.

Аналитики предполагают, что «Орешник» может быть модификацией или улучшенной версией ракеты РС-26 «Рубеж», также баллистической ракетой средней дальности.

Название «Орешник» используется в российских пропагандистских медиа для создания впечатления о новых, неизвестных ранее возможностях российского вооружения. По словам экспертов, «Орешник» используется Россией как боевое испытание, являющееся нарушением международных норм.

Напомним, ранее сообщалось о том, ударил ли «Орешник» по газовой инфраструктуре во Львове.