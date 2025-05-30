Война в Украине меняется: надвигается ли с Сумщины катастрофа на всю страну

Российская армия продолжает наступление на Сумщине / © ТСН

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Наступление армии РФ на Сумщине расширяется, противник пытается закрепиться в приграничных селах. О попытках закрепления оккупантов официально сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности, вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться», — так высказался глава области о ситуации, которая произошла за последние сутки.

По его словам, обстановка «сложная, но контролируемая».

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В то же время жители Сумского приграничья в комментарии для ТСН.ua сообщили, что слышали звуки, похожие на гул самолетов.

«Приближается ли ситуация к катастрофической? Я считаю, что есть серьезная угроза продвижения наступления. Но это на мой субъективный взгляд. Есть пока неподтвержденная информация, что в одной из общин слышали гул самолетов», — рассказал нам житель Сумщины, проживающий на определенном расстоянии от пограничной зоны.

Некоторые другие жители Сумщины, комментируя обстановку, выражают собственное видение, мол, ситуация якобы близка к критической.

Какие масштабы может приобрести наступление захватчиков на Сумщине в ближайшие дни — например, в украинской разведке комментировать это пока воздержались.

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В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев на вопрос о масштабах угрозы ответил так: «На территории приграничья Сумщины создана мощная сеть инженерных фортификаций. Было проделано очень много работы именно по обустройству этой системы. Конечно, ни одно из сооружений не удержится, если там нет людей, если должным образом не организована логистика, но фортификации должны замедлить врага».

Эксперт уточняет, что какие-либо основные фортификации не размещаются вплотную к границе, а несколько дальше от пограничной полосы.

По его словам, армия РФ сейчас пытается атаковать так называемый карман — выступ, который с трех сторон граничит с Россией, но при єтом армия врага не дошла к оборонительным сооружениям Украины.

«Географически там (в «кармане» – Ред.) крайне трудно выстроить постоянную оборону — с трех сторон подпирает граница РФ. Очевидно, что этот «карман» враг сейчас отсекает, пытается взять под контроль. То, что ситуация сложная — факт. Но есть ряд очень важных моментов», — говорит Селезнев.

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И объясняет: «Враг имеет продвижение где? Полями. Там, где леса — там он не в состоянии ничего сделать. Что касается возможности врага продвигаться вперед, то все зависит от наших ресурсных возможностей. Если мы найдем дополнительные, то у неприятеля не будет никаких шансов. Если нет — будем иметь проблемы».

Селезнев приводит ориентировочные данные о количестве личного состава врага — 50-65 тыс. личного состава. По его словам, такими силами захватчики способны взять под контроль определенные территории, но масштабировать свои действия — нет.

«Конечно, есть риски. Если враг преодолеет определенное расстояние, то в зоне риска может оказаться областной центр — Сумы. Речь может идти об обстрелах КАБами, дронами. Но для оккупации нужно больше сил. Думаю, что армия РФ будет, возможно, перерезать некоторые дороги в направлении Сум», — говорит аналитик.

Резюмируя, он добавил, что с помощью последних обстрелов российская армия, возможно, пытается продемонстрировать участникам переговорного трека, мол, имеет множество ресурсов, в том числе огневого воздействия.

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Ранее сообщалось о том, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине.

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