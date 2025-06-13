Война в Украине может длиться до 2030 года: почему прогнозы становятся неутешительными

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему война может стать затяжной и очертил причины

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Война в Украине может продолжаться до 2030 года. Этот неутешительный прогноз все чаще звучит от действующих военных, анализирующих реальную ситуацию на фронте и оценивающих помощь от союзников. Даже украинские демографы рассматривают эту дату в своих прогнозах.

Действительно ли военные действия могут так надолго растянуться во времени и что делать Украине? Об этом ТСН.ua расспросил военного эксперта Игоря Романенко.

По мнению специалиста, точную дату окончания войны знает только Бог. Однако пока нет никаких предпосылок для ее быстрого завершения.

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«В нынешних условиях и с такими подходами, как ведет себя Трамп и США, война в Украине растянется по времени. Шанс на скорое окончание, конечно, остается, если бы были ответные и решительные действия со стороны наших союзников, но пока их нет. Трамп предоставил Путину карт-бланш, и тот делает то, что делает — продолжает убивать украинцев и наступает», — рассказывает Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

На что должны рассчитывать украинцы

Эксперт добавляет, что Украине остается одно — более эффективно сотрудничать с настоящими союзниками по всем имеющимся направлениям и наконец начать выполнять «домашнее задание», которое остается неизменным.

«Все почему думают, что кто-то придется нас защищать. Нет, не придет. Мы должны все делать своими силами. Первое — начать справедливую мобилизацию, потому что почти все наши военные части низко укомплектованы, пополнения и резервов нет. Второе — перевести экономику на военные рельсы — забыть о ремонтах дорог и брусчатки, а направить усилия на производство собственного оружия и военной техники. И третье — усилить ответственность за защиту государства. К сожалению, пока эти изменения не происходят, а ситуация на фронте ухудшается», — отмечает генерал-лейтенант.

Самая большая угроза — продвижение окупантов вперед

Игорь Романенко добавляет, что пока мы медлим, Путин уже формирует задачи по Днепру и Днепропетровской области. Он продвигается, и в его подходах заложено то, что ему уже мало четырех областей Украины, он будет продвигаться дальше, потому что ничто его не сдерживает.

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«Русский диктатор открыто формулирует дальнейший захват Украины. А все разговоры о безумных потерях РФ и, мол, вернем территории — сказки о „белом бычке“. Путин не считается с потерями, ему уже мало четырех областей. Луганскую он почти захватил. Сейчас россияне сосредоточены в Донецкой и Запорожской областях. С Херсонщиной несколько более сложная задача, потому что нужно форсировать Днепр. Но российские войска могут зайти с суши и продвигаться вдоль реки на Херсон», — объясняет эксперт.

Создание буферных зон

Следовательно, останавливаться Путин не планирует, и все это указывает на то, что война будет еще долго продолжаться.

«Путин планирует дальнейшую войну. Это понятно из его планов формирования буферных зон в Сумской и Харьковской областях, а также, в зависимости от обстоятельств и имеющихся ресурсов в Запорожской и Черниговской областях. А что мы? У нас третий год нет потенциала, чтобы остановить продвижение противника», — отмечает генерал-лейтенант.

Откуда корни имеющихся проблем?

По мнению Игоря Романенко, мы не учимся на собственных ошибках, особенно после неудачно проведенного контрнаступления в 2023 году, которое позволило России начать собственное наступление.

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«Тогда нам нужно было останавливаться и переходить в оборону. И сделать это мы были должны не позже июля, как советовали специалисты НАТО. Я лично об этом предупреждал и говорил, что переходить в оборону нужно было еще в июне. Но к советам недослушались. Более того, открыли наступление по трем направлениям, хотя ресурсов хватало на одно. А в августе еще добавили четвертое направление — Херсонское. Это был ошибочный подход. Мы нарушили главный принцип ведения войны — не сосредоточились на главном. Теперь пожинаем плоды — не можем остановить продвижение противника», — объясняет Игорь Романенко.

Путин остановится в 2026 году?

Военный эксперт отмечает, что все это растянуло войну во времени. Сейчас западные военно-экономические эксперты и аналитики указывают, что экономическое положение России ухудшается.

«Именно поэтому наш президент озвучил возможность прекращения боевых действий в июне 2026 года. Потому что действительно состояние российской экономики в этом году ухудшилось по сравнению с 2024 годом, как за первый квартал, так и за полгода. Поэтому экономический кризис может охватить Россию в 2026 году, если не будет никаких изменений. Но, к сожалению, изменения происходят каждый день на фронте, то есть до июля 2026 нам еще нужно как-то продержаться. Поэтому, чтобы война не растянулась еще на годы, нам нужно реагировать на ошибки и вовремя их исправлять», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 23:42, 06.06.25 Количество просмотров 295 Путин хочет захватить пол Украины — по реку Днепр!