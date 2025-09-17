Война в Украине может длиться еще 10 лет: эксперт дал шокирующий прогноз

Война в Украине / © ТСН

В последнее время в медиа все чаще появляются прогнозы о завершении войны в Украине. Мнения разнятся: военные предупреждают, что боевые действия могут продолжаться еще годами или даже десятилетиями, тогда как некоторые политики обещают скорое завершение войны — иногда даже уже до конца этого года.

ТСН.ua разобрался, какие существуют сценарии развития событий, насколько реалистичны оптимистичные прогнозы и можно ли ожидать окончания войны в ближайшее время.

Когда закончится война в Украине: что говорят военные и политики

Мнения по поводу возможных сроков отличаются кардинально — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Швыдкый считает, что украинцам следует готовиться к продолжительной борьбе. По его словам, завершение войны не следует ожидать по меньшей мере еще два года.

«Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года — ред.). Это точно не меньше. Не нужно рассчитывать на какие-либо результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам нужно готовиться к этому», — подчеркнул он.

В политической среде звучат более оптимистичные прогнозы. Глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua уверяет, что война может завершиться уже до конца текущего года.

«Война уж точно не продлится годами. Думаю, речь идет как минимум о нескольких месяцах, возможно, и меньше», — заявил Вениславский, уточнив, что это его личное мнение.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, что война действительно может закончиться до конца 2025 года, но только при совпадении ряда важных факторов.

«Может ли война закончиться в этом году? Может быть. Но для этого должно совпасть много факторов: усиление давления на государство-агрессора, рост оборонной, экономической и другой помощи Украине, более жесткая санкционная политика партнеров. Безусловно, ключевую роль играет способность украинских сил безопасности и обороны сдерживать врага, дипломатии — вести переговоры, а общества — держать оборону», — пояснил Юсов.

Какие сценарии завершения войны в Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что правда о сроках завершения войны в Украине, вероятно, «где-то посередине». По его словам, есть шанс, что война может завершиться через два-три года.

В то же время Жданов отмечает, что важно четко понимать, что имеют в виду разные политики или военные, когда говорят об «окончании войны».

«Что такое окончание войны? Война заканчивается только тогда, когда одна сторона достигла тех целей, которые она ставила перед войной. Все остальное это может быть заморозка конфликта или переход на вооруженный конфликт низкой интенсивности, как это у нас было с 2014 по 2022 год. Фактически это та же заморозка, только не такая глубокая», — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

По его словам, подлинным завершением войны можно считать только победу одной из сторон. Если ни одно из государств не признает поражение, речь идет о замороженном конфликте.

Жданов добавляет, что единственный реальный сценарий полного завершения войны — это распад Российской Федерации:

«Потому что у нас очень сильные противоречия, мы претендуем на одно и то же историческое наследие. Россия хочет украсть нашу историю. Россия не может существовать, пока существует государство Украинf. Путин cnfdbn вопрос таким образом, что без Украины Россия не империя. Ну и на каких условиях можно окончить эту войну? Либо Украина капитулирует, либо Украина продолжает бороться и побеждает Российскую Федерацию. Либо они, либо мы».

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что заявления политиков и депутатов о возможном завершении войны следует воспринимать с осторожностью. По его словам, они действительно могут договориться о заморозке конфликта, но это будет иметь катастрофические последствия — приведет к новой войне, еще более жестокой и кровавой.

«Сравните 2014 и 2022 год. И примерно то же самое мы будем иметь, если сейчас мы согласимся на заморозку конфликта. Кстати, Европа это полностью понимает на сегодняшний день. И она против прекращения огня, „за“ оказание нам помощи. Но они не готовы платить, а хотят, чтобы США дали оружие. Ну а Трамп заинтересован просто в прекращении огня: „Я хочу, чтобы все перестали умирать“. Мы это уже проходили в 2014 году», — считает военный эксперт.

По его мнению, в ближайшие годы в Украине продлится позиционная, окопная война. Одним из ключевых факторов Жданов называет стремление России закрепиться на правом берегу Днепра.

«Без плацдарма на правом берегу Путин не остановится. Либо в Запорожской, либо в Херсонской области ему все равно. Он попытается перейти Днепр. Это стратегически важно, потому что, не имея плацдарма на правом берегу, рассуждать о продолжении захвата юго-восточной Украины просто невозможно. Поэтому это такой этап, без которого не может быть речи даже о заморозке. Как сейчас: Трамп пытается убедить Путина, чтобы он остановился, а Путин делает вид, что он ничего не слышит и прет себе дальше. Такая позиционная война», — объясняет эксперт.

По словам Жданова, перелом в ходе войны напрямую зависит от военной помощи Украине:

«Допустим, если нам дадут ракеты средней дальности, 500 километров и больше, и в достаточном количестве, то это кардинально изменит ход войны. Если нам вооружение дадут, не так, как сейчас — по чайной ложке в день, а необходимое количество вооружения и причем высококачественного вооружения, это кардинально изменит ход войны».

Не менее важным фактором эксперт считает экономическое давление на Россию.

«Если США договорятся с Европой и введут санкции, то российская экономика „ляжет“ через неделю. Это, допустим, заморозка счетов. Почему Ирану можно было заморозить активы за нефть, а России никто не желает замораживать? Потому что все покупают эту нефть, в том числе и мы. Только мы не покупаем нефть, мы покупаем в Индии дизель, который Индия производит из российской нефти. Вот вам замкнутый круг», — говорит Олег Жданов.

Может ли война в Украине продолжаться еще 5-10 лет

Военный эксперт Олег Жданов считает, что война в Украине может затянуться на три, пять или даже десять лет, если международное давление на Россию не усилится, а Украина не получит достаточно современного вооружения.

«Единственное, что в этом случае нас может спасти, это наличие собственного дальнобойного вооружения, такого как дроны и ракеты. Опять же мы возвращаемся к ракетам, особенно баллистическим. Потому что с крылатыми ракетами Россия может бороться, с баллистическими ракетами нет. И выбивание экономики РФ приведет к коллапсу в самой РФ. И это может оказаться нашей победой. Даже не столько завоевания на фронте, сколько развал экономики России. Нам это не угрожает, потому что у нас фактически нечего разваливать. Все, что можно, они уже разбомбили, другие предприятия у нас за пределами Украины они до них не достанут», — говорит эксперт.

Вместе с тем Жданов подчеркивает, что Россия не способна выдержать еще пять лет активных боевых действий.

«Даже в том состоянии, в котором они сегодня, даже частично получая нефтедоллары, они 5 лет не протянут. Российские пропагандисты пишут, что всех идейных уже убили, а очередей в военкоматах нет. И смотрите: качество пехоты российской, оно становится все хуже. Поэтому Путин и пытается, спешит, давит на Трампа, на своих партнеров для того, чтобы нас усадили за стол переговоров. Даже сенаторы Государственной думы РФ написали закрытое письмо Путину, что срочно нужно останавливать СВО, потому что экономика летит в тартарары», — говорит военный эксперт.

По словам Жданова, время в этом противостоянии играет в пользу Украины:

«Наша экономика в основном на территории стран-партнеров. И они нам дают деньги на содержание государства, они закупают вооружение для нас на других рынках, по крайней мере, в США. Если бы еще закрыли небо, то вообще мы могли бы просто существовать. Единственное, что потери личного состава — это самое тяжелое и самое плохое, что может быть с нами».