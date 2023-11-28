Война в Украине может выйти за пределы оккупированных территорий – главные заявления Наева в интервью ABC News

Украинцы готовятся к тому, что Россия наладит производство оружия и пойдет на новый виток боевых действий.

"Война может выйти за пределы оккупированных территорий" — таким тревожным заявлением ошарашил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News.

Что еще рассказал Наев журналистам и что говорят в НАТО – в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистки Виктории Панченко.

Что сказал Наев?

По словам Наева, украинцы готовятся к тому, что Россия наладит производство оружия и пойдет на новый виток боевых действий: «Мы понимаем, что сейчас идет война ресурсов. Российская Федерация получает свои ресурсы с помощью "Веси зла" — это Северная Корея, это Иран ".

Скриншот/ABC News

ПВО от партнеров

Также Сергей Наев отметил, что небо над Украиной сейчас защищают западные системы противовоздушной обороны, у которых есть критическое преимущество над советскими: "А мы с помощью наших партнеров, получая от них средства противовоздушной обороны, противостоим Российской Федерации с ее ресурсами".

Наев о важности технологий

Наев подчеркнул, что технологии критические. Если старой советской технике на цель нужно потратить 100 снарядов, западной нужно значительно меньше. В интервью генерал отметил, что сокращение помощи реально ударит по украинской обороноспособности: "Технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчеркиваю: эта помощь для нас очень важна".

Планы ВСУ

В то же время Наев предупредил, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и усовершенствовать технологии с помощью своих союзников, война может снова выйти за пределы востока и юга и добавил: «Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, минуем и тренируем наши силы”.

Что сказал Столтенберг?

В свою очередь в НАТО снова сделали нелестное заявление. Там обеспокоены ситуацией по всей линии фронта в Украине. Называют ее сложной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел 27 ноября: «Мы видим большое количество потерь. И наиболее интенсивные периоды боевых действий, которые с начала войны происходили в прошлые месяцы и недели. И в то время линия фронта не изменилась существенно”.

Достижения ВСУ

По его словам, российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в технике. По мнению Столтенберга — это существенное достижение украинской армии: “Конечно, военные достижения ВСУ можно оценивать метрами продвижения, но также потерями, которые терпит российская армия. Линия фронта не сильно изменилась. Но также, если российские войска несут существенные потери как в личном составе, так и в способностях, то это является существенным достижением. Также украинские военные оттолкнули Черноморский флот РФ. И это большое достижение”.

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