Война в Украине может завершиться на ошеломляющих условиях: эксперт назвал сценарий

Политолог Владимир Фесенко назвал вероятный сценарий завершения войны России против Украины

«Окно возможностей» закончить войну России против Украины может появиться в промежутке между февралем и апрелем 2026 года, при этом 90% переговоров, которые были и продолжаются, остаются закрытыми — такое свое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, далеко не все, что сейчас обсуждается политиками, выносится на широкую общественность, и определенные тайные договоренности, о которых пока не знает общество, могут быть ошеломляющими.

Завершение войны в Украине: что обсуждают тайно

«В любых сложных переговорах, в переговорах об окончании войны, всегда, подчеркиваю — всегда, без исключения, есть два взаимосвязанных процесса. Не параллельных, не отдельных. Есть публичная часть переговоров, официальная. К примеру, как переговоры в Стамбуле, в Берлине. Так вот, даже такие переговоры проводятся в закрытом режиме. Не для публики, не для журналистов. Последним могут потом что-нибудь сообщить», — говорит Фесенко.

Он отмечает, что есть проблемы и с американской стороны, и, конечно, с российской.

«Проблема очень серьезная на самом деле. Когда стороны хотят реально договориться, а потом вынести это на публику, на подписание, то переговоры максимально закрываются. Максимально. Простой пример. После того, как нам в ноябре привезли мирный план Трампа, вечером уже появилась утечка. Стало известно, что американская сторона была очень недовольна из-за утечки. Обратите внимание, что после этого обе стороны придерживались жесткого молчания, чтобы не мешать переговорному процессу», — говорит политолог.

И продолжает: «О переговорах США и России могу отметить: проблема есть с обеих сторон. Переговорным процессом между США и Россией, между США и Украиной занимаются разные люди. Не кто-то один, кто курирует процесс, а разные люди».

И объясняет: «Со стороны США с Россией сначала вел переговоры Стив Уиткофф, затем присоединился зять Трампа Джаред Кушнер. Это одна группа, сосредоточенная на переговорах с россиянами. Но сейчас и с Украиной. Однако официальные переговоры по линии Госдепартамента, МИД ведет Марко Рубио. И у него несколько иная позиция по отношению к России, чем у Уиткоффа. Третий субъект, пытающийся влиять на переговорный процесс, Джей Ди Вэнс (вицепрезидент США — Ред.). Между ними есть определенные разногласия, они по-разному влияют. В России схожая история. Есть активный переговорщик со Стивом Уиткоффом, в закрытом режиме, Кирилл Дмитриев. Есть Юрий Ушаков, также наладивший свои контакты с американцами. В частности, со Стивом Уиткоффом. Но есть и другой уровень переговоров, официальный. Со своей более жесткой позицией. Это российский МИД. Позиция Сергея Лаврова (министр иностранных дел РФ — Ред.) и его заместителей, как правило, более жесткая. Они не слишком доверяют американцам».

По словам Фесенко, наиболее закрыта часть контактов между США и Россией та, где фигурируют Дмитриев и Уиткофф.

«Об этой части мы или не знаем, или знаем очень мало», — откровенно говорит Фесенко.

Мирные переговоры: рискованные последствия

«Закрытые переговоры неизбежны. Мы действительно не все знаем, но представляем себе ориентировочные «красные линии» — наши и чего хотят американцы», — продолжает Фесенко.

И отмечает: «Есть другая вещь. Есть определенный риск. Мы ничего не знаем о том, как проходят переговоры американцев с россиянами. Простой пример: когда был визит Уиткоффа и зятя Трампа Кушнера в Москву, они прошлись по всем 28 пунктам (мирный план Трампа — Ред.). Есть какие-либо оценки? Никаких. Ни с российской, ни с американской сторон. Кроме того, что встреча была продуктивной. Опасность в следующем: я напомню о пакте Молотова-Риббентропа о ненападении. Тогда была секретная часть, так называемые секретные протоколы о распределении сфер влияния над странами, о сотрудничестве. Я не люблю конспирологию, но сознательно предполагаю, что сейчас есть риск: такие люди, как Уиткофф, могут с Путиным и Ушаковым проговаривать определенные вещи, проговаривать сотрудничество между Россией и США, которых не будет в официальных мирных документах. Это главная опасность. Не дай Бог. Это может подорвать любое мирное соглашение. То есть может быть официальное мирное соглашение, а может быть и неофициальное. Для Трампа таких ограничений нет, для Путина это нормально. Неофициальные вещи могут касаться не только Украины, но и Европы, НАТО, отношений с Китаем. Это возможно, к сожалению. Может быть тайная договоренность о том, что США будут постепенно выходить из Европы, особенно из восточной. Что, к примеру, Трамп не будет мешать возобновлению влияния России над странами Балтии».

Завершение войны в Украине: какие условия могут выдвинуть

«Риск для нас может состоять в том, что нам будут продавать вечный мир в обмен на то, чтобы мы вышли из Донбасса. Но неофициально могут сказать, что мы (США) не будем мешать давлению на Украину, чтобы через некоторое время вы (Россия) требовали от Украины Херсон и Запорожье. Или, чтобы не мешали (России), именно не мешали влиянию на русскоязычные регионы — Харьков, Одессу, Николаев. К сожалению, такое возможно. Не обязательно что такое будет. Это потенциальная опасность, учитывая, как мыслит Путин. А он мыслит как Сталин. То есть это может являться содержанием закрытой части переговоров. Резюмируя, скажу, что переговоры о завершении войны на 90% проходят в закрытом режиме. Иногда даже больше. Но финальный результат должен быть официальным и публичным, чтобы была легитимность договоренностей. Если договоренности не будут юридически зафиксированы, они не будут работать», — говорит Фесенко

Когда закончится война

Фесенко говорит, что лично у него, учитывая текущую военно-политическую ситуацию, нет ощущения приближающегося финала войны.

«По состоянию на сегодняшний день Россия не готова к завершению войны», — предполагает эксперт.

И продолжает: «Путин считает, что у него есть преимущество. Мол, еще чуть-чуть, и Россия может выиграть войну. Мол, мы не выдержим, у нас возможен коллапс, считает, что может посыпаться фронт, или мы можем посыпаться изнутри, или не выдержим проблем с энергетикой, или не будет финансовой поддержки. Путин считает, что, мол, еще немного, и мы посыплемся, и он якобы получит все. Но многие украинцы считают, что не выдержит Россия».

По мнению Фесенко, в ближайшей перспективе Путин не будет отказывать Трампу, будет вести с ним переговорную игру.

«Но он, Путин, считает, что сейчас у него есть преимущество на фронте, и он будет продолжать войну. Здесь еще вопрос в том, как будут давить американцы и будут ли они давить, какой будет ситуация на фронте. «Окна возможностей» для выхода на мирные соглашения могут быть в феврале-марте. Причем, включая вариант уступок с нашей стороны. Американцы будут дожимать, работать с россиянами и с нами. Поэтому ориентировочно в феврале-марте-апреле возможно «окно возможностей». Другой вариант — лето или конец 2026 года. В конце года возможно и истощение обеих сторон», — резюмирует политолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Си Цзиньпин сделал заявление о «приемлемом для всех сторон» мирном соглашении. Китайский лидер сообщил, что его страна готова играть «конструктивную роль» в политическом урегулировании войны.





