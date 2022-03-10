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Война в Украине на страницах иностранных СМИ: бомбардировка Мариуполя заполонила обложки мировой прессы (фото)

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Война в Украине на страницах иностранных СМИ: бомбардировка Мариуполя заполонила обложки мировой прессы (фото)

Associated Press

Президент Украины появился на обложке очередного польского еженедельника.

Украинские военные вторую неделю подряд героически защищают Родину от российского захватчика, отмечающего сокрушительные потери. В этой войне Украина имеет большую поддержку и помощь международных партнеров, о нашем государстве говорят на самых высоких площадках, тема войны в Украине сейчас является главной на страницах мировых СМИ.

А после того, как российские оккупанты днем 9 марта нанесли циничный авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе, на многих первых страницах мировой прессы размещены изображения последствий бомбардировок оккупантов.

В частности, как сообщает журналистка ТСН, в Польше в книжных лавках и газетных киосках теме Украины посвящены отдельные полки. Война в Украине возглавляет первые полосы многих газет и журналов.

Например, польский еженедельный информационный журнал "Najwyższy Czas!" в последнем номере опубликовал большими красными буквами: "Как далеко пойдет Россия?" и еще большими буквами на фоне военных действий в Украине написано "Война". Также на главной странице журнала изобразили Путина в образе Гитлера и написали: "Путин играет в смерть".

© ТСН.ua
ТСН.ua

Другой еженедельный журнал Польши "Polityka" разместил на полосе трогательное фото прощания ребенка, эвакуируемого поездом, с родителями. Кроме того, вверху размещена информационная строка, на которой написано: "Тимоти Снайдер: Путин не остановится. Генерал Ценюх: только НАТО защитит нас. Москва не верит в войну".

© ТСН.ua
ТСН.ua

А "Tygodnik Powszechny", польский еженедельный общественно-культурный журнал, посвятил обложку свежего номера сопротивлении Украины в войне с Россией, изобразив на ней президента Владимира Зеленского. "Tygodnik Powszechny" также процитировал Зеленского: "За наше сегодня для вашего завтра".

© ТСН.ua
ТСН.ua

Кроме того, на передовых страницах зарубежных СМИ и жестокий авиаудар России по роддому Мариуполя.

Так, "The Times" на полосе разместил фотографию раненой, в результате российской бомбардировки, написав: "Российская ракета, направленная на матерей и младенцев. Российская ракета попала в больницу и детское отделение. Зеленский говорит, что отказ от запрета полетов должен быть принят без колебаний".

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Международная деловая газета "Finance Times" тоже не обошла трагедию в Мариуполе. На первой полосе показаны последствия разрушений, спасателей, несущих потерпевшую. Фотографию сопровождает текст: "Зеленский обвиняет россиян в зверстве против больницы, прося о помощи".

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Британский таблоид "Daily Express" как знак солидарности разместил маленький украинский флаг на своей полосе, а по поводу вчерашней трагедии написал: "Полный ужас, когда Путин бомбит детскую больницу. Последний в развращении".

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BBC об Украине / ©
BBC об Украине
Mirror о бомбардировках Мариуполя / ©
Mirror о бомбардировках Мариуполя
Издание Independent / ©
Издание Independent

Напомним, 9 марта армия Российской Федерации обстреляла роддом в Мариуполе. Российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было много рожениц и персонала. Воздушная бомбардировка также подверглась центральной части города.

Сравнить Мариуполь с землей оккупанты пытаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Горожане больше недели не имеют воды, электроэнергии и частично находятся без связи. Это уже гуманитарная катастрофа.

Как сообщалось, в Сети опубликовали фото украинских детей, ставших жертвами оккупантов.

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Война в Украине: в Мариуполе российские войска нанесли авиационный удар по больнице и роддому

Война в Украине: в Мариуполе российские войска нанесли авиационный удар по больнице и роддому
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