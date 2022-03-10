Война в Украине на страницах иностранных СМИ: бомбардировка Мариуполя заполонила обложки мировой прессы (фото)

Президент Украины появился на обложке очередного польского еженедельника.

Украинские военные вторую неделю подряд героически защищают Родину от российского захватчика, отмечающего сокрушительные потери. В этой войне Украина имеет большую поддержку и помощь международных партнеров, о нашем государстве говорят на самых высоких площадках, тема войны в Украине сейчас является главной на страницах мировых СМИ.

А после того, как российские оккупанты днем 9 марта нанесли циничный авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе, на многих первых страницах мировой прессы размещены изображения последствий бомбардировок оккупантов.

В частности, как сообщает журналистка ТСН, в Польше в книжных лавках и газетных киосках теме Украины посвящены отдельные полки. Война в Украине возглавляет первые полосы многих газет и журналов.

Например, польский еженедельный информационный журнал "Najwyższy Czas!" в последнем номере опубликовал большими красными буквами: "Как далеко пойдет Россия?" и еще большими буквами на фоне военных действий в Украине написано "Война". Также на главной странице журнала изобразили Путина в образе Гитлера и написали: "Путин играет в смерть".

ТСН.ua

Другой еженедельный журнал Польши "Polityka" разместил на полосе трогательное фото прощания ребенка, эвакуируемого поездом, с родителями. Кроме того, вверху размещена информационная строка, на которой написано: "Тимоти Снайдер: Путин не остановится. Генерал Ценюх: только НАТО защитит нас. Москва не верит в войну".

ТСН.ua

А "Tygodnik Powszechny", польский еженедельный общественно-культурный журнал, посвятил обложку свежего номера сопротивлении Украины в войне с Россией, изобразив на ней президента Владимира Зеленского. "Tygodnik Powszechny" также процитировал Зеленского: "За наше сегодня для вашего завтра".

ТСН.ua

Кроме того, на передовых страницах зарубежных СМИ и жестокий авиаудар России по роддому Мариуполя.

Так, "The Times" на полосе разместил фотографию раненой, в результате российской бомбардировки, написав: "Российская ракета, направленная на матерей и младенцев. Российская ракета попала в больницу и детское отделение. Зеленский говорит, что отказ от запрета полетов должен быть принят без колебаний".

Международная деловая газета "Finance Times" тоже не обошла трагедию в Мариуполе. На первой полосе показаны последствия разрушений, спасателей, несущих потерпевшую. Фотографию сопровождает текст: "Зеленский обвиняет россиян в зверстве против больницы, прося о помощи".

Британский таблоид "Daily Express" как знак солидарности разместил маленький украинский флаг на своей полосе, а по поводу вчерашней трагедии написал: "Полный ужас, когда Путин бомбит детскую больницу. Последний в развращении". BBC об Украине Mirror о бомбардировках Мариуполя Издание Independent Напомним, 9 марта армия Российской Федерации обстреляла роддом в Мариуполе. Российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было много рожениц и персонала. Воздушная бомбардировка также подверглась центральной части города. Сравнить Мариуполь с землей оккупанты пытаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Горожане больше недели не имеют воды, электроэнергии и частично находятся без связи. Это уже гуманитарная катастрофа. Как сообщалось, в Сети опубликовали фото украинских детей, ставших жертвами оккупантов. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.