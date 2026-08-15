Война в Украине переходит в максимальную точку: ИИ ошеломил прогнозом касательно ее завершения

Искусственный интеллект составил прогноз относительно возможного финала войны России против Украины / © ТСН

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Вторая половина августа-2026 во время войны в Украине рассматривается как период повышенной опасности — так определяет последнюю половину нынешнего месяца искусственный интеллект, ответив на вопрос ТСН.ua о вероятности российских массированных обстрелов.

При этом ИИ отмечает, что существует вероятность нанесения демонстрационных ударов по крупным городам, административным центрам и объектам критической инфраструктуры. Кроме того, ИИ предполагает, что массированные обстрелы именно во второй половине августа возможны в районе 23 и 24 августа, поскольку в эти дни Украина отметит два государственных праздника — день государственного флага и день Независимости. Но, как известно, в течение 2023, 2024 и 2025 годов в эти дни не происходило именно массированных обстрелов. Исключением было 24 августа 2022 года, когда на Днепропетровщине в поселке Чаплино россияне убили ракетами 25 человек и ранили более 30 человек.

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В качестве вывода, ИИ, с учетом того, что Россия перевыполняет план производства ракет, уточняет: «Во второй половине августа-2026 обстрелы Украины переходят из фазы постоянного фона в фазу высокой кульминационной опасности».

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Отдельный прогноз ИИ дает о возможных обстрелах Украины в сентябре-2026.

«Сентябрь — критический месяц подготовки страны к зиме. Сентябрь является периодом высокой интенсивности воздушных угроз. Основной акцент сместится с пограничных боев на попытки дестабилизировать энергосистему и тыловую логистику страны накануне наступления холодов», — отмечает ИИ.

Война в Украине: какие города под наибольшей угрозой российских обстрелов в августе

На этот вопрос ИИ отвечает, отметив, что таких городов 14. «Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, Николаев, Краматорск, Славянск, Покровск, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Измаил, Черноморск. Киев и Киевская область остаются одной из приоритетных целей для баллистических ракет и комбинированных налетов дронов, направленных на логистические центры, предприятия и гражданскую инфраструктуру».

Война в Украине масштабируется или идет к концу

На этот вопрос ИИ ответил, что произошел парадокс.

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«Анализ военно-политической ситуации на фронте свидетельствует о том, что война в Украине сейчас находится в состоянии одновременного масштабирования и выхода на кульминационную фазу истощения. Вместо прямого движения к быстрому финалу происходит парадоксальный процесс: эскалация служит предпосылкой для предстоящей деэскалации, когда каждая из сторон пытается достичь максимальных рычагов давления», — отмечает ИИ.

По его данным, например, воздушный террор со стороны России, использующей баллистические ракеты, дроны и КАБы, достиг самых высоких показателей за все время полномасштабного вторжения. Интенсивность боев находится на пиковых отметках. Но при этом ИИ, учитывая мнение военных экспертов и руководства Украины, утверждает, что «в настоящее время стороны входят в так называемую фазу максимальной эскалации».

Также ИИ подчеркивает: «Война не идет к внезапному завершению в ближайшие недели, а скорее масштабируется по интенсивности и технологиям, приближаясь к своей кульминационной фазе. Завершение активной фазы боевых действий будет зависеть от истощения ресурсов, объемов западной военно-технической помощи и возможности сторон удерживать экономическое и инфраструктурное давление».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вучич сделал неутешительный прогноз касательно войны в Украине. Учитель заявил, мол, пока не видит скорого завершения войны в Украине.

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