Война в Украине перешла в новую фазу: откровенное признание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал откровенное заявление о войне — он признал определенные неудачи и раскрыл секреты объемов переданного оружия от союзников. Также президент предупредил украинцев о тяжелой зиме, анонсировал наращивание производства собственного оружия и рассказал, будут ли выборы во время войны.

Об этом подробнее — в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистки Виктории Гнатюк.

Новое интервью Зеленского

Зеленский дал откровенное интервью Associated Press. В нем президент Украины сделал несколько заявлений о войне и союзниках. Заговорил и о долгожданном контрнаступлении, которое было обеспечено десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, но все равно не принесло ожидаемых прорывов.

Сейчас некоторые украинские чиновники переживают, будет ли дальнейшая помощь достаточной, но Заленский заверил, что Украина не опустит руки.

“Не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны опустить руки, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам. Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт”, – отметил Зеленский.

Что помешало контрнаступлению

Но назвал президент и одну из причин этого. Зеленский признался, что, несмотря на сумасшедшие суммы для поддержки украинских защитников, Украина на самом деле так и не получила все необходимое и обещанное оружие от союзников, а такие ограничения мешали продвижению. Признался президент, что повлияла на это и война в Израиле.

Успехи ВСУ и производство оружия

В то же время, говорит Зеленский, не все так плохо. По его словам, за последние несколько месяцев были достигнуты определенные положительные результаты. Например, Украине удалось достичь постепенных территориальных достижений против лучше вооруженного и укрепленного врага и уменьшить мощность Черноморского флота Москвы благодаря хорошо спланированным украинским атакам, пробившим ПВО и нанесшим удары по его штабу в оккупированном Крыму.

Все еще работает и временный зерновой коридор, созданный Киевом после выхода России из соглашения по обеспечению безопасного экспорта зерна. Но Зеленский не зацикливается на прошлом, говорят журналисты, сосредоточивается на следующем этапе — наращивании внутреннего производства оружия.

Союзники не всегда дают все обещанное, так что теперь упор хотят сделать на собственное производство. Уже в 2024 году в Украине планируется увеличить в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Об этом заявили и в министерстве обороны.

Что нужно для внутреннего производства

На это будет выделяться большая часть бюджета Украины, ведь нынешнего производства недостаточно, чтобы переломить ход войны. В настоящее время Зеленский взялся за новую стратегию и теперь рассчитывает на то, чтобы западные союзники, включая США, предложили выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

Это испугает Россию

Зеленский уверен, что Россию ничто так не пугает, как военная самодостаточная Украина, и добавил, когда он в последний раз встречался с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками, он обратился с одним срочным призывом: “Дайте Украине дешевые кредиты и лицензии на производство американское оружие. Дайте нам эти возможности и мы построим. Каких бы усилий и времени нам не понадобилось, мы это сделаем и сделаем это очень быстро”.

В скором времени будут еще новости

К слову, глава офиса президента Андрей Ермак ранее сообщал, что 6-7 декабря в США состоится первая конференция по совместному украино-американскому производству вооружения, на какие результаты рассчитывает Украина после этой встречи, слушаем дальше.

А вот говорить о паритете в вооружении над Россией все равно пока рано.

Что будет, если поддержки станет меньше

Тем временем Зеленский стоит на своем, если сейчас мир устанет и сократит военную поддержку Украины, а россия победит в этой войне, то так называемая "вторая армия мира" двинут на страны НАТО.

«В случае Украины, если устойчивость сегодня терпит неудачу из-за отсутствия помощи и нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать», – прокомментировал Зеленский.

Слухи о переговорах

А относительно слухов о переговорах и о том, что Зеленского начинают склонять к этому, президент ответил следующее: “Я пока этого не чувствую. Некоторые голоса всегда слышны”.

А что с выборами в Украине?

Заговорил Зеленский и о выборах, и о своей готовности к ним, но отметил, что большинство украинцев выступают против. К слову, президентские выборы должны состояться уже в конце марта 2024 года. Зеленский добавил, что нет слов, чтобы описать, насколько это сложная работа, но он также не может представить, что покинет этот пост сейчас.

Впереди сложные месяцы

Президент в очередной раз предупредил украинцев о тяжелой войне и подчеркнул, что война зимой станет новым этапом. Напомним, что 25 ноября Москва совершила самую большую атаку дронами-камикадзе за всю полномасштабную войну : рашисты запустили 75 беспилотников и большинство из них были нацелены на Киев.

"Поэтому зимняя война — это тяжело", — говорит Зеленский.

Россия готовится к массированным атакам

Напомним, что по информации ГУР Россия успела накопить по меньшей мере 800-900 ракет, которые планирует выпустить по Украине в течение зимы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОТВЕРТИТЕ ЗНАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО! Война в Украине перешла в новую фазу!

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