Армия РФ меняет тактику обстрелов Украины дронами / © ТСН

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Армия РФ избрала и продолжит в ближайшее время относительно новую тактику обстрелов Украины, когда выбираются один-два населенных пункта, по которым наносятся сосредоточенные массированные удары дронами.

По какой «формуле» выбираются цели для атак — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Олег Жданов.

«Война — лучший экзаменатор, выявляющий наиболее эффективный алгоритм применения того или иного образца вооружения. Россияне долго искали вариант того, как придавить нашу систему ПВО», — говорит Селезнев.

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Эксперт продолжает: «Совершать массированные дроновые атаки, как оказалось, для россиян дело не очень удачное. Поэтому они и решили концентрировать свои усилия для того, чтобы атаковать один-два-три региона нашей страны, и за счет плотности и количества дронов гарантированно продавливать нашу систему ПВО. Работает ли эта опция? Да, к большому сожалению, работает. Мы вынуждены прикрывать всю территорию нашей страны».

Кроме того, Селезнев отмечает: «Конечно, мы не знаем, куда направят россияне дроны, когда они поднимаются в воздух. Площадок, откуда они взлетают, может быть до шести. При таких условиях происходит массированная дроновая атака с использованием 200 и более единиц. Конечно, не все дроны ударные. Есть дроны-„приманки», но тем не менее операторы видят на радарах только точку и не знают, летит ударный дрон или «обманка»».

Цели армии РФ

По словам аналитика, не стоит считать россиян глупыми.

«Они проводят атаки по тем объектам, в отношении которых провели разведку и доразведку. У нас в стране есть немало агентов, которые работают в интересах российской армии. У меня была возможность пообщаться с представителями Сил обороны, и они мне рассказали, что часто россияне пытаются атаковать те объекты, которые являются для нас важными, или их кто-то сдает, или россияне проводят шпионские методы по выявлению. Поэтому российскую армию не надо недооценивать. Она адаптируется, часто атакует те объекты, которые приоритетны для нее», — говорит бывший спикер Генштаба.

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Тактика может применяться долго

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов, анализируя последние российские атаки, также обращает внимание на то, что удары стали более концентрированными.

«Такое происходит уже больше месяца. От атак страдали Киев, Днепр, Запорожье и другие города. Главная цель, которую преследует РФ — не столько поразить солдата на передовой, сколько сформировать общественное мнение так, чтобы тыл прекратил поддерживать армию, чтобы население потребовало от руководства тех политических шагов, которые выгодны РФ», — говорит эксперт.

Он добавляет: «Поэтому этот террор гражданского населения будет применяться теперь постоянно. Россия все поставила на кон. Если они нас не сломают, мы победим в этой войне. Они проиграют, и они это понимают».

По мнению Жданова, РФ атакует многие регионы поочередно, вероятно, для того, чтобы каждая область испытала на себе этот террор.

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«Системности я здесь не вижу, но РФ делает так, чтобы без внимания не остался ни один регион», — уверен эксперт.

По словам Жданова, учитывая то, что Россия производит ежесуточно 170 дронов, можно сделать такой вывод: «Если РФ запускает менее 170 единиц, это может свидетельствовать о накоплении. Были дни, когда они запускали 49, 85. Выходит, что другие они отправляли на склад, чтобы потом использовать одновременно около 200».

При этом, по его словам, России все же стало несколько сложнее формировать массированные ракетные удары, но это не означает их отсутствия. К примеру, сегодня, 16 июня, мониторинговые каналы сообщили о вероятности массированного удара в ближайшие дни.

«Я не говорю, что у РФ осталось мало стратегических самолетов. Их более 100 разного типа. Но те, которые „на крыле“, те, у которых подготовлены для пуска ракет экипажи — их мало. Хотя я думаю, что РФ будет пытаться держать такой темп, каким он был в первые месяцы 2025 года — удары наносились через 30–40 дней», — говорит эксперт.

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Энергетика — в приоритете

Президент Украины Владимир Зеленский вчера в своем Telegram-канале сообщил, что РФ планирует и дальнейшие атаки на украинскую энергетику, и этот террор становится все более подлым.

«Они не откажутся от ударов по нашей энергетике, потому что это эффективно с точки зрения террора гражданского населения. Анализируя последствия российских ударов, можно сказать, что каждый раз есть повреждения энергетических объектов. РФ не отказывается от подобных атак. Обязательно во время ударов страдают 1–2 энергообъекта. На общем фоне этого почти не видно, так РФ маскирует удары по таким объектам», — говорит Жданов.

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовятся к серийному запуску ракеты «Сапсан».

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