Война в Украине по-новому: почему Путину разрешили продолжать убивать украинцев без предупреждения

Накануне нескольких баллистических атак Украину неожиданно не предупредили о таких ударах / © ТСН

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Война в Украине за последние два дня осложнилась для нашей страны тем, что под вопросом оказались предупреждения о российских баллистических атаках. Об этих предупреждениях, а точнее об их отсутствии, в течение последних часов дважды высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Вечером 13 октября, после того, как Россия совершила ракетную атаку по Киеву, Зеленский сообщил следующее: «Российский удар баллистикой по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная мишень — энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете в Киев. ТЭЦ-4 — один из основных энергообъектов Киева».

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И уже через несколько часов, 14 октября, после разговора с премьером Канады, он опубликовал следующее сообщение: «Говорил с Марком Карни. Спасибо, Канада! Проинформировал о российском ударе по Киеву и отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистики. Уже второй раз Украина не была предупреждена».

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В свою очередь, Воздушные силы ВСУ вечером 13 октября официально среди прочего сообщили: «Ситуация схожа со вчерашней — информации от партнеров по поводу пусков с территории противника не поступало. Причины устанавливаются».

Впоследствии, утром 14 октября, спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что о следующих волнах атаки Украина была предупреждена.

О загадочном исчезновении и возобновлении американских разведывательных данных касательно российской баллистики высказались десятки экспертов и политиков.

Например, военный эксперт Вадим Денисенко сделал несколько выводов о том, как ситуация может сложиться в ближайшем будущем и чего, на его взгляд, хотел достичь президент США Дональд Трамп.

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«К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк», — предполагает эксперт.

И приводит следующие выводы:

Трампу нужен блицкриг по Украине и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужно какое-то соглашение, на которое согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился.

Сегодня-завтра будут важными днями в том плане, что после ночного заявления Зеленского вся американская пресса будет говорить об остановке передачи разведданных. Трамп, безусловно, это опровергнет. Через день-два мы увидим социологию по этому вопросу. И от этой социологии во многом будет зависеть то, как Трамп будет действовать в последующие дни. Сейчас время идет не на месяцы или даже недели, а на дни. Как я понимаю, коррекция всех действий производится и будет происходить практически в онлайн режиме.

Сегодняшний обстрел Киева, по мнению Кремля, мало повлияет на действия Трампа, для которого главное — любой вид сделки. Поэтому Путину «грех было» не воспользоваться такой возможностью.

К сожалению, нынешняя ситуация показывает, что европейская разведка, на которую были определенные надежды, сильно отстает от американской.

Перед нами стоит сверхсложная дилемма, что делать дальше. Пока мы заняли странную позицию словесной эскалации, которая контпродуктивна.

В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не ясен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии.

У нас есть две возможные стратегии: либо пойти на прямую конфоронтацию и ударить по НПЗ, сделав при этом максимально разумную информационную подачу в США. Или пойти на имитацию соглашения в ожидании окончания выборов. Обе стратегии плохи. Нужно выбрать ту, где нас максимально поддержат наши единственные союзники — европейцы.

Опасный мир в Украине на несколько дней

О возможном развитии ситуации высказались и в Верховной Раде. Парламентарий Марьяна Безугла опубликовала в соцсети пост, в котором предположила, что «Трамп перед выборами будет принуждать нас к капитуляции. Не удивлюсь, если вместо того, чтобы давать нам данные разведки о российских ударах, он начнет предоставлять данные разведки россиянам».

Она добавила: «Он не собирался и не будет ослаблять россию и заставлять ее прекратить войну. Он уже много раз помог России и даже несколько раз ее спасал. Так что выход, который он ошибочно усматривает, — попытаться надавить на жертву так, чтобы она сдалась и это можно было назвать миром хотя бы на несколько дней, пока в США будут проходить выборы. А дальше пусть хоть вся Украина превратится в Бучу 2022 года. Все равно ООН не функционирует, а Международный уголовный суд нынешние американские власти сами хотят уничтожить».

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Массированные ракетные атаки: как работает система предупреждения

«Фактически запуск баллистической ракеты фиксируется уже по факту. Наши партнеры имеют все инструментарии разведывательного характера для получения этой информации. То есть, это и спутниковая разведка, это и самолеты дальней радиолокационной разведки, и наблюдение. Есть много других инструментов. Поэтому эта фиксация у них происходит очень быстро, и они могут предоставлять ее Украине. Наша страна соответственно сразу извещает об этом через официальные источники, раздается сигнал воздушной тревоги», — рассказал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

На вопрос о том, как Украине выходить из ситуации, когда эта информация о пусках получается несвоевременно, Коваленко ответил следующим образом: «В первую очередь обращаться к европейским партнерам. Частично, но они могут в европейской части России проводить анализ пусков. У них есть такие возможности. Просто в США они, эти возможности, более расширены, и мы в этом вопросе постоянно сотрудничали с Америкой. Но видим, что с США сейчас начались неприятные «качели». Следовательно, нужно обращаться к европейским партнерам или искать свои собственные методы фиксации этих пусков. Я могу сказать, что у нас есть такие возможности, но их нужно масштабировать и усовершенствовать. На это нужно время. Сейчас мы находимся в той диспозиции, когда Украине нужно все больше и больше думать о себе. Не о том, что нам какие-то партнеры что-нибудь дадут, а о том, что мы сделали сами для себя. Как видим, партнеры с каждым разом становятся все менее надежными. Это серьезная проблема».

Напомним, ранее сообщалось о том, что военные раскрыли странные детали передачи разведданных этой ночью. Во время ночной атаки на Киев партнеры не предупредили Украину о первом баллистическом ударе, но в течение трех последующих волн уже передавали соответствующую информацию.

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