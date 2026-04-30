Война в Украине после 9 мая может существенно измениться: эксперт указал на угрожающую деталь

Отказ от техники на параде в Москве может свидетельствовать о намерениях Путина напугать россиян и объявить мобилизацию. / © ТСН

Отказ России от проезда военной техники 9 мая на параде в Москве, что уже подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков, может означать начало реализации нового многошагового замысла в войне против Украины.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал политический аналитик Игар Тышкевич и подробно аргументировал свое мнение о том, почему глава Кремля Владимир Путин, для которого масштабный парад в Москве был всегда значимым событием, демонстрацией военной мощи, резко отказался от полноценного варианта.

«Это не прецедент и не пощечина Путину. С одной стороны, да, есть реальная вероятность атаки Украины во время военного парада. Это было бы логично. Но при этом очень странно, что в других городах парады (с проездом техники — Ред.) не отменяют», — отмечает Тышкевич.

Удары по РФ: что возможно

И продолжает: «Если в Санкт-Петербурге будут проводить парад кораблей, то это еще более удобная цель. Корабль среди реки, мирного населения там нет, это большая цель среди пространства. То есть попасть легко. Но обратите внимание на смену риторики Путина. Он начал говорить о террористических атаках, поэтому я склоняюсь к тому, что это (проведение парада в Москве в ограниченном варианте — Ред) часть одного процесса», — высказывает свое мнение Игар Тышкевич.

Он объясняет свое видение ситуации более подробно: «Этот процесс может фактически привести к принятию решения о мобилизации в России. В своей пропаганде россияне отмечают, что война не против Украины, а против коллективного Запада, против НАТО, против ЕС. То есть, могут заявить, что им нужна победа в этом году. Условно говоря. Им действительно нужно изменение ситуации на фронте в этом году».

Мобилизация в России: на что рассчитывает Путин

По предположению Тышкевича, Путин считает, что летом-2026 важно провести большую кампанию, для чего, соответственно, нужно привлечь еще больше людей. По словам эксперта, мобилизация в России может быть проведена под лозунгом, мол, «есть террористические атаки на Россию, потому как подлый Запад передает Украине дроны. Чтобы сохранить людей, мы даже решились не проводить парад (с техникой — Ред.), но нужна победа, одна на всех, поэтому объявляется мобилизация».

«То есть отсутствие полноценного парада — это первая «ступенька» в общем процессе. Дальше нужно следить за риторикой. Чтобы мобилизация в России произошла, Путин будет нагонять страх, рассчитывать на страх. Давайте вспомним, как начиналась вторая чеченская война, как нагоняли страх — в России взрывались дома. Путин нагонял страх на население, заявлял, что это терроризм. Сейчас у нас начальный этап такой спирали. Если Путин в ближайшее время будет говорить о нарастании угрозы терроризма все чаще, это может означать, что дело идет к мобилизации», — говорит Тышкевич.

Война в Украине: куда может нацелиться Путин в ближайшее время

Резюмируя, аналитик отмечает, что до 9 мая Россия может усилить обстрелы Одессы и объясняет: «На Одессу атаки каждый день. Россияне сознательно уничтожают инфраструктуру. Порты Одессы — это единственное «окно» для экспорта. Это уязвимое место для Украины. По Одессе атаки могут усилиться».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве убрали технику с парада 9 мая. В РФ ссылаются на «оперативную ситуацию», в то время как эксперт считает, что решение может быть связано с войной, внутренними рисками для Кремля и возможным сценарием мобилизации.

