Война в Украине после китайской встречи Путина: эксперт назвал угрозы и шансы

Война в Украине после визита Путина в Китай может претерпеть изменения / © ТСН

Как изменится война в Украине и действительно ли изменится после недавнего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации политолог Владимир Фесенко.

«Путин продолжает войну в Украине и без Си Цзиньпиня. Смысл визита был совсем в другом — это демонстрация в первую очередь Трампу и американцам, что между Китаем и Россией сохраняется стратегический союз. Это основная цель для Китая, демонстрация того, что Китай определяет баланс мировых сил», — говорит Владимир Фесенко.

К этому политолог добавляет: «Безусловно, Китай еще не доминирует в мире и долгое время, думаю, еще не будет доминировать. Сейчас Китай демонстрирует, что приезжают к ним и договариваются с ними. Визит Путина после визита Трампа был важен для демонстрации, что американцам не удастся оторвать Россию от Китая. А для Путина другая цель — экономическая, потому как экономическое положение в России не очень хорошее, она хочет оживления таких связей с Китаем. Была конкретная цель — договориться о второй очереди газопровода «Сила Сибири-2». Похоже, что договоренностей нет и сейчас. Китай чувствует свои сильные позиции, поэтому выдвигает свои условия — покупать российский газ он хочет по сниженным ценам, по внутрироссийским».

По мнению Фесенко, Китаю не выгодна эскалация войны России против Украины.

«Но особого желания остановить эту войну Китай тоже не демонстрирует. Зачем это им? Помогать американцам? Помогать Трампу они не будут, и это главная причина. Сейчас это интерес Трампа, он хочет завершить эту войну. Это демонстрация влияния Трампа. Зачем делать подарки Трампу? Если завершится война в Украине, Трамп начнет договариваться с Путиным о большой сделке. Для Китая это риск. Ему не нужно сближение России и США», — прогнозирует эксперт.

Но, по его мнению, Китай не хочет и того, чтобы была эскалация, которая может расколоть мир.

«Ужесточение такого раскола не в интересах Китая. Любая большая война не нравится Китаю, потому как она создает проблемы для мировой торговли. Но и сказать, что Китаю выгодно продолжение войны — не думаю. Им скорее безразлично, не принципиально», — высказывает свое мнение политолог.

И добавляет: «Для них главное, чтобы не было расширения масштабов. Эта война ослабила Россию, сделала ее зависимой от Китая. Это отвечает интересам КНР. В какой-то степени эта война ослабила США и Европу. На этом фоне влияние Китая усилилось. Торговля дронами и компонентами тоже выгодна Китаю. Однако КНР не выгодна победа той или иной стороны. Если победа Украины, это будет выглядеть как успех США и Запада. Но Китаю не нужна и победа России, потому что это усугубит амбиции России».

По мнению Фесенко, китайцы не хотят, чтобы третьим влиятельным элементом в мире стала РФ.

«Они хотят сохранять зависимость России. Поэтому в перспективе китайцев устроит боевая ничья, устроит вариант, когда никто не выиграет. В абстрактной форме они предлагали это в 2023 году. Думаю, что в ближайшее время они не будут вмешиваться ни в войну, ни в переговорный процесс. Но если вдруг война затянется или США выйдут из переговорного процесса, тогда, не исключаю, Китай может присоединиться к переговорам о завершении российско-украинской войны. Но пока Трамп и его администрация играют главную роль в переговорах, китайцы не будут вмешиваться», — говорит политолог.

Будет ли Китай помогать России в войне против Украины

На этот вопрос эксперт ответил следующим образом: «Возможно, не полностью. К примеру, поставлять оружие. Сейчас Китай не снабжает оружием Россию. Поставляет только товары двойного назначения. Когда Китай может усилить поддержку России? Если Россия станет проигрывать войну. Если возникнет риск поражения России. Он не заинтересован в проигрыше России. Есть сценарий, что война может длиться долго. Наиболее значимый фактор, который будет влиять, подталкивать Россию и Украину к переговорам — это истощение и внутренние проблемы. Пока они не критичны».

Война в Украине: что и кто может ее остановить

В то же время Фесенко высказывает и такое мнение: «Если будут мощнее наши удары по России, если нам удастся почти полностью заморозить фронт, остановить российское наступление, то, например, осенью в России поймут, что летнее наступление не дало результатов и война зашла в тупик, тогда возможны большие шансы. Я считаю, что следующее «окно возможностей» для реального, а не формального возобновления переговорного процесса будет осенью. Если удастся усилить удары по России и удастся остановить почти полностью российские наступательные действия».

По словам Фесенко, ситуация будет зависеть от двух человек — украинского воина и Путина.

«Часть российских элит, похоже, понимает необходимость выхода из войны. А готов ли Путин? В этом есть сомнения. Что касается нас, то если нам удастся сохранить инициативу, то это дает определенный шанс», — говорит Фесенко.

