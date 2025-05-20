Война в Украине после разговора Трампа с Путиным: эксперт назвал единственный сценарий завершения

Политолог назвал сценарии того, какой может стать война после разговора Трампа с Путиным

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После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным война в Украине продолжилась и будет продолжаться. Вчера между моментом, когда оба президента положили трубки, и сигналом воздушной тревоги в Украине прошло чуть больше 1 часа 10 минут, после чего нашу страну начали снова атаковать ударные дроны.

Войну и обстрелы какой интенсивности следует ожидать дальше и что реально может остановить армию РФ — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение политолог Владимир Фесенко.

«Простой и однозначный ответ: война продолжится. Более того, к большому сожалению, вероятность продолжения войны стала больше», — говорит политический эксперт.

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По его словам, это объясняется очень просто: «Россия использует переговоры как камуфляж, как прикрытие для усиления военных действий против Украины. Если раньше, в марте-апреле, начались определенные изменения в американской позиции, если американцы в марте настаивали на переговорах о прекращении огня, то сейчас представители США сделали шаг назад. Переговоры идут не только о прекращении огня, но и о прекращении войны. А это значит, что переговоры будут долгими и могут вообще не дать результата».

Война без сроков

К этому он добавляет, что обращает внимание на заявление россиян.

«Обратите внимание на вчерашнее заявление россиян после разговора Трампа и Путина. Было сказано, что нет никаких сроков для переговоров о меморандуме», — говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, это означает, что Россия будет проводить летнее наступление.

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«Наша задача — остановить его. Решающий фактор дальнейших переговоров — это фронт. Не Трамп, а фронт. Ситуация поменялась. Весной решающим фактором был Трамп, а сейчас — фронт, военная ситуация», — считает Фесенко.

При этом Украина, по его словам, не может отказаться от переговоров.

«Иначе Россия это использует против нас. И у Трампа может измениться отношение к нам. Нам еще нужно побороться за возобновление поставок американского оружия», — говорит политолог.

Кроме того, эксперт согласен с тем, что Путин тянет время, чтобы усилить войну.

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«Безусловно. Это не цель Путина, это — его инструмент. Для Путина важно объединить переговоры с Трампом, формирование хороших отношений с Трампом, соединить это с войной против Украины. Война нужна ему, чтобы контролировать Украину. А задача максимум — уничтожить Украину или установить полный контроль. Это важно для контроля постсоветского пространства. Победа Трампа стала окном возможностей для Путина. Некоторые издания пишут, что в апреле 2025 года Путин чувствовал себя как Сталин в апреле 1945 года», — говорит Фесенко.

Что будет с обстрелами

На этот вопрос Владимир Фесенко ответил так: «Здесь нет простого однозначного ответа. Я думаю, что Путин будет действовать в соответствии с ситуацией. Если он начнет массированные атаки на Киев, на другие территории Украины, то это, безусловно, будет иметь негативный эффект. В частности и в США — это может негативно повлиять на Трампа. Поэтому я больше склоняюсь к мнению о том, что Путин будет действовать достаточно гибко».

По убеждению Фесенко, Путин может пугать, давить военным путем на переговоры, но так, чтобы избежать риска срыва переговоров, избежать ухудшения его отношений с Трампом.

«Могут происходить точечные удары, Путин будет давить на мирное население для того, чтобы увеличивать количество людей, желающих мира любой ценой. Но при этом будет действовать так, чтобы не создать негативного эффекта в США. Может пойти и на массированные ракетные обстрелы. Но, думаю, в ближайшее время, пока идут переговоры, он будет избегать слишком радикальных действий, чтобы не создавать проблем в отношениях с Трампом», — предполагает политолог.

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Ранее сообщалось о том, что Путин захотел 4 области до конца года.

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