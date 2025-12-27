«Война в Украине приостановится»: футуролог назвал даты и вероятный сценарий

Футуролог Андрей Длигач назвал возможный сценарий войны-2026 / © ТСН

В начале 2026 года, ориентировочно в феврале, возможна пауза в войне России против Украины, но боевые действия, скорее всего, со временем возобновятся и могут стать еще более интенсивными, чем сейчас — таким собственным анализом, оценивая возможные риски, в комментарии для ТСН.ua поделился украинский футуролог, доктор економических наук Андрей Длигач.

Он привел ряд аргументов, почему, по его мнению, такой сценарий вполне вероятен.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Иными словами, футурологи производят оценку существующих рисков.

В то же время, комментируя последние заявления американского руководства о якобы вероятности урегулирования войны в ближайшие 90 дней, Андрей Длигач сказал следующее: «Что касается сроков, то 90 дней, 2 метра (до урегулирования войны — Ред.), то так же было и 24 часа со слов президента США Дональда Трампа. Я бы не обращал на это внимания. Потому что ситуация для нас, к сожалению, как называется, игровая».

При этом он напоминает, что существует несколько сторон влияния.

«Даже в администрации Трампа есть как минимум три стороны. Есть группа Уиткоффа-Кушнера, группа Рубио, группа Ди Венса. Соответственно, есть изменение позиций. Глава Кремля Владимир Путин не заявлял ничего, что бы давало нам положительные ощущения. Путин заявлял о готовности продолжать войну. Как мы знаем от наших разведчиков, Россия готовится к сценарию наступления в 2027 году на Балтию. Со стороны Украины есть романтическое убеждение, что каким-то образом, с помощью европейцев, убедить переговорщиков от США в каких-то пунктах, которые потом можно продать России», — говорит эксперт.

И продолжает: «Я вижу ситуацию несколько иначе. Мы анализировали динамику 9 вариантов соглашений, начиная со Стамбульского. Видим положительную динамику в пользу Украины, но, к сожалению, то, что предлагают нам американцы, — это компромиссы на территории России. То есть на территории интереса России. Почему Украина должна соглашаться делить ЗАЭС? Почему Украина должна отходить за подготовленную линию обороны, а не стоять на ней? И таких вопросов много по каждому пункту. Почему кто-то должен ограничивать количество наших военных или указывать Украине то, когда проводить выборы?»

Подводя итог, Длигач говорит следующее: «У меня пока нет оптимизма касательно мирного соглашения. В любом случае оно будет таким, которое мы называем «гнилым». Оно точно не будет постоянным мирным соглашением. Это будет временное явление перед новым российским наступлением».

При этом футуролог задается вопросом: «Должны ли мы соглашаться на такой промежуточный вариант? Я думаю, что да. При условии, что мы подготовимся к новому наступлению России».

Война в Украине и обстрелы

Вероятность новых обстрелов Украины Россией Длигач оценивает как высокую.

«Россия перевыполняет планы по производству ракет, снарядов и дальнобойных дронов. План по производству 40 тысяч дальнобойных дронов они выполнили еще в ноябре. Так же и по ракетным программам, несмотря на санкции. Россия произвела 4 миллиона снарядов. Европейский союз не смог произвести и 1,5 миллиона. Россия будет проводить масштабные обстрелы украинской инфраструктуры более интенсивно. Но то, что придает мне оптимизм — это украинская адаптивность, она выше российской», — говорит эксперт.

К этому Андрей Длигач добавляет: «Насколько мне известно, F-16, задействованные в отражении недавней масштабной атаки, показали 100% эффективность по уничтожению российских ракет. И это действительно вдохновляет. Резюмируя: Россия будет давить все больше и больше, но благодаря тому, что Европа наконец-то пришла в себя, а Украина овладевает индустриальными масштабами производств систем противодействия и систем дальнобойных ударов по России, думаю, что это будет адекватный ответ со стороны Украины».

Когда приостановится война

«В ближайшее время либо Украину, либо Россию заставят подписать соглашение», — предполагает Длигач.

По его мнению, компромисса между Украиной и Россией быть не может.

«Но ту или иную сторону американцы могут заставить подписать такое «гнилое соглашение». К сожалению, самая большая вероятность, что заставят именно Украину. Но это будет только промежуточный сценарий, который позволит провести нам выборы, улучшить нашу оборону, сделать ротацию в ВСУ, Европейскому союзу позволит улучшить подготовку к новой фазе войны. И в 2026 году, вероятно, мы увидим и паузу и начало новой волны войны. Базовый сценарий выглядит так: в феврале — подписание «гнилого соглашения», а уже летом — возобновление боевых действий. Это возобновление может быть сильнее».

Война-2

Андрей Длигач приводит следующие аргументы в пользу версии о возобновлении боевых действий после возможной паузы: «Россия выполняет показатели мобилизации — 400 тысяч в год. Несмотря на большие потери, они способны мобилизовывать, мобилизационный потенциал — 25 миллионов. Они накапливают ракеты. Хотя механизированной техники у них все меньше, но и война в меньшей степени механизирована. Новая война, думаю, будет масштабирована по сравнению с тем, что мы наблюдаем последние месяцы: «мясные штурмы», использование дронов, дальнобойные удары. Мы должны быть готовы. Хочешь мира — готовься к войне — эта логика остается справедливой и для нашего времени».

