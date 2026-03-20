В течение года Россия намерена мобилизовать более 400 тысяч для войны против Украины / © ТСН

Реклама

В течение 2026 года Россия планирует призвать еще 409 тысяч военных для войны против Украины — об этом официально сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Это означает одно — враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. С улучшением погодных условий мы видим рост активности противника на фронте», — уточнил Сырский.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорит, что логика стратегической обороны предполагает реализацию нескольких важных кейсов.

Реклама

«Первый — это усиление наших инженерно-фортификационных сооружений для того, чтобы максимально усложнить продвижение врага. Второй — продолжение стратегии максимального увеличения вражеских потерь. За счет использования фортификаций, использования кассетных боеприпасов и высокоточных боеприпасов», — говорит Селезнев.

При этом он говорит, что полностью соглашается с мнением о том, что в существующей на фронте ситуации важна и мобилизация, но не менее важны и технологические решения, которые нанесут российской армии максимальные потери.

Отдельно он говорит о том, что, по его собственному мнению, мобилизация 409 тысяч россиян еще не означает, что глава Кремля Владимир Путин намерен задействовать их на новом направлении наступления. То есть Путин мобилизует эти 400 тысяч, скорее всего, для покрытия нынешних и будущих потерь.

«Подсчет не сложен — враг ежемесячно теряет 30-35 тысяч. Если умножить на 12 месяцев, то выходим на цифру, приближенную к 400 тысячам. Вариантов увеличения российского военного присутствия и открытия новых фронтов во время таких темпов поступления живой силы в российскую армию — об этом речи не идет», — высказывает свое мнение Селезнев.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали наступление россиян на двух направлениях на юге. Аналитики прогнозируют, что украинские контратаки могут окончательно сорвать масштабное весенне-летнее наступление России в 2026 году.