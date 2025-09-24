Война в Украине: решится ли Путин на ядерный удар и куда ударит

Последствия после применения ядерного оружия для россиян будут почти катастрофическими

Россия в очередной раз прибегает к ядерному шантажу. Американская разведка сделала тревожное предупреждение о возможности применения Россией ядерного оружия, мол, Путин держит руку на «ядерной кнопке».

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, ядерные угрозы со стороны Москвы раздаются не в первый раз — Путин делает все возможное, чтобы держать весь мир в страхе.

Почему Путин снова угрожает миру

«Это пока ядерный шантаж со стороны Путина. Он к нему прибегает не впервые. Сейчас тема ядерной угрозы со стороны России поднята не случайно. Именно в преддверии встречи президента Зеленского с Трампом, где среди прочего будет обсуждаться и „ядерный вопрос“. Американцев угроза применения ядерного оружия всегда беспокоила, и они давили на Украину в нужный для Москвы момент. Поэтому здесь вопрос не в том, где и куда может нанести Путин ядерный удар, а именно: может или не может это произойти», — отмечает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006–2010 гг.)

Эксперт добавляет, что причин для устрашения «ядерной кнопкой» у Путина хватает. Он может угрожать «ядеркой» даже после массированной атаки дронов по Москве. Мол, еще одна такая атака — и будет нанесен удар.

«Однако сейчас эта тема вновь обрела актуальность из-за окончания действия договора о ядерном сдерживании. Вопрос должен обсуждаться между Россией и США. Путин хочет использовать это для давления на Украину. Но сначала он будет оказывать давление на Трампа и на европейских партнеров, чтобы те усилили влияние на Киев, заставляя нас пойти на условия Путина», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что в этом есть определенная опасность, потому что когда Путин пугает мир ядерной кнопкой, то западные политики начинают нервничать и идти на уступки. Как будут развиваться события, можно будет оценить после отдельного разговора Путина и Трампа, а также после встречи Трампа с Зеленским.

«К сожалению, инициатива сейчас в руках Путина, и не только на фронте, но и во внешней политике. Он безнаказанно проводит атаку дронов на Польшу, российские самолеты „случайно“ залетают в воздушное пространство стран Прибалтики. Всё это создает напряжение в Европе. Чтобы усилить влияние, российский диктатор переходит к ядерным угрозам», — отмечает военный эксперт.

Блефует ли Путин и как реагирует Китай

По мнению Игоря Романенко, Путин хорошо знает, что вопрос ядерной безопасности и стабильности в мире всегда был в приоритете для США, поэтому в очередной раз озвучивает ядерные угрозы. Он хочет проверить американцев, потому что знает, что Китай будет сдерживать ядерное напряжение сколько сможет.

«Китай, кстати, не будет в этом вопросе давить на американцев. Да, Си Цзиньпин поддерживает Путина в войне в Украине. Но Китай категорически против использования ядерного оружия, такое напряжение в мире им не нужно. Поэтому я считаю, что, угрожая ядерным оружием, Путин блефует где-то на 95%. Но пять процентов риска остаются», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт добавил, что, по его мнению, Путин согласовывал начало войны с Китаем, обещая, что все скоро закончится. «Да и сейчас российский диктатор согласовал дальнейшие действия с Пекином, он получил добро, чтобы использовать против Украины все имеющееся оружие, кроме ядерного. Именно такую позицию, по моему мнению, занимает Китай», — пояснил он.

Возможен ли ядерный удар по Украине?

По словам военного эксперта, Путин может решиться на испытание ядерного оружия, но не по территории Украины.

«Российский диктатор может это сделать, чтобы еще раз посеять панику в мире. Но думаю, что это не будет связано с большими человеческими жертвами. Путину важно показать миру, что этот рычаг у него есть и он может это сделать. Поэтому это может быть удар по какому-нибудь месту, где мало людей, исключительно как демонстрация силы. Это может быть бомба с самолета или ракета типа „Искандер“ с соответствующим зарядом», — говорит генерал-лейтенант.

Он сомневается, что Путин отважится нанести удар по Украине, потому что должен помнить о последствиях, когда после аварии на Чернобыльской АЭС радиационное облако накрыло территорию Украины, Беларуси, России и Европы.

«Последствия после применения ядерного оружия для россиян будут почти катастрофическими. После подобных действий это приведет к полной изоляции РФ. Путин это хорошо понимает. Другое дело, чтобы после такого применения цивилизованный мир не промолчал. Особенно США, потому что из-за нерешительности Трампа они, к сожалению, становятся слабым звеном», — заключает Игорь Романенко.