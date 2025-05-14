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- Эксклюзив ТСН
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Война в Украине: россияне пошли в наступление на одном из направлений — воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации
Российские оккупанты идут в наступление на Ореховском направлении в Запорожской области.
На Ореховском направлении противник пытается продвигаться малыми штурмовыми группами, однако их останавливают и наши дронари, и артиллеристы. Из-за точности пушкарей горят и склады, и пункты БПЛА, и техника. Враг охотится на наши машины постоянно по несколько раз в день, сбрасывая бомбы на все посадки вокруг Орехова.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
Наша артиллерия уязвима на переднем крае для вражеской авиации и дронов. Противник выискивает куда ударить. В воздухе постоянно враждебны высотные БПЛА.
«У нас нет перемирия если им дать перемирие, то завтра они будут здесь», — говорит военный 65 ОМБР «Димон».
Противник сует из оккупированных Копанов. Пытаясь пробить себе дорогу с фланга от Роботино.
Военный Павел не имел опыта в артиллерии. Учился уже на войне в полевых условиях. Стреляют днем по крайней необходимости и угрозе нашей пехоты. Ведь враг быстро засекает выходы и тогда в нашу сторону летит все, что у них на вооружении.
«Как мы простреляли, через 10 мин уже по нас стреляют», — говорит военный «Прораб».
Старая советская самоходка вдвое старше Дмитрия. Дмитрий самый младший в экипаже, однако быстро учится воевать
«Психологически трудно привыкнуть, что каждый день стреляют над тобой, летают КАБы, каждый вечер дроны постоянно. К этому трудно привыкнуть, но привыкаю», — говорит Димон.
Секрет живучести машины зависит от дружественного экипажа, когда все друг за друга.
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