Война в Украине: россияне пошли в наступление на одном из направлений — воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Война в Украине / © ТСН.ua

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На Ореховском направлении противник пытается продвигаться малыми штурмовыми группами, однако их останавливают и наши дронари, и артиллеристы. Из-за точности пушкарей горят и склады, и пункты БПЛА, и техника. Враг охотится на наши машины постоянно по несколько раз в день, сбрасывая бомбы на все посадки вокруг Орехова.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Наша артиллерия уязвима на переднем крае для вражеской авиации и дронов. Противник выискивает куда ударить. В воздухе постоянно враждебны высотные БПЛА.

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«У нас нет перемирия если им дать перемирие, то завтра они будут здесь», — говорит военный 65 ОМБР «Димон».

Противник сует из оккупированных Копанов. Пытаясь пробить себе дорогу с фланга от Роботино.

Позиции ВСУ / © ТСН

Военный Павел не имел опыта в артиллерии. Учился уже на войне в полевых условиях. Стреляют днем по крайней необходимости и угрозе нашей пехоты. Ведь враг быстро засекает выходы и тогда в нашу сторону летит все, что у них на вооружении.

«Как мы простреляли, через 10 мин уже по нас стреляют», — говорит военный «Прораб».

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Старая советская самоходка вдвое старше Дмитрия. Дмитрий самый младший в экипаже, однако быстро учится воевать

«Психологически трудно привыкнуть, что каждый день стреляют над тобой, летают КАБы, каждый вечер дроны постоянно. К этому трудно привыкнуть, но привыкаю», — говорит Димон.

Секрет живучести машины зависит от дружественного экипажа, когда все друг за друга.

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