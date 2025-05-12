Война в Украине: россияне придумали новую тактику и пошли на штурм в одном из направлений

Война в Украине / © ТСН.ua

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Противник на Ореховском направлении переодевается в гражданское в разбитых селах на линии столкновения. В Роботино наш дрон обнаружил миномет, работавший по нашим позициям и двух молодых людей в штатском. Несмотря на всю задействованную маскировку, наши пилоты уничтожили цель. Бойцам 65 ОМБР нужна наша помощь. QR вы видите на экранах.

QR-код для донатов / © ТСН

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

В Орехове гражданские и военные для россиян — это цель. Засилье дронов на Ореховском направлении меняет ход войны. раньше жизнь пехоты зависела от артиллерии теперь от пилотов дронов.

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Два парня работают в паре. Мониторят и небо и землю, они ищут противника и уничтожают сбросами.

«Они любят заезжать на квадроциклах, на мотоциклах маленькими группками, чтобы быть маневренными, но у них это не удается за счет всяких расчетов, FPV, „Мавиков“. Их обнаруживали еще на подъездах и были уничтожены перед нашими позициями», — говорит военный «Максик».

Перед Пасхальным перемирием пилоты с артиллерией отражали мощный штурм целого вражеского батальона на технике. Все сожгли. Но враг и дальше пытается сунуться вперед прикрываясь очередным затишьем.

Напарник Максима годится ему в отцы. Учится у младших пилотов всем секретам. На войне разница в возрасте стирается.

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Сложнее всего работать в туман. В мгле ничего не видно и нет ориентиров. Именно в такую погоду противник выдвигается на штурмы. Из-за постоянного напряжения и всматривания в мониторы практически у всех пилотов уже проблемы с глазами. Однако их некем заменить, потому что не хватает людей.

Украинский военный / © ТСН

За этими бойцами враг охотится и днем и ночью. Поэтому позиции маскируют. Все поля вокруг срыты воронками от прилетов вражеской арты. К этому бедствию добавились вражеские сбросы с химическими боеприпасами.

После неудачных наступлений противник начал в Роботино переодеваться и выдавать себя за гражданских. Наши пилоты сразу раскусили врага.

«Видели ситуацию, когда противник переодевается в гражданское. Они там типа живут, сидит гражданский, а возле него миномет и он работал по нашим мы обнаружили уничтожили», — говорит «Максик».

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