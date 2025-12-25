Война в Украине: сколько раз Россия сможет массированно атаковать в 2026 году

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал сценарии воздушных угроз-2026 / © ТСН

Война в Украине продолжится и в 2026 году — в этом убеждены ряд военных экспертов, учитывая нынешнюю ситуацию. С учетом того, сколько страна-агрессорка нанесла массированных ударов по нашим городам в 2025 году, есть вероятность того, что количество воздушных ударов в 2026 году может быть как минимум приближено к таковому — Россия накапливает ракеты и дроны, работает над увеличением их производства.

ТСН.ua проанализировал официальные отчеты Воздушных сил ВСУ, свидетельствующие о том, что в течение этого года российская армия совершила по меньшей мере 44 комбинированных воздушных атаки, когда одновременно применяла от 10 до 70 ракет и от 100 до 810 БПЛА разных типов.

Если поделить 365 (дней в году) на 44 массированных атаки, то получается, что оккупанты атаковали Украину в среднем каждые 9 дней. При этом известно, что дроновые атаки они совершают ежедневно.

Существует ли военная формула, по которой можно подсчитать вероятное количество массированных атак со стороны российской армии в 2026 году — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

10 из большинства самых массовых ракетно-дроновых атак Росии по Украине

«Есть формула, что война — дело не линейное. Есть определенные всплески, есть и стагнации. То, что у врага есть ресурсная база для того, чтобы создавать ракеты и дроны, чтобы совершать масштабные атаки, — это очевидно. Плюс есть поставки из Северной Кореи и исламской республики Иран. Надеяться на то, что будут достигнуты какие-то договоренности в рамках переговорного трека с помощью США — я в это не верю. Глава Кремля Владимир Путин почему-то уверен, что силой оружия сможет достичь определенных результатов», — говорит Селезнев.

И призывает избавиться от иллюзий.

«Лишу иллюзий: точно вряд ли Путин удовлетворится контролем над всей территорией Луганской и Донецкой областей. Его не удовлетворит даже Херсон и Запорожье», — уверен эксперт.

И продолжает: «Он (Путин — Ред.) стремится захватить максимум. Это полный контроль над всей территорией Украины. Или политический, или, возможно, даже физический. Понимает ли Путин, что цена, которую он платит — большие потери? Да, очевидно. Убитых и искалеченных окупантов — 1 миллион 200 тысяч (официальные данные Генштаба ВСУ — Ред.). Остановило ли это врага? Нет! Я считаю, что война и дальше будет продолжаться. Ресурсов для реализации этой войны, как в рамках активных действий на поле боя, так и в рамках ракетно-дронового террора Путину хватает. Называть количество (возможных атак — Ред.) — дело неблагодарное. Россия будет использовать фактор ракетно-дроновых ударов как элемент давления, влияния на позицию высшего военно-политического руководства нашей страны для того, чтобы были приняты условия капитуляции».

Селезнев добавляет, что в российской армии на сегодняшний день есть по меньшей мере 10 стационарных и один мобильный центр, которые она может применять для осуществления дроновых атак. При этом он не исключает, что массированные атаки (с использованием ракет) Россия захочет совершать и дважды, и трижды в месяц.

«Что мешает врагу в течение года построить еще несколько площадок, чтобы одновременно запускать дроны? Это России абсолютно по силам. Ресурсы есть. Врагу нужно буквально несколько суток, чтобы накопить количество для масштабной атаки», — анализирует ситуацию Селезнев.

И, резюмируя, отмечает: «РФ пытается масштабировать изготовление дронов и ракет, увеличить масштабы закупок. Но ведь и мы не «пасем задних». Операция «Паутина» генерала Василия Малюка показала, что мы можем наносить очень болезненные удары. Часть российской стратегической авиации Украина уничтожила. Кто знает, какие приготовления продолжаются и где мы ударим в следующий раз? Обратите внимание, что недавно Россия запускала свои стратегические бомбардировщики из Амурского края, оттуда, куда мы пока не можем достать. Не можем достать сегодня. А кто может гарантировать, что не дотянемся туда завтра?».

