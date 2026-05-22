Война в Украине: у ВСУ есть уникальная бригада, которая ремонтирует дороги на фронте - что известно

Ремонт дорог на передовой / © ТСН

Реклама

Военнослужащие 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территории «Новый Кодак» Государственной специальной службы транспорта работают на наиболее горячих направлениях — Донецкая, Днепропетровская, Сумская области. Наша съемочная группа провела с бойцами на одном из участков несколько часов. За это время произошло не менее пяти атак вражеских FPV-дронов. И это не самое страшное, говорят военные, потому что прилететь могут и КАБы, и «Шахеды», и «Молнии».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Как работают военные у линии фронта

Небо над головой здесь затянуто маскировочными и антидронными сетками, ведь до фронта — считанные километры. Гражданские или военные машины мимо пролетают на бешеной скорости. Иначе здесь нельзя — существует постоянная угроза мгновенного удара FPV-дроном. А военные дорожники в это время работают прямо на открытом пространстве.

Реклама

Они фрезеруют, расчищают ямы и укладывают свежий асфальт. Дороги для них давно превратились в важнейшие направления фронта. На одном из самых тяжелых сейчас — Донецком — работает 783-я отдельная бригада оперативного оборудования территории «Новый Кодак».

Анастасия Неверная, корреспондент ТСН (Стендап): «Ремонт дорог — и без того очень тяжелая работа. А когда выполнять ее приходится в бронежилетах, еще и под угрозой постоянных вражеских ударов, тяжесть возрастает в разы».

Однако ни один из бойцов здесь не жалуется. Зато мужчины находят силы поэтично и возвышенно говорить о своем ежедневном опасном труде.

«Абрамс», военнослужащий 783-й ОБрООТ «Новый Кодак»: «Сейчас мы латаем артерии войны, потому что дороги — это артерии войны».

Реклама

Александр с псевдонимом «Абрамс» в 783-й бригаде находится с самого начала полномасштабного вторжения, а до того — прошел долгий путь в АТО. За годы на фронте, говорит, пережил немало страшных и смертельно опасных ситуаций, однако вспоминать плохое на камеру не любит. Своей работой искренне гордится.

Позывной «Осот», заместитель командира батальона 783-й бригады: «Здесь основная часть — это ветераны с 22-го года, люди прошли уже очень много, они прошли все. Работали в таких местах, где голову поднять никак, но они выполняли свои задачи».

Боевые условия и строгое соблюдение технологий

Несмотря на боевые условия, на дороге стараются максимально выдерживать все гражданские технологии и процессы: тщательно меряют температуру асфальта и каждый раз внимательно готовят тяжелую технику к укладке.

И эту, казалось бы, обычную строительную работу приходится выполнять под аккомпанемент постоянных воздушных тревог. Самая большая угроза сейчас, по словам военных, прилетает именно с неба.

Реклама

Позывной «Осот», заместитель командира батальона: «Атака FPV — это атака на зрячего. Оператор видит цель, он выбирает цель, он имеет возможность проанализировать важность цели, приоритетность целей и [нанести] достаточно точное поражение. И спрятаться от FPVишки крайне трудно, особенно если это ровные участки дороги».

Россияне атакуют военных во время ремонта дорог

Реальность этой воздушной угрозы съемочная группа ТСН ощутила на себе прямо во время съемок репортажа, когда прозвучала команда: «Воздух! Бежим под деревья!».

Как только очередная опасность проходит — мужчины без лишних слов снова приступают к работе. Ведь привезенный за сотню километров горячий асфальт ждать не будет. Как не ждет и военная логистика, которая ежеминутно держит оборонительные линии.

«Шева», военнослужащий 783-й ОБрООТ «Новый Кодак»: «Это очень важно для логистики… Для эвакуации очень нужно, я считаю, что это крайне важная задача».

Реклама

Несокрушимость этих ребят поражает даже опытных командиров. Они готовы возвращаться за руль несмотря на любые прилеты и потери техники.

Кроме латания прифронтовых дорог, 783-я отдельная бригада оперативного оборудования территории ДССТ круглосуточно выполняет большой комплекс задач: возводит капитальные фортификационные сооружения, устанавливает невзрывные заграждения, копает противотанковые рвы и собственноручно монтирует антидронные сетки над позициями. Они делают все, куда не зайдет ни один гражданский подрядчик — за считанные километры от линии соприкосновения, под гул вражеских беспилотников и взрывы КАБов.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Буря накрыла Киев! Бой Усика и Верховена: последние приготовления | ТСН 19:00 22 МАЯ

Новости партнеров