Война в Украине в 2026 году: почему надо бить по России и когда возможно перемирие

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, какой будет война 2026 года

Война в Украине продлится и в 2026 году, только в конце года возможен выход на прекращение боевых действий. Об этом ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Почему переговоры о мире могут активизироваться в феврале

По мнению военного эксперта, в середине февраля есть возможность более активного витка для переговоров по возможному перемирию. Однако он подчеркивает, что все зависит от военно-политических и военно-дипломатических аспектов.

«Украина выстояла как государство в 2025 году и сопротивление будет продолжаться в 2026 году. Ситуация на фронтах остается тяжелой. А на некоторых участках: Северск, Лиман, Покровск, Мирноград, Гуляйполе — критическая. Нашим защитникам удается обороняться. И планы российской пропаганды о прорыве и выходе на оперативное пространство остаются планами», — отмечает Игорь Романенко.

Именно удержание противника и устойчивость фронта дают основу для нашего руководства, чтобы действовать на дипломатическом направлении относительно возможной приостановки боевых действий. А активность этого процесса зависит от того, когда европейские лидеры выйдут из зимних каникул.

«Февраль может стать активным для работы дипломатов, потому какой бы жестокой ни была война в Украине, в Европе, которая нам помогает — зимние каникулы. Поэтому ориентировочно в середине февраля дипломатический процесс активизируется. Сейчас состояние пяти наработанных документов, направляющих нас в сторону мира, готово на 90-95%. Но вопросы очень и очень трудные, поэтому даже одного процента будет недостаточно, чтобы продвигаться дальше», — отмечает военный эксперт.

К этому Игорь Романенко добавляет: пока дипломатическая активность и наработки продолжаются, Путин ведет линию, которую сформулировал на Аляске и озвучил Трампу.

«На эту встречу Трамп заходил с предложением о прекращении ведения боевых действий и дальше заниматься планами, а Путин все переформатировал и после встречи вышел с нарративом, а именно: работаем над планом, а затем остановка боевых действий. Путин специально затягивает этот процесс, потому что подготовка документов — это месяцы работы. Когда их доработают — вопрос. Сейчас есть вероятность, что доработка возможна в феврале, когда Европа выйдет из отдыха. Но до этого времени Украине нужно как-то удержать фронт, учитывая сложную ситуацию на отдельных участках. А для этого нам нужны ресурсы и прежде всего по людям», — говорит Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что сейчас единственной гарантией безопасности для Украины потенциал Сил обороны, который если и наращивается, то очень медленными темпами. А это, к сожалению, не обеспечивает процесс остановки продвижения противника.

Кремль формирует основания для новых ударов по Украине

«Путин это хорошо понимает и использует полученные возможности. А когда видит, что в вопросах с подготовкой плана есть продвижение, — организует спецоперацию типа атаки на Валдай. Зачем? Чтобы интенсифицировать действия с воздуха по Украине, любые, например, наносить удары по центру принятия решений. Именно поэтому звучат угрозы возможной атаки на правительственный квартал в Киеве. Для этого Путину нужно только основание, и он его формирует, прикрываясь якобы ударом по Валдаю», — объясняет генерал-лейтенант.

Эксперт подчеркивает, что угроза новых воздушных ударов по Киеву будет сохраняться в 2026 году. А у наших союзников пока нет принципиальных решений по прекращению войны, хотя процесс активизируется после зимних каникул в Европе.

Вероятное время перемирия: осень-конец 2026 года

По мнению Игоря Романенко, в лучшем случае, если процесс по выходу на остановку боевых действий продвинется в феврале, то документ будет передан российской стороне, которая будет всячески затягивать его подписание.

«Все это будет происходить до тех пор, пока мы с нашими союзниками, если они будут нас поддерживать на должном уровне, не остановим продвижение россиян. По прогнозам международных экспертов, во второй половине года экономическая ситуация в России будет стремительно ухудшаться и Путину придется принимать решение об остановке войны, чтобы не перейти в режим глубокого кризиса. Но все это только факторы, но не конечный результат. Если все именно так сложится, начиная с того, что мы выстоим на фронтах, то на осенью или в конце года есть шанс остановить ведение боевых действий и выход на подписание документа о перемирии», — отмечает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант убежден, что ускорение экономического кризиса в России возможно за счет наших «санкций», то есть нанесение ударов по России, используя средства для среднего удара (200-300 километров) и глубокие удары (в несколько сотен и более тысячи километров).

«Для этого Украине нужно наращивать и масштабировать свою ракетную программу. И срочно переводить экономику на военные рельсы. Также должны ускориться с дальнобойным оружием наши союзники. Нам нужно бить в глубину России, и эти удары должны до июля истощить российскую экономику так, чтобы Путин был вынужден остановить боевые действия. Это будет сложно сделать без помощи наших европейских партнеров, ведь Украина закрывает потребности ВСУ только на 40%, а 60% покрывают союзники. Если в совокупности все эти факторы сработают, то, вероятно, к осени россияне будут вынуждены остановить боевые действия», — прогнозирует эксперт.

Проблемы украинского вооружения: что слышно о «Фламинго»

Интересно, что ранее многие военные эксперты возлагали большие надежды на украинскую крылатую ракету «Фламинго». В 2026 году планировалось масштабирование этого оружия, но сейчас о разработке ничего не слышно.

«Ракета „Фламинго“ — вполне реальная. Она может преодолевать большое расстояние и нести мощную боевую часть. Но у россиян тоже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны, через которіе нашим ракетам нужно пройти. Пока показатели таковы: наши дроны долетают до цели 1 из 10, а ракеты 1 из 5. Да, у российской ПВО есть проблемы — дефицит ракет, локационных станции, которые мы уничтожили, дефицит электронных элементов, которые поступают в Россию контрабандой из Китая и других стран. Но пока это только тенденции. Россияне способны сбивать наши воздушные средства нападения», — говорит эксперт.

Игорь Романенко объясняет, что ракета «Фламинго» слишком заметна для российского ПВО, поскольку имеет большую отражающую поверхность.

«Россияне обнаруживают „Фламинго“. Нужно работать над заметностью этой ракеты и работа продолжается. Часто „Фламинго“ сравнивают с ракетами „Tomahawk“. По характеристикам американские ракеты обладают меньшей боевой частью и дальностью, но оборудованы системой, которая делает их незаметными, что позволяет проходить ПВО противника. „Tomahawk“ имеет более совершенную систему управления и низкий ход с огибанием рельефа местности. Чтобы все это сделать на „Фламинго“, нужно время», — говорит эксперт.

Почему Трамп не дает «Tomahawk» Украине

Что касается предоставления Украине ракет «Tomahawk» то Игорь Романенко называет это информационной спецоперацией США, цель которой была надавить на Путина. Но российский диктатор отреагировал на это мгновенно.

«Путин быстро подключился и сделал все, чтобы этот вопрос был снят с повестки. В нынешних условиях, я не думаю, что „Tomahawk“ нам помогут. Чтобы это действительно помогло, таких ракет мы должны получить хотя бы десятки, а лучше сотни. Думаю, что Трамп пока на такое не пойдет. Он откровенно подыграл Путину в истории с Валдаем и продолжает подыгрывать. Поэтому сомнительно, что американцы дадут нам „Tomahawk“ в этом году. Думаю, что это может случиться только при условии, что у нас обрушится фронт или произойдет другая серьезная угроза. Тогда это может стать аргументом для США, чтобы заявить Путину, мол, или ты останавливаешься, или мы передаем Украине „Tomahawk“. Пока конкретных решений в перспективе, я не вижу», — говорит генерал-лейтенант.

Предотвращение нового этапа войны

Что касается варианта остановки боевых действий осенью или в конце 2026 года, то эксперт указал на перспективы, которые могут ожидать Украину после этого. Ведь Россия если и остановится, то на год или два.

«Здесь все зависит от того, как мы будем менять страну. Если мы быстро преодолеем коррупцию и многие другие негативные явления, поднимем потенциал, прежде всего, по безопасности, тогда все получится. Россияне будут откладывать начало нового этапа войны, потому что он может обернуться для них не новыми достижениями, а большими проблемами. А если этого не сделаем, как не выполняем стратегическую задачу: по справедливой и полной мобилизации, переходу экономики на военные рельсы и усилению законодательства к уровню „война“, то это обернется проблемой для нас. Россияне учитывают потенциалы сторон и если будут ощущать слабину, начнут очередной этап войны», — предостерегает Игорь Романенко.