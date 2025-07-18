Война в Украине: военные откровенно рассказали, что происходит на Запорожском направлении

Война России против Украины / © ТСН

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В Южной операционной зоне фронта воины 65 механизированной бригады бок о бок с побратимами и сестрами из 204 батальона территориальной обороны, который месяц подряд не дают оккупантам прорваться через «Роботинский выступ» и захватить Орехов.

Но самая главная задача ее артиллеристов, дословно признается «Ведьма»: «быстро и точно обеспечить рашиским чертям врата в ад».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

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QR-код, чтобы помочь военным, на фото:

QR-код для помощи армии / © ТСН

В Орехове почти не встретишь на улице людей и совсем не осталось уцелевших сооружений. В ту многоэтажку, в самом центре города, попал московитский «Искандер». Зато вокруг, будто ужасная энциклопедия — последствий после прилетов рашиских артиллерийских и танковых снарядов, дронов, ракет — и планирующих авиабомб.

Московитам — очень нужен Орехов, говорит «Ведьма». Она руководит артиллерией 204 отдельного батальона теробороны. Привыкла, говорит, не просто — уничтожать цели, но и высчитывать и понимать: зачем противник делает — то что делает.

Ей все равно, говорит заместитель комбата по артиллерии, чем именно бить врага.

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С позиции на Ореховско-Токмакском отрезке фронта расчет «Макия», ежесуточно бьет в сторону московитов дальнобойным 152 калибром.

«Вопрос в том, что — какие снаряды. Если снаряды старого советского образца или наши новые, они стреляют, как пишет книжка», — говорит «Макий», командир гаубичного расчета 204 батальона ТРО. Работают артиллеристы 204-го бату, из гаубицы — Д-20. Она — не молодая, еще советского образца. Но свою главную функцию стрелять, выполняет почти безотказно.

Ее, наверное, единственный недостаток: Д-20-та — очень громоздкая. Особенно, как для нынешней войны, когда в небе непрерывно кружат десятки вражеских разведывательных и ударных дронов.

Работы, откровенно признаются артиллеристы 204-го бата, в полосе обороны 65 механизированной, где собственно они и сдерживают врага — всегда хватало.

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Никуда не исчезла — работа, у ее артиллерийских и минометных расчетов, утверждает «Ведьма» — и теперь.

«Сейчас на Запорожском направлении в основном идет контрбатарейная борьба. Мы максимально стараемся снизить огневую мощь противника. Если происходит какое-то движение личного состава на технике, то конечно мы включаемся в процесс, потому что в большинстве, колонны останавливаются — именно артиллерией», — говорит «Ведьма», заместитель командира батальона по артиллерии.

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