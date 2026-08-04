Война в Украине: военные откровенно рассказали, на какой технике сейчас воюют на фронте (фото, видео)

«Град» на фронте / © ТСН

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БМ-21 «Град» с позывным «Наутилус», которому уже более полувека, остаётся грозным и безжалостным оружием в руках артиллеристов 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск.

Несмотря на свой солидный возраст и постоянную угрозу со стороны вражеских дронов, этот 15-тонный «сухопутный корабль» продолжает наносить удары по оккупантам даже с открытых позиций. А когда он сам попал под вражеский удар, экипаж не только сумел вывезти поврежденную машину, но и по дороге спас своих товарищей из горящего автомобиля.

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О людях, которые каждый день доказывают, что главное на войне — не возраст техники, а мастерство тех, кто ею управляет, — в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Как ведет боевые действия «Град»

Оружие, которое вполне могло бы стать музейным экспонатом, и сегодня ежедневно фигурирует в боевых сводках с фронта. БМ-21 «Град» без перерыва обрушивает на вражеские цели сокрушительный шквал ракет.

Бойцы только что вернулись с утренних стрельб. Чтобы скрыть машину от посторонних глаз и вражеской аэроразведки, её тщательно спрятали в глубоком капонире.

«Градом» управляет водитель с позывным «Немо». У его боевой машины тоже есть свой гордый позывной — «Наутилус».

«Немо», водитель боевой машины БМ-21 «Град» 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Я даже на грузовиках раньше ни разу в жизни не ездил. Ребята всему научили: показали, как переключать передачи, всё объяснили. Сначала на ЗИЛе ездил, а вот теперь уже на УРАЛе…».

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На фронте этот человек находится ещё с 2022 года. Сначала он воевал в пехоте, поэтому по собственному опыту прекрасно знает, насколько на самой «линии фронта» важна надёжная огневая поддержка сослуживцев.

«Немо», водитель боевой машины БМ-21 «Град» 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Нас обстреливали без перерыва, не было даже паузы — мины и снаряды падали постоянно. Как только „Град“ начинает работать — полчаса никто со стороны врага не стреляет. Полчаса — это для нас такая желанная передышка: мы делаем свои дела, немного укрепляемся, даже просто перекурить можем. Стоит только „Граду“ открыть огонь — нам на передовой на 100% становится легче».

«Град» / © ТСН

Работа на открытой местности и удача под обстрелами

Из-за большого количества вражеских беспилотников вдоль всей линии соприкосновения большинство подразделений вынуждены прятать свои «Грады» глубоко в лесополосах. Зато «Наутилус» выполняет боевые задачи даже на открытой местности, нанося удары по целям в чрезвычайно сложных и рискованных условиях.

«Рыбка», командир БМ-21 «Град» 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Цели в основном — пехота, техника, различные укрытия. Эффективность заключается в том, что машина очень быстро выпускает залп. Если цель конкретна и мы знаем, что точно поразим — можно сразу весь пакет, все 40 ракет выпустить, и это будет чрезвычайно эффективно. Залп длится около 20 секунд — сразу вылетают все 40 ракет и плотно покрывают площадь более 2 гектаров».

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Артиллеристы и сами не раз попадали под коварные удары вражеских FPV-дронов. От гибели их каждый раз спасал, как говорят сами бойцы, военный фарт.

«Алекс», старший офицер батареи 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «В нас попали около трёх FPV-дронов, после чего мы даже смогли проехать ещё больше километра! У нас полностью отвалилось колесо — ехали дальше на одном диске».

Ночью, когда проводилась эвакуация поврежденного «Града», артиллеристы 148-й бригады ДШВ прямо на дороге спасли своих сослуживцев из горящей машины.

«Алекс», старший офицер батареи 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Мы уже ехали обратно, домой… Они кричат: „Стойте!“, потому что их только что поразил FPV-дрон. Говорим: „Давайте сюда, ребята, где вы?“. Выжили все, только у водителя поцарапала ногу — видимо, FPV-дрон ударил именно с его стороны».

Ребята работают в основном днём, но бывают и ночные выезды, которые в разы повышают уровень опасности.

«Рыбка», командир БМ-21 «Град» 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Когда машина стреляет — пакет нагревается, да и двигатель горячий. Когда летит вражеский дрон с тепловизором — её очень хорошо видно. Днём мы можем заметить его визуально, а ночью не видим, когда что-то летает вокруг…».

Боевой выезд и ювелирная точность

«Наутилус» долго без дела не стоит — только что поступили свежие координаты скопления вражеской пехоты, до которой не могут добраться наши дроноводы. Поэтому «Град» немедленно готовится к очередному выезду.

Цель находится слишком далеко, поэтому съемочная группа ТСН вместе с бойцами отправляется на наиболее безопасную и в то же время ближайшую к врагу огневую позицию. Доехать туда сразу не удается.

Спрятать 15-тонную гигантскую машину — задача не из простых. Летом очень помогает густая лесная «зеленка». Как только командование дает разрешение на выезд, машина на высокой скорости мчится к месту назначения.

Мгновенная наводка по координатам — и по оккупантам летят первые три пристрелочные ракеты.

Завершив обстрел, экипаж срочно покидает огневую позицию, ведь медлить нельзя ни секунды.

Оказавшись в безопасном месте, ребята снова приступают к обслуживанию «Града» и подготовке нового заряда. Корректировка подтвердила: ракеты попали точно в цель!

«Алекс», старший офицер батареи 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Мы обстреливали скопления техники и живой силы. Цель была подобрана достаточно хорошо, и мы отработали достаточно быстро — и всего за одну корректировку!».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 4 АВГУСТА | УДАР «ИСКАНДЕРОМ»! БУДАНОВ об УДАРАХ по РФ! ВНЕЗАПНЫЙ СНЕГОПАД

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