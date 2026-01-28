Война в Украине: военные откровенно рассказали о наступлении РФ на Запорожье

Война в Украине

Останавливают противника еще на подходе к нашим позициям. Украинским пушкарям сейчас приходится работать в сверхсложных условиях. Из-за засилья вражеских FPV-дронов и КАБов стрелять приходится не только метко, но и молниеносно быстро. На Ореховском направлении линия боевого столкновения настолько близко, что артиллеристы становятся крайне уязвимой целью для вражеской авиации.

Репортаж с переднего края — корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Жизнь на «нуле» без ротаций

Расчет самоходного орудия работает на самом «нуле» без отдыха и ротаций. Несмотря на постоянную опасность, бойцы признаются: больше всего истощает не враг, а тоска по дому.

«Ахиллес», военнослужащий 65 ОМБр: «Иногда задумываюсь, что хочется пройтись по Криворожью — под фонарями, под освещением… Домой хочется постоянно, к семье, как и всем».

Маскировка на фронте

Сегодня замаскировать и размаскировать машину перед работой отнимает больше времени, чем сами артиллерийские удары. Небо над позициями буквально «кишит» российскими разведчиками и камикадзе.

«Директор», военнослужащий 65 ОМБр: «Ограничения большие стали в движении и маскировке. Невозможно так маскировать, как раньше. Больше времени тратишь, чтобы слушать небо, подбирать определенную погоду».

Когда же приходит приказ «к бою», страх отступает, уступая адреналину.

Пушка 1968 года против современных штурмов

Несмотря на почтенный возраст — пушка 1968 года выпуска — техника работает безотказно с самого начала вторжения. Во времена массированных штурмов она «перемалывала» вражескую пехоту и технику сутками.

«Бандера», военнослужащий 65 ОМБр: «Чаще всего поражаем минометы и малые группы до 3 человек. Они подтягиваются, формируются по 5-6 человек и пробуют штурмовать. Наша задача — не дать дойти до конкретной точки. Когда не было такого наплыва FPV, могли по 60-70 выстрелов делать в день».

Недавно, перед морозами, оккупанты пытались штурмовать при поддержке танков, БТРов и даже мотоциклов. Однако украинские пушки сработали на опережение, используя осколочно-фугасные снаряды.

Военный рассказал, как 4 года не видит родных

Механик-водитель с позывным «Директор» в гражданской жизни руководил кислородной станцией. Он прошел АТО и воюет уже пятый год. Самое болезненное для него — видеть, как дети растут без отца.

«Директор», военнослужащий 65 ОМБр: «Ни разу не жалел. Но четыре года родных не видишь. Жена первого сына растила, пока я был в АТО. Теперь растит второго, пока я здесь на линии. Получается, все она сама».

Очередной выстрел — и пушку мгновенно маскируют. В небе снова слышен гул. Риски быть обнаруженным растут с каждой минутой, но пушкари продолжают свою работу, прикрывая пехоту на одном из самых горячих направлений фронта.

