Война в Украине: военные откровенно рассказали о ситуации на Запорожье

Война в Украине

На Запорожском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону Орехова, атакуя город одновременно с трех сторон. Когда все наземные пути под круглосуточным огнем, единственной нитью жизни для пехоты на «нуле» становятся тяжелые дроны-бомберы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Война в Украине: что происходит на Запорожье

Путь в Орехов — это лотерея. Водитель Сергей полагается на скорость, детектор дронов и молитву, ведь на дорогу в любой момент может вылететь российский дрон на оптоволокне.

Доставка необходимого побратимам проходит в несколько этапов. Сначала из полной темноты к позициям пилотов выныривает НРК (наземный роботизированный комплекс), загруженный посылками. Далее за дело берутся пилоты тяжелых «Хэви Шотов».

«Кот», командир экипажа тяжелого бомбера 65-й ОМБр: «Чаще всего сейчас это еда, вода, павербанки. Вот, пакуем Happy Birthday — сегодня у побратима праздник, отправляем праздничную посылку прямо в блиндаж».

Война в Украине: воздушные дуэли с РЭБом

Попасть на передовую по воздуху не легче, чем по земле. Враг использует мощные системы радиоэлектронной борьбы. Во время полета монитор пилота внезапно начинает мигать — вместо украинской степи на экране появляется карта Южной Америки.

Александр Моторный, корреспондент ТСН: «Подмена координат. Дрон „думает“, что он где-то в Перу, и полностью дезориентирован. Вместо лесополос Запорожья — заселенная Южная Америка».

Как доставляют пакеты на фронте

Командир экипажа «Кот» знает цену каждой посылки, потому что сам начинал службу в пехоте. Он вернулся в Украину из-за границы в первые дни большой войны, был минометчиком на Роботинском выступе, а теперь уничтожает врага с воздуха.

Бомберы 65-й бригады не только кормят пехоту, но и активно минируют пути подхода вражеских групп. Оккупанты пытаются просачиваться малыми группами со стороны Малой Токмачки и Нестерянки, но часто подрываются на «сюрпризах», которые экипаж «Кота» разбрасывает ночью.

Этой ночью, несмотря на 15–20 прилетов КАБов за день и плотный РЭБ, все миссии выполнены. На экране монитора видно, как посылка точно падает у входа в блиндаж. Через мгновение в рации раздается долгожданное: «Умничка! Супер! Посылку забрал! Как принял?» — «Все! Плюс-плюс!».

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 13 МАРТА